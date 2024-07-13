УКР
У НАТО впевнені, що КНДР надає значну військову підтримку РФ, - Столтенберг

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

У НАТО наразі не мають жодних сумнівів щодо того, що Північна Корея надає значну військову підтримку Росії. Це дає змогу РФ продовжувати війну проти України. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про роль КНДР у війні РФ проти України, Столтенберг сказав: "Немає сумнівів, що ця азійська країна надає значну військову підтримку Росії".

За його словами, в Альянсі не виключають, що у відповідь Москва може надати Пхеньяну технічну допомогу в розвитку програм розробки зброї чи поставити певні види озброєння.

"Всі країни-члени НАТО також глибоко стурбовані можливою підтримкою Росією ракетної і ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання зброї від Пхеньяна", - заявив генсек.

Також читайте: Союзники по НАТО нададуть Україні допомогу, яка дозволить їй перемогти, - Столтенберг

Він наголосив, що на тлі підтримки Китаєм, Північною Кореєю та Іраном жорстокої загарбницької війни Росії проти України партнерство НАТО з Японією стає дуже важливим, і для подолання дедалі більше взаємопов’язаних безпекових викликів Європі та Азії Альянс планує розширити спільні навчання з Японією в різних сферах - від моря до кіберпростору.

Генсек повторив часто вживану прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою фразу, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії", і підкреслив, що в інтересах усіх демократичних країн не допустити перемоги Путіна.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що КНДР відправила до Росії делегацію елітних військових. Також повідомлялося, що КНДР відправить на окуповані території України свої інженерні війська.

Нагадаємо, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

+5
"те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії" (с)...ага,но по московии бить низзя,а то путенг нападёть...
показати весь коментар
13.07.2024 10:01 Відповісти
+3
показати весь коментар
13.07.2024 09:51 Відповісти
+3
Не тільки КНДР а й КНР.
показати весь коментар
13.07.2024 10:05 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 09:51 Відповісти
"те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії" (с)...ага,но по московии бить низзя,а то путенг нападёть...
показати весь коментар
13.07.2024 10:01 Відповісти
Солтенберг, то зроби, що-небуть, або не тринди!
показати весь коментар
13.07.2024 10:03 Відповісти
Не тільки КНДР а й КНР.
показати весь коментар
13.07.2024 10:05 Відповісти
скиньте невеличку бімбу на контейнер півнячої Кореї під час перевезення до кацапії.
показати весь коментар
13.07.2024 10:10 Відповісти
"У НАТО впевнені".....НУ это прорыв
показати весь коментар
13.07.2024 10:29 Відповісти
НАТА, не бойся! Украина с тобой!
показати весь коментар
13.07.2024 10:58 Відповісти
А окрім ''немає сумнівів'' ви можете щось конкретне зробити? Чи китайці нападуть?
показати весь коментар
13.07.2024 11:21 Відповісти
А толку с того что вы там уверены.
показати весь коментар
13.07.2024 13:48 Відповісти
 
 