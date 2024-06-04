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Ліквідовано масштабну пожежу у складському приміщенні у Деснянському районі Києва. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі у Києві. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Де спалахнула пожежа?

Як зазначається, пожежа сталася 3 червня близько 10-ї вечора на вул.Закревського у Деснянсьому районі столиці. Горіло складське приміщення.

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Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва

За даними ДСНС, 4 червня о 01:10 пожежу ліквідували на площі 2000 кв.м.

На місці працювало 24 одиниці техніки та 96 чоловік особового складу ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Деснянському районі Києва спалахнула пожежа у складському приміщенні.

Автор: 

Київ (19534) пожежа (4341) ДСНС (5122) склад (183)


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Без ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ, таке не обійшлося!!
Вішати їх треба ….
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04.06.2024 08:29 Відповісти
щось, забагато пожеж, в києві, останнім часом.....
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04.06.2024 08:36 Відповісти
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 08:52 Відповісти
Швец - казачок.
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04.06.2024 08:58 Відповісти
 
 