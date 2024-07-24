Китай не постачатиме зброї Росії, - Зеленський
Пекін не буде постачати озброєння Москві.
Про це заявив Володимир Зеленський після поїздки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - розповів президент.
Крім того, за його словами, було підтверджено й те, що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну.
Також Зеленський зазначив, що очікує на детальну доповідь міністра після повернення в Україну.
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Напряму зброю китац не буде постачати, а через іран і кндр можна?