У Полтавській області виникла пожежа на складі, лунали вибухи. Людей евакуювали, - ОВА

У середу вдень, 24 липня, у Котелевській громаді Полтавської області виникла пожежа на складі, яка супроводжувалася вибухами. Через масштаби вогню було евакуйовано людей із навколишніх домогосподарств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Проніна, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів про надзвичайну ситуацію, яка сталася у Котелевській громаді. За словами Проніна, виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи.

"З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла", - йдеться у повідомленні посадовця.

Через масштаб пожежі довелося евакуювати людей з сусідніх домогосподарств. Постраждалих серед населення немає.

Рятувальники ліквідували наслідки займання. Повідомляється, що є пошкодження цивільної інфраструктури.

Пронін додав, що людям, чиї будинки пошкоджені, буде надана допомога.

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