Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала мешканка Ромашкового на Херсонщині

Російські окупаційні війська продовжують атакувати з безпілотників мирне населення Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона, унаслідок чого постраждала 63-річна жителька села Ромашкове Білозерської громади.



Повідомляється, що в жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ніг. Постраждалу шпиталізували для надання меддопомоги.

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Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Херсонщині.