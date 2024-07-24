Повідомлено про підозру п’ятьом зрадникам, які допомагали РФ штурмувати позиції ЗСУ під Сіверськом: Їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ
Ще на п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, зібрано доказову базу.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у червні 2024 року окупанти разом зі своїми поплічниками намагалися прорватися до Сіверська та Торецька на Донеччині. Тоді українські захисники знищили майже весь особовий склад штурмових груп агресора, а інших – взяли у полон. Серед полонених – четверо мешканців тимчасово захопленої частини території Донецької та Луганської областей. У лютому та березні 2022 року вони вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.
Повідомляється, що один з них – снайпер з 85-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора. У складі ворожих військ брав участь у захопленні Попасної на Луганщині, а згодом був перекинутий на Сіверський напрямок. Ще двоє – командир відділення та водій із 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ, які брали участь у захопленні Сєверодонецька. Після цього вони штурмували позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Золотарівки з метою прориву до Сіверська. Четвертий зрадник входив до 132-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Перебуваючи на посаді кулеметника, він здійснював прицільний вогонь по українських захисниках під Торецьком.
Ще один захоплений у полон – мешканець тимчасово захопленої частини території Харківщини. У червні 2024 року він виїхав до Москви, де уклав контракт з Міноборони РФ. Потім його призначили до 59-го штурмового взводу 2-го танкового полку країни-агресора. Після нетривалої підготовки на полігонах зрадника у складі штурмової групи направили атакувати позиції ЗСУ в районі селища Терни на Донеччині. Там його взяли в полон.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора) Кримінального кодексу України.
Як додали в СБУ, зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
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