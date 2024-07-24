США запровадили санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР
США ввели санкції проти шести окремих осіб та п'ятьох організацій у КНР, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.
Про це йдеться у релізі Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці (КНР) та беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР", - йдеться у повідомленні.
У Мінфіні США також наголосили, що Пхеньян продовжує порушувати резолюції Ради Безпеки ООН і здійснила запуск військового супутника наприкінці травня 2024 року. Також у релізі згадується про те, що КНДР поставила балістичні ракети до РФ, які країна-агресорка використовує у війні проти України.
Раніше Міноборони Південної Кореї повідомляло, що Росія вже отримала від Північної Кореї більш ніж 5 мільйонів артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет малої дальності для застосування у війні проти України.
Також раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що у НАТО наразі не мають жодних сумнівів щодо того, що Північна Корея надає значну військову підтримку Росії. Це дає змогу РФ продовжувати війну проти України.
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