Понад 50% українських біженців у Чехії працюють, - прем’єр Фіала

Більше як половина українських біженців у Чехії працевлаштувалися.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прем'єр нагадав, що Чехія прийняла з лютого 2022 року понад пів мільйона українських біженців, наразі у країні залишаються близько 362 тисяч.

"Позитивним є те, що понад 50% осіб економічно продуктивного віку працюють. Ця частка є дуже високою порівняно з іншими країнами ЄС. Гуманітарну допомогу, навпаки, отримують лише близько чверті людей", - зазначив Фіала.

За його словами, чехи дуже прихильно сприйняли українців, а ті своєю чергою намагаються швидко інтегруватися та "добре співіснувати у чеському суспільстві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий

Глава уряду Чехії також розповів про зміни, які чекають біженців з 1 вересня. Головна стосуватиметься розподілу гуманітарного житла, яке надає держава. З початку осені воно буде надаватися виключно на строк до 3 місяців після прибуття до Чехії, щоб люди змогли знайти власне житло. Однак особливо незахищені верстви населення зможуть скористатися інструментами компенсації.

Як повідомлялося, у Чехії частка біженців з України у загальній чисельності населення сягнула приблизно 4,5%.