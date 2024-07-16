РУС
12 лет тюрьмы получил волынянин-предатель, который передал врагу данные о Луцком военном аэродроме. ФОТО

К 12 годам лишения свободы приговорен предатель, который сообщал врагу сведения о Луцком военном аэродроме. По публичному обвинению прокуроров Волынской областной прокуратуры суд признал волынянина виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установил суд?

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Он выполнял задание по сбору и передаче информации о Луцком военном аэродроме.

"Осужденный сообщал врагу сведения о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, запланированных тренировочных полетах и личных данных военных летчиков. Он доложил и о результатах обстрела аэродрома, совершенного государством-агрессором 24 февраля 2022 года, а также других объектов военной инфраструктуры на территории Волынской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супружеская пара агентов ФСБ РФ готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зрадник здав Луцький військовий аеродром

Задержали мужчину в марте 2022 года. Приговор суда осужденный ожидал под стражей.

приговор (1276) суд (25241) государственная измена (1629) Волынская область (1044)
+19
Генетична кацапура Сметанін, швидше за все виплодок ( термін Фаріон ) завезених на Волинь каZапів.

показать весь комментарий
16.07.2024 16:33 Ответить
+14
Не пройшло і трьох років. Також: якщо вже визнаний винним, то навіщо морду заблюрювати? Страна далжна знать сваіх хєроєв!
показать весь комментарий
16.07.2024 16:14 Ответить
+6
О, ''сметану'' посадили! Сподіваюся що квиток в один бік.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:12 Ответить
25-ть
показать весь комментарий
16.07.2024 16:16 Ответить
Щось мало. Аби зеки його баранили день і ніч.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:28 Ответить
Мало.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:30 Ответить
Так казали люди, що ніби він учинив, оте прикре самогубство??!!🤔🤔🤔
показать весь комментарий
16.07.2024 16:32 Ответить
Боже, скільки їх , цих тварин ??? Сподіваюся, що його засудили з конфіскацією майна, яке передадуть до ЗСУ. А його виміняють на наших полонених.
показать весь комментарий
16.07.2024 17:12 Ответить
В нього з майна, велосипед і скрипочка. В батьків жив.
показать весь комментарий
17.07.2024 17:32 Ответить
На передову разои з усією сімєю розміновувать проходи майно переселенцям або продать а гроші у військо пощастить будуть жити
показать весь комментарий
16.07.2024 17:28 Ответить
Такий мерзотник , як цей зрадник і вбивця ,
немає права на життя😡
показать весь комментарий
16.07.2024 17:51 Ответить
І всі як на підбір молоді ... мова має значення, ці личинки совків виховані підороязикими і на підороязиклму контенті
показать весь комментарий
17.07.2024 11:11 Ответить
12 років за держзраду під час війни??? Ви серьйозно?
Як у класика" а судді хто?".
показать весь комментарий
17.07.2024 17:55 Ответить
У нас все ще діє КК, створенний Портновим під себе...там за держзраду та коріпцію мінімальнні терміни і легко викрутитись...
показать весь комментарий
18.07.2024 02:17 Ответить
 
 