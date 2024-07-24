Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала мешканка Ромашкового на Херсонщині
Російські окупаційні війська продовжують атакувати з безпілотників мирне населення Херсонської області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона, унаслідок чого постраждала 63-річна жителька села Ромашкове Білозерської громади.
Повідомляється, що в жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ніг. Постраждалу шпиталізували для надання меддопомоги.
Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Херсонщині.
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