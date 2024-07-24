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Понад 50% українських біженців у Чехії працюють, - прем’єр Фіала

біженці

Більше як половина українських біженців у Чехії працевлаштувалися.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прем'єр нагадав, що Чехія прийняла з лютого 2022 року понад пів мільйона українських біженців, наразі у країні залишаються близько 362 тисяч.

"Позитивним є те, що понад 50% осіб економічно продуктивного віку працюють. Ця частка є дуже високою порівняно з іншими країнами ЄС. Гуманітарну допомогу, навпаки, отримують лише близько чверті людей", - зазначив Фіала.

За його словами, чехи дуже прихильно сприйняли українців, а ті своєю чергою намагаються швидко інтегруватися та "добре співіснувати у чеському суспільстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий

Глава уряду Чехії також розповів про зміни, які чекають біженців з 1 вересня. Головна стосуватиметься розподілу гуманітарного житла, яке надає держава. З початку осені воно буде надаватися виключно на строк до 3 місяців після прибуття до Чехії, щоб люди змогли знайти власне житло. Однак особливо незахищені верстви населення зможуть скористатися інструментами компенсації.

Як повідомлялося, у Чехії частка біженців з України у загальній чисельності населення сягнула приблизно 4,5%.

Автор: 

біженці (1862) Чехія (1608) Фіала Петр (96)


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ця інфа зеленому уряду та зеленському як серпом по яйцям. нігодяї такі! ич......
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24.07.2024 19:58 Відповісти
І щось мені підказує, що якраз ці 50 відсотків додому вже не повернуться.
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24.07.2024 20:29 Відповісти
Ви маєте рацію. Для прикладу, сестра моєї дружина повірила американській розвідці і за тиждень до рашистського повномасштабного вторгнення поїхала до Чехії. В Празі на безплатних курсах вивчила чеську мову, легалізувала свій диплом економіста, закінчила чеські бухгалтерські курси теж безкоштовно, зареєструвалась на біржі праці і через тиждень їй запропонували роботу бухгалтера в центрі Праги в старовинному монастирі з дуже достойною зарплатою про яку в Україні можна лише помріяти. Повертатися в Україну не планує.
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25.07.2024 00:17 Відповісти
На це впершу чергу ставився "наголос" в оманських домовленостях різними шляхами вибити в Україні людські ресурси,шляхом війни і усіх дій що з нею повязані
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24.07.2024 20:40 Відповісти
Молодці!!! Не сидять, як лантухи з макухою!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні!!
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24.07.2024 20:52 Відповісти
Понад 50% українських біженців у Чехії працюють

...і дякують Україні за надану можливість жити по-людськи
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24.07.2024 21:20 Відповісти
Жить захочешь (хорошо) - не так раскарячишься
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24.07.2024 23:23 Відповісти
 
 