Ми не змінюватимемо рішення щодо ударів німецькою зброєю вглиб РФ, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не робитиме кроків, які можуть призвести до прямого зіткнення з Росією.
Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всі наші рішення зважуються та ухвалюються так, щоб не дійшло до ескалації, щоб війна між Росією і Україною не перетворилась на війну між Росією і НАТО", - пояснив канцлер.
За його словами, Німеччина не планує змінювати своє рішення щодо відмови у передачі Україні далекобійних ракет та у дозволі завдавати ударів німецькою зброєю вглиб російської території.
Також Шольц пояснив часткове зняття заборони щодо відносно невеликої території тим, що через наступ російської армії на Харківському напрямку "необхідно було щось терміново робити", щоб не дозволити Росії використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак на велике українське місто.
"Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати наших солдатів", - заявив канцлер.
Водночас Шольц наголосив на готовності Німеччини підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно.
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Завдяки таким, як ти, дуже смачно тикати рузьким в ніс: ну шо, бачите, як на вас збирається напасти страшне НАТО? Бачите?
Може Китай не настiльки вже був й не правий, коли казав що ви пiдливаете масла в вогонь - так щоб вiйна продовжувалася, проте не закiнчувалась нiчиею перемогою.
Щось НАТО не дуже боялося ескалацii, коли бомбило
мавпусiлякi Лiвii, Югославii, Iраки та iнших. А тут що, стрьомно получити по фейсу?
якщо росіяни скажуть, що серед осколків є американські комплектуючі, то й що? російські ракети теж на 90% складаються з західних комплектуючих.
у тебе вище вуса відклеїлись
Чи у пана Шольца Німеччина в якомусь іншому "ОТАН"...?!)