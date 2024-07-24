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У Полтавській області виникла пожежа на складі, лунали вибухи. Людей евакуювали, - ОВА

У Полтавській області виникла пожежа на складі, лунали вибухи. Людей евакуювали, - ОВА

У середу вдень, 24 липня, у Котелевській громаді Полтавської області виникла пожежа на складі, яка супроводжувалася вибухами. Через масштаби вогню було евакуйовано людей із навколишніх домогосподарств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Проніна, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів про надзвичайну ситуацію, яка сталася у Котелевській громаді. За словами Проніна, виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи.

"З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла", - йдеться у повідомленні посадовця.

Через масштаб пожежі довелося евакуювати людей з сусідніх домогосподарств. Постраждалих серед населення немає.

Рятувальники ліквідували наслідки займання. Повідомляється, що є пошкодження цивільної інфраструктури.

Пронін додав, що людям, чиї будинки пошкоджені, буде надана допомога.

Дивіться також: Ліквідовано масштабну пожежу у складському приміщенні у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4314) склад (182) Полтавська область (1100)


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Згадайте, як подібне коментували при Порошенку.
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24.07.2024 17:52 Відповісти
Розумово неповноцінні до сих пір верещать "Порошенко підірвав склади зі зброєю!".
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24.07.2024 17:55 Відповісти
Знову пара істот за 200 баксів??? Притопіть їх десь у туалеті - інші засумліваються...
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24.07.2024 18:03 Відповісти
Судячи по новинах цей склад *********** кацапи виявили вже давно і давно вже херячать по ньому. Невже не можна було вивезти?
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24.07.2024 19:10 Відповісти
Напевно вас зацікавили вибухи і тому маєте ці роздуми? Запевняю вас, що балони з освіжувачами повітря та з будівельними пінами вибухають так, що виникає повне враження складу з гранатами. Можете перевірити десь подалі від людей, поклавши балон у багаття.
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25.07.2024 09:52 Відповісти
Ну мабуть кацапів теж зацікавили балончики з піною та освіжувачами повітря шо вони останній час херачать по району...
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25.07.2024 10:29 Відповісти
ермак сдал.
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24.07.2024 20:37 Відповісти
 
 