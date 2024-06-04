РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4661 посетитель онлайн
Новости Фото
2 741 4

Ликвидирован масштабный пожар в складском помещении в Деснянском районе Киева. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе в Киеве. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Где произошел пожар?

Как отмечается, пожар произошел 3 июня около 10 вечера на ул.Закревского в Деснянском районе столицы. Горело складское помещение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине из-за российских обстрелов горит более 4300 га леса

Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва
Пожежа на складі у Деснянсьому районі Києва

По данным ГСЧС, 4 июня в 01:10 пожар на площади 2000 кв.м ликвидировали.

На месте работало 24 единицы техники и 96 человек личного состава ГСЧС.

Предварительно - жертв и пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в складском помещении.

Автор: 

Киев (25577) пожар (5960) ГСЧС (4983) склад (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ, таке не обійшлося!!
Вішати їх треба ….
показать весь комментарий
04.06.2024 08:29 Ответить
щось, забагато пожеж, в києві, останнім часом.....
показать весь комментарий
04.06.2024 08:36 Ответить
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
показать весь комментарий
04.06.2024 08:52 Ответить
Швец - казачок.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:58 Ответить
 
 