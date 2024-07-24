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Новини Війна
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Ми не змінюватимемо рішення щодо ударів німецькою зброєю вглиб РФ, - Шольц

Німеччина не дозволятиме бити по РФ своєю зброєю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не робитиме кроків, які можуть призвести до прямого зіткнення з Росією.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі наші рішення зважуються та ухвалюються так, щоб не дійшло до ескалації, щоб війна між Росією і Україною не перетворилась на війну між Росією і НАТО", - пояснив канцлер.

За його словами, Німеччина не планує змінювати своє рішення щодо відмови у передачі Україні далекобійних ракет та у дозволі завдавати ударів німецькою зброєю вглиб російської території.

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Також Шольц пояснив часткове зняття заборони щодо відносно невеликої території тим, що через наступ російської армії на Харківському напрямку "необхідно було щось терміново робити", щоб не дозволити Росії використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак на велике українське місто.

"Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати наших солдатів", - заявив канцлер.

Водночас Шольц наголосив на готовності Німеччини підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно.

Також читайте: Шольц про вихід Байдена із президентських перегонів: Рішення заслуговує на повагу

Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+8
Та ми вже зрозумiли, що ракети повиннi збивати дитячi життi в охматдетах згiдно вашого плану.

Може Китай не настiльки вже був й не правий, коли казав що ви пiдливаете масла в вогонь - так щоб вiйна продовжувалася, проте не закiнчувалась нiчиею перемогою.

Щось НАТО не дуже боялося ескалацii, коли бомбило мавп усiлякi Лiвii, Югославii, Iраки та iнших. А тут що, стрьомно получити по фейсу?
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24.07.2024 15:22
+6
Очевидні домовленості Німечини і США з куйлом - "Ми (США І НІМЕЧЧИНА) не дозволяємо Україні вступ в НАТО, як і не надаємо Україні далекобійних ракет , для нанесення нею ударів в глиб території 3,14дерації, на що 3,14дерація не нападатиме ні на одну з країн НАТО."
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24.07.2024 15:46
+4
Без ядерної зброї ми завжди будемо жертвою.
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24.07.2024 15:21
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Красавчік Олух не надо оно нам
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24.07.2024 15:18 Відповісти
Де Тауруси, Шольц?!!!
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24.07.2024 18:02 Відповісти
Я нікаму нічєго не должен (c).
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25.07.2024 09:37 Відповісти
Дядьку, НАТО ж і створювалось, щоб протистояти казластану, чи ти ніхт ферштейн?
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24.07.2024 15:20 Відповісти
Без ядерної зброї ми завжди будемо жертвою.
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24.07.2024 15:21 Відповісти
Та закрой уже свою пасть!!
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24.07.2024 15:21 Відповісти
Крим - це не рф. Тауруси знищили б міст, але ж хто нам їх надасть.
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24.07.2024 15:21 Відповісти
Спасибі, ліверко!
Завдяки таким, як ти, дуже смачно тикати рузьким в ніс: ну шо, бачите, як на вас збирається напасти страшне НАТО? Бачите?
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24.07.2024 15:22 Відповісти
Та ми вже зрозумiли, що ракети повиннi збивати дитячi життi в охматдетах згiдно вашого плану.

Може Китай не настiльки вже був й не правий, коли казав що ви пiдливаете масла в вогонь - так щоб вiйна продовжувалася, проте не закiнчувалась нiчиею перемогою.

Щось НАТО не дуже боялося ескалацii, коли бомбило мавп усiлякi Лiвii, Югославii, Iраки та iнших. А тут що, стрьомно получити по фейсу?
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24.07.2024 15:22 Відповісти
заходу потрібно допомогти Україні почати виробляти свої ракети. на основі якоїсь західної ракети, просто форму змінити.

якщо росіяни скажуть, що серед осколків є американські комплектуючі, то й що? російські ракети теж на 90% складаються з західних комплектуючих.
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24.07.2024 15:23 Відповісти
кому потрібно-тот пусть потужно и делает
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24.07.2024 15:24 Відповісти

у тебе вище вуса відклеїлись
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24.07.2024 15:28 Відповісти
Уже поди немцем себя возомнил, совочек?) на социале с африканцами посидел и почувствовал себя белой костью и голубой кровью?😂🍺
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24.07.2024 15:50 Відповісти
Ні за які коврижки - так Шольц?
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24.07.2024 15:25 Відповісти
і чим воно відрізняється від меркельші
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24.07.2024 15:25 Відповісти
достатньо одного дзіночка з вашингтону, і все буде чікі пікі, але ж але ж але ж........
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24.07.2024 15:30 Відповісти
От тут явно ШОЛЬЦА не вистачає. Під ногами першого ряду знизу.

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24.07.2024 15:37 Відповісти
Очевидні домовленості Німечини і США з куйлом - "Ми (США І НІМЕЧЧИНА) не дозволяємо Україні вступ в НАТО, як і не надаємо Україні далекобійних ракет , для нанесення нею ударів в глиб території 3,14дерації, на що 3,14дерація не нападатиме ні на одну з країн НАТО."
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24.07.2024 15:46 Відповісти
Схоже щось таке і є...на те вказують відсутність наслідків для парашки після падінь рассєйских ракет у Польщі...
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24.07.2024 15:53 Відповісти
Шніцель заїпав вже. Війна з НАТО триває вже!
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24.07.2024 15:47 Відповісти
А Британія часом не в НАТО..?!
Чи у пана Шольца Німеччина в якомусь іншому "ОТАН"...?!)
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24.07.2024 15:51 Відповісти
Украина имеет интелектуальный потенциал, технические возможности и производственную базу, чтоб самостоятельно (возможно с поддерской западных военных концернов) разработать и наладить выпуск не только оперативно-тактических ракет (до 600-1000 км), но и средней дальности (5-6 тыс.км) и даже межконтинентальных 12 тыс.км
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24.07.2024 15:54 Відповісти
технически это количество ступеней одна, две или три!
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24.07.2024 15:58 Відповісти
один з моментів коли на кацапськє "можем павтаріть" щодо Німеччини... може і треба було б... щоб думали
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24.07.2024 16:01 Відповісти
Нужно заканчивать катастрофическую войну , дипломатией, мозгами , не ракетами, не расплатой человеческими жизнями ..
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24.07.2024 16:14 Відповісти
А зачинателів "катастрофіческой войни", під міжнародний трибунал, по всій строгості.
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24.07.2024 16:24 Відповісти
Якщо б мовчав не виглядав би таким сциклом.
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24.07.2024 16:20 Відповісти
не тей вже вермахт, ой не тей...
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24.07.2024 17:42 Відповісти
 
 