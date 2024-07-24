Для виробників максимально спростили процедуру кодифікації озброєння: Потрібно лише 5 документів, - Міноборони

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ Міноборони України підготувало низку пропозицій для оптимізації організаційних процесів та вдосконалення нормативної бази, що пов’язано з величезною потребою ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед іншого, зміни стосуються кодифікації та допуску до експлуатації у підрозділах ЗСУ нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Так, 21 листопада 2023 року, за ініціативи міністра оборони України, до Постанови КМУ № 345 були внесені зміни, які спростили процедуру та скоротили процес допуску до експлуатації нового зразка до 20 діб. Це сприяло значному збільшенню кількості нової техніки та озброєння у війську.

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28 травня 2024 року міністр оборони України затвердив "Інструкцію з організації постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час воєнного стану", яка ще більше спростила алгоритм кодифікації зразків ОВТ, скоротивши термін до 10 діб і прибравши дублюючі дії щодо розгляду і погодження документів.

Необхідні для кодифікації нового зразка ОВТ документи

Для кодифікації нового зразка ОВТ виробники мають надати п'ять документів:

лист-опис з найменуванням, призначенням та ТТХ зразка ОВТ;

програму та методики проведення випробувань зразка ОВТ;

акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики;

проєкт Технічних умов на зразок ОВТ;

комплект робочої конструкторської документації.

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Також необхідно вказати контактні дані виробника. Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів або некоректності заявлених показників виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб.

Помилки під час подачі виробниками документів

Найпоширенішими помилками під час подачі виробниками документів на кодифікацію є:

Неповний пакет документів

Невідповідність наданих документів встановленим нормативним вимогам

Некоректне відпрацювання технічної документації

Відсутність підтвердження випробуваннями заявлених ТТХ зразка ОВТ

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Допомога виробникам у проведенні випробувань

У Міноборони зауважили, що в разі неможливості самостійного проведення випробувань виробники можуть звертатися до Міністерства оборони для проведення випробувань на військових полігонах, однак це може подовжити процес допуску до експлуатації.

Крім того, фахівці Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки надають допомогу і консультації виробникам і розробникам у підготовці документів.