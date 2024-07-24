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У Чехії розглядають заборону на надання громадянства росіянам, - глава МВС Ракушан

У Чехії розглядають заборону на надання громадянства росіянам

В уряді Чехії обговорюють можливу заборону надання чеського громадянства власникам російських паспортів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми завжди будемо на боці атакованої держави, тобто України. Ми маємо чітку антиросійську позицію, про що свідчить, наприклад, той факт, що ми ініціювали всі санкції проти Росії під час нашого головування в ЄС.

Крім того, у нас найсуворіше законодавство щодо перебування росіян, які прибули на нашу територію, також ми ведемо дискусії про те, чи варто щось змінювати щодо надання громадянства, якщо ми хочемо дозволити подвійне громадянство для громадянина держави, що перебуває проти нас у стані війни", - пояснив очільник МВС.

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Автор: 

громадянство (1071) росія (64969) Чехія (1608)


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Топ коментарі
+3
Та їх там і так - "як грязі"!!! Якось списався з українцем Живе уже давно в Чехії Він прочитав мій коментар про поведінку кацапів у Ізраїлі - коли дружина "русскава еврея-масквича" обурювалася тим що поліцейська у аеропорту Тель-Авіву відповідала їй на івриті та англійською: "Ну ты пасматри - какие свиньи! ТОлько недавно ат нас уехали - а уже па-челавечески гаварить не хатят! Русскава ана не знает!"
А чоловік мені пише: "Так у Чехії - те саме! Вважають що чехи ЗОБОВ"ЯЗАНІ не те що з ними говорить російською - деякі навіть нахабніють до того що вимагають щоб оточуючі у їх присутності російською говорили!"
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24.07.2024 15:38
+2
Кацапляндию оградить забором и все

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24.07.2024 15:37
+2
Отака колись границя була між Європою і Золотою Ордою. Зараз вона ментально така сама!

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24.07.2024 15:54
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ета русафобія!
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24.07.2024 15:29 Відповісти
Та їх там і так - "як грязі"!!! Якось списався з українцем Живе уже давно в Чехії Він прочитав мій коментар про поведінку кацапів у Ізраїлі - коли дружина "русскава еврея-масквича" обурювалася тим що поліцейська у аеропорту Тель-Авіву відповідала їй на івриті та англійською: "Ну ты пасматри - какие свиньи! ТОлько недавно ат нас уехали - а уже па-челавечески гаварить не хатят! Русскава ана не знает!"
А чоловік мені пише: "Так у Чехії - те саме! Вважають що чехи ЗОБОВ"ЯЗАНІ не те що з ними говорить російською - деякі навіть нахабніють до того що вимагають щоб оточуючі у їх присутності російською говорили!"
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24.07.2024 15:38 Відповісти
Пра́зька весна́ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Pražské jaro

було б добре, що б поліція чехії категорично не помічала українців, тримаючих за горло, капацських виродків. всіх підряд, кацапських виродків.
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24.07.2024 15:34 Відповісти
Нарешті !
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24.07.2024 15:35 Відповісти
після того, коли Карлови Вари кацапи окупували з бебехами...
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24.07.2024 15:51 Відповісти
Всем россиянам атоматически выдавать гражданство Монголии и туда депортировать на историческую родину.
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24.07.2024 15:36 Відповісти
Кацапляндию оградить забором и все

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24.07.2024 15:37 Відповісти
Чому взагалі будь-хто їм давав
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24.07.2024 15:37 Відповісти
А де бекання про неконституційність?
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24.07.2024 15:38 Відповісти
Та взагалі золотоординян не треба в Європу пускати.
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24.07.2024 15:49 Відповісти
Отака колись границя була між Європою і Золотою Ордою. Зараз вона ментально така сама!

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24.07.2024 15:54 Відповісти
Не заборона ,а гнати на..тих кацапів хто вже отримав громадянство в цьому спасіння ЄС
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24.07.2024 16:08 Відповісти
Поздновато спохватились. Их там уже пруд пруди... со всеми вытекающими. Чехия перенасыщена разного рода путиноидами, агентами и провокаторами. 😡
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24.07.2024 16:21 Відповісти
 
 