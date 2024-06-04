Ліквідовано масштабну пожежу у складському приміщенні у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі у Києві. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Де спалахнула пожежа?

Як зазначається, пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул.Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині через російські обстріли палають понад 4300 га лісу













За даними ДСНС, 4 червня о 01:10 пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м.

На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 чоловік особового складу ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні.