Росія бреше про свою економічну силу, санкції працюють і їх потрібно більше, - міністри фінансів 8 країн ЄС
Економічні показники російської економіки свідчать про вплив санкцій, Володимир Путін та його режим поширюють неправдиву інформацію про те, що російська економіка сильна.
Про це заявили міністри фінансів низки країн Євросоюзу в колонці для газети The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Авторами матеріалу виступили голови Мінфінів країн Балтії, а також Данії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії та Швеції.
"Вкрай важливо, щоб політики, ЗМІ та економічні інститути на Заході не приймали вихідну з Кремля інформацію за чисту монету. За більш уважного розгляду деяких характеристик стає зрозуміло, що з російською економікою не все так райдужно, як Москва хотіла б змусити нас вірити", – йдеться в публікації.
Автори зазначають, що високі темпи зростання російської економіки формуються за рахунок військової промисловості та державних дотацій: "це ознака не стабільної, а перегрітої економіки".
Голови фінансових відомств вказують і на інші ознаки проблем у російській економіці: зростання інфляції, яку не вдається зупинити навіть за рахунок високих процентних ставок, скорочення вдвічі активів Фонду національного добробуту, заборону на експорт бензину і цукру, жорсткий контроль за виведенням капіталу.
Ці обставини, як вважають автори статті, свідчать про "ре-радянізацію" російської економіки та незабаром наслідки цього відчує все суспільство.
"Контроль за капіталом, заборони на експорт та великі інвестиції у військову промисловість – це не нова політика, а скоріше повернення до радянської моделі", – пишуть автори.
Міністри роблять висновок, що необхідно продовжувати посилювати тиск санкцій і допомагати Україні, щоб у результаті підірвати здатність Росії вести війну. Вони пропонують запровадити більш дієві санкції щодо Білорусі та тих країн в Азії та на Близькому Сході, які допомагають Росії обходити обмеження.
"Згідно з інформацією російської митної служби, у період з 2022 по 2023 рік доходи від російського експорту скоротилися приблизно на третину", – йдеться в статті.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Ця спадковість яскраво проявилась коли Дімон на повному серйозі ляпав, що вони продукують 1600 танків на рік. А звідки взялася ця цифірь. Маршал Жора заявляв, що в 1941 їм не вистачило 16 000 танків нових. А Дімон просто забрав нулик і вийшла саме ця цифірь.
От і зараз всі доходи ***** це переважно від продажу нафти. І доки ліберали Заходу будуть гратись в не ефективні санкції замість ембарго, ***** буде непогано себе почувати.