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12 років в’язниці отримав волинянин-зрадник, який передав ворогові дані про Луцький військовий аеродром. ФОТО

До 12 років позбавлення волі засуджено зрадника, який повідомляв ворогу відомості про Луцький військовий аеродром. За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури суд визнав волинянина винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановив суд?

Прокурори у суді довели, що чоловік у 2014 році почав співпрацювати зі спецслужбами РФ. Він виконував завдання зі збору й передачі інформації про Луцький військовий аеродром.

"Засуджений повідомляв ворогу відомості про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, заплановані тренувальні польоти та особисті дані військових льотчиків. Він доповів і про результати обстрілу аеродрому, здійсненого державою-агресором 24 лютого 2022 року, а також інших об’єктів військової інфраструктури на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.

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Зрадник здав Луцький військовий аеродром

Затримали чоловіка у березні 2022 року. На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Автор: 

вирок (1104) суд (11757) державна зрада (1728) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+19
Генетична кацапура Сметанін, швидше за все виплодок ( термін Фаріон ) завезених на Волинь каZапів.

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16.07.2024 16:33 Відповісти
+14
Не пройшло і трьох років. Також: якщо вже визнаний винним, то навіщо морду заблюрювати? Страна далжна знать сваіх хєроєв!
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16.07.2024 16:14 Відповісти
+6
О, ''сметану'' посадили! Сподіваюся що квиток в один бік.
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16.07.2024 16:12 Відповісти
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О, ''сметану'' посадили! Сподіваюся що квиток в один бік.
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16.07.2024 16:12 Відповісти
Не пройшло і трьох років. Також: якщо вже визнаний винним, то навіщо морду заблюрювати? Страна далжна знать сваіх хєроєв!
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16.07.2024 16:14 Відповісти
Генетична кацапура Сметанін, швидше за все виплодок ( термін Фаріон ) завезених на Волинь каZапів.

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16.07.2024 16:33 Відповісти
25-ть
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16.07.2024 16:16 Відповісти
Щось мало. Аби зеки його баранили день і ніч.
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16.07.2024 16:28 Відповісти
Мало.
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16.07.2024 16:30 Відповісти
Так казали люди, що ніби він учинив, оте прикре самогубство??!!🤔🤔🤔
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16.07.2024 16:32 Відповісти
Боже, скільки їх , цих тварин ??? Сподіваюся, що його засудили з конфіскацією майна, яке передадуть до ЗСУ. А його виміняють на наших полонених.
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16.07.2024 17:12 Відповісти
В нього з майна, велосипед і скрипочка. В батьків жив.
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17.07.2024 17:32 Відповісти
На передову разои з усією сімєю розміновувать проходи майно переселенцям або продать а гроші у військо пощастить будуть жити
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16.07.2024 17:28 Відповісти
Такий мерзотник , як цей зрадник і вбивця ,
немає права на життя😡
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16.07.2024 17:51 Відповісти
І всі як на підбір молоді ... мова має значення, ці личинки совків виховані підороязикими і на підороязиклму контенті
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17.07.2024 11:11 Відповісти
12 років за держзраду під час війни??? Ви серьйозно?
Як у класика" а судді хто?".
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17.07.2024 17:55 Відповісти
У нас все ще діє КК, створенний Портновим під себе...там за держзраду та коріпцію мінімальнні терміни і легко викрутитись...
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18.07.2024 02:17 Відповісти
 
 