Ліквідовано масштабну пожежу у складському приміщенні у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі у Києві. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Де спалахнула пожежа?
Як зазначається, пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул.Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.
За даними ДСНС, 4 червня о 01:10 пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м.
На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 чоловік особового складу ДСНС.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні.
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