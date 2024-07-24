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Новини Війна
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Китай не постачатиме зброї Росії, - Зеленський

Китай не буде постачати зброї РФ

Пекін не буде постачати озброєння Москві.

Про це заявив Володимир Зеленський після поїздки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями з візитом у Китаї, провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі. Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - розповів президент.

Крім того, за його словами, було підтверджено й те, що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну.

Також Зеленський зазначив, що очікує на детальну доповідь міністра після повернення в Україну.

Читайте: Україна підтримує позицію Пекіну щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу "одного Китаю", - МЗС КНР

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Китай (4532) зброя (7439) росія (64969)


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Топ коментарі
+30
Ну раз ішак сказав, то так і буде. Ми ж знаємо чого варте його кукурікання.
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24.07.2024 21:44
+28
Шось це нагадує з недавнього минулого: Расія на нас нє нападьот.
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24.07.2024 21:47
+19
Знов обдовбаний,в прострації!!))
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24.07.2024 21:53
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Якщо навіть озброєння не буде постачати, то буде постачати комплектуючі і станки для виготовлення зброї. І що, від цього легше?
Напряму зброю китац не буде постачати, а через іран і кндр можна?
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25.07.2024 08:44 Відповісти
І не треба. Дасть товари подвійного призначення і обладнання для заводів, усе інше кацапня сама наклепах. Вона, на відміну зеленої срані, 3 роки не просирала під гучні відростки.
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25.07.2024 09:38 Відповісти
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