Війська РФ атакували Донеччину FPV-дронами: поранено троє пенсіонерів

24 липня російські війська вчергове обстріляли Донецьку область: постраждали троє людей.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Під час евакуації з небезпечного регіону отримала множинні осколкові поранення жінка 69 років. Мікроавтобус, у якому вона знаходилась, росіяни атакували "FPV-дроном" поблизу села Миколаївка Краматорського району", - зазначила Мєдвєдєва.

Крім того, росіяни обстріляли селище Гродівка, внаслідок чого на території приватного домоволодіння дістав тілесні ушкодження 80-річний пенсіонер. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

"Застосувавши "FPV-дрон", ЗС РФ вдарили по житловому сектору міста Часів Яр. Звідти до медичного закладу доставлено мешканку 68 років, у якої діагностували мінно-вибухову травму", - розповіла речниця.

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