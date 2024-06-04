Ликвидирован масштабный пожар в складском помещении в Деснянском районе Киева. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе в Киеве. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Где произошел пожар?

Как отмечается, пожар произошел 3 июня около 10 вечера на ул.Закревского в Деснянском районе столицы. Горело складское помещение.

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По данным ГСЧС, 4 июня в 01:10 пожар на площади 2000 кв.м ликвидировали.

На месте работало 24 единицы техники и 96 человек личного состава ГСЧС.

Предварительно - жертв и пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в складском помещении.