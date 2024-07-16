12 лет тюрьмы получил волынянин-предатель, который передал врагу данные о Луцком военном аэродроме. ФОТО

К 12 годам лишения свободы приговорен предатель, который сообщал врагу сведения о Луцком военном аэродроме. По публичному обвинению прокуроров Волынской областной прокуратуры суд признал волынянина виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Что установил суд?

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Он выполнял задание по сбору и передаче информации о Луцком военном аэродроме.

"Осужденный сообщал врагу сведения о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, запланированных тренировочных полетах и личных данных военных летчиков. Он доложил и о результатах обстрела аэродрома, совершенного государством-агрессором 24 февраля 2022 года, а также других объектов военной инфраструктуры на территории Волынской области", - говорится в сообщении.

Задержали мужчину в марте 2022 года. Приговор суда осужденный ожидал под стражей.