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Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала мешканка Ромашкового на Херсонщині

Обстріл Херсонщини

Російські окупаційні війська продовжують атакувати з безпілотників мирне населення Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни скинули вибухівку з дрона, унаслідок чого постраждала 63-річна жителька села Ромашкове Білозерської громади.

Повідомляється, що в жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ніг. Постраждалу шпиталізували для надання меддопомоги.

Також читайте: На Херсонщині ворог завдав ударів по 15 населених пунктах, 7 людей дістали поранення

Нагадаємо, сьогодні рашисти вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу на Херсонщині.

Автор: 

обстріл (28284) Херсонська область (5711)


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