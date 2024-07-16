12 років в’язниці отримав волинянин-зрадник, який передав ворогові дані про Луцький військовий аеродром. ФОТО

До 12 років позбавлення волі засуджено зрадника, який повідомляв ворогу відомості про Луцький військовий аеродром. За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури суд визнав волинянина винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановив суд?

Прокурори у суді довели, що чоловік у 2014 році почав співпрацювати зі спецслужбами РФ. Він виконував завдання зі збору й передачі інформації про Луцький військовий аеродром.

"Засуджений повідомляв ворогу відомості про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, заплановані тренувальні польоти та особисті дані військових льотчиків. Він доповів і про результати обстрілу аеродрому, здійсненого державою-агресором 24 лютого 2022 року, а також інших об’єктів військової інфраструктури на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.

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Затримали чоловіка у березні 2022 року. На вирок суду засуджений очікував під вартою.