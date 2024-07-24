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Шольц пригадав свою розмову з Путіним і виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Шольц пригадав свою розмову з Путіним і виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив на захист розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини.

Про це політик заявив у середу, 24 липня, на традиційній літній пресконференції в Берліні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами канцлера, розміщення американських ракет на території ФРН слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Водночас Шольц відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ. Німецький канцлер вказав на те, що режим контролю над озброєннями був ретельно розроблений і вивірений.

Як зазначив політик, Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, наприклад, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

Шольц також згадав про те, що свого часу Росія вийшла з режиму контролю над озброєннями. 

"Ми всі хотіли б знову жити у світі, в якому контроль над озброєннями має велике значення... Але зараз йдеться про гарантування нашої безпеки за допомогою необхідного стримування, щоб не допустити війни", - сказав канцлер ФРН.

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Очільник німецького уряду також згадав свій візит до Москви у лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної агресії РФ проти України. Тоді він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити контроль над озброєннями, а також те, де які ракетні системи мають розміщуватися. Проте, як зазначив політик, тоді Путіна нічого з цього не цікавило, оскільки глава Кремля був сповнений рішучості починати повномасштабну війну проти України, до якої довго готувався.

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Крім того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України, переконаний Шольц.

"Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ.

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Автор: 

Німеччина (7327) путін володимир (23766) ракети (4009) США (22590) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну ...... А шматок країни,виходить, можна..
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24.07.2024 17:01
+9
Це подвійні стандарти лицемрного Заходу
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24.07.2024 17:17
+7
Підлий Шольц, розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини це НЕ ескалація, а дати українцям делекобійні ракети це ескалація.
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24.07.2024 17:40
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Це не ескалація??))
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24.07.2024 16:55 Відповісти
Це подвійні стандарти лицемрного Заходу
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24.07.2024 17:17 Відповісти
Ні, німетчина заборонить стрляти ракетми за свої границі
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24.07.2024 17:40 Відповісти
Так німці ж локомотив Європи - могли б і самі далекобіині ракети клепати
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24.07.2024 16:56 Відповісти
... стримувач кацапії .
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24.07.2024 16:58 Відповісти
Шольц діло каже ...нах... у Німеччині русняві Гулаги ? хай вони у московії по прописці залишуться
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24.07.2024 16:58 Відповісти
А на окупованій території України? Хай будуть? Це лише тільки проблеми самої України?
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24.07.2024 17:19 Відповісти
Україна має розконсервувати ядерні ракети для samson option.
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24.07.2024 16:59 Відповісти
не на часі,пока расконсєрвовуєм скумбрію
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24.07.2024 17:09 Відповісти
припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну ...... А шматок країни,виходить, можна..
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24.07.2024 17:01 Відповісти
Те саме подумав
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24.07.2024 17:20 Відповісти
Підлий Шольц, розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території Німеччини це НЕ ескалація, а дати українцям делекобійні ракети це ескалація.
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24.07.2024 17:40 Відповісти
а амеріканці дозволили застосовувати ці ракети за межами Німеччини?
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24.07.2024 18:08 Відповісти
А як же ескалація, пуйло може засмутитись
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24.07.2024 19:09 Відповісти
в польщі треба! щоб ближче до росії!
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24.07.2024 19:11 Відповісти
шольцу американські ракети дай, а нам німецькі не хоче дати.
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24.07.2024 19:12 Відповісти
То есть, Шмальц - всю страну захватывать нельзя, а четыре области и Крым - можно? 🖕
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24.07.2024 19:25 Відповісти
 
 