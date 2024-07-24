У Чехії розглядають заборону на надання громадянства росіянам, - глава МВС Ракушан

В уряді Чехії обговорюють можливу заборону надання чеського громадянства власникам російських паспортів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми завжди будемо на боці атакованої держави, тобто України. Ми маємо чітку антиросійську позицію, про що свідчить, наприклад, той факт, що ми ініціювали всі санкції проти Росії під час нашого головування в ЄС.

Крім того, у нас найсуворіше законодавство щодо перебування росіян, які прибули на нашу територію, також ми ведемо дискусії про те, чи варто щось змінювати щодо надання громадянства, якщо ми хочемо дозволити подвійне громадянство для громадянина держави, що перебуває проти нас у стані війни", - пояснив очільник МВС.

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