У НАТО впевнені, що КНДР надає значну військову підтримку РФ, - Столтенберг

У НАТО наразі не мають жодних сумнівів щодо того, що Північна Корея надає значну військову підтримку Росії. Це дає змогу РФ продовжувати війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про роль КНДР у війні РФ проти України, Столтенберг сказав: "Немає сумнівів, що ця азійська країна надає значну військову підтримку Росії".

За його словами, в Альянсі не виключають, що у відповідь Москва може надати Пхеньяну технічну допомогу в розвитку програм розробки зброї чи поставити певні види озброєння.

"Всі країни-члени НАТО також глибоко стурбовані можливою підтримкою Росією ракетної і ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання зброї від Пхеньяна", - заявив генсек.

Він наголосив, що на тлі підтримки Китаєм, Північною Кореєю та Іраном жорстокої загарбницької війни Росії проти України партнерство НАТО з Японією стає дуже важливим, і для подолання дедалі більше взаємопов’язаних безпекових викликів Європі та Азії Альянс планує розширити спільні навчання з Японією в різних сферах - від моря до кіберпростору.

Генсек повторив часто вживану прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою фразу, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії", і підкреслив, що в інтересах усіх демократичних країн не допустити перемоги Путіна.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що КНДР відправила до Росії делегацію елітних військових. Також повідомлялося, що КНДР відправить на окуповані території України свої інженерні війська.

Нагадаємо, 19 червня, під час поїздки до Північної Кореї Володимира Путіна було підписано угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.