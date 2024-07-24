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Новини Санкції проти Росії
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Росія бреше про свою економічну силу, санкції працюють і їх потрібно більше, - міністри фінансів 8 країн ЄС

санкции

Економічні показники російської економіки свідчать про вплив санкцій, Володимир Путін та його режим поширюють неправдиву інформацію про те, що російська економіка сильна.

Про це заявили міністри фінансів низки країн Євросоюзу в колонці для газети The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Авторами матеріалу виступили голови Мінфінів країн Балтії, а також Данії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії та Швеції.

"Вкрай важливо, щоб політики, ЗМІ та економічні інститути на Заході не приймали вихідну з Кремля інформацію за чисту монету. За більш уважного розгляду деяких характеристик стає зрозуміло, що з російською економікою не все так райдужно, як Москва хотіла б змусити нас вірити", – йдеться в публікації.

Автори зазначають, що високі темпи зростання російської економіки формуються за рахунок військової промисловості та державних дотацій: "це ознака не стабільної, а перегрітої економіки".

Голови фінансових відомств вказують і на інші ознаки проблем у російській економіці: зростання інфляції, яку не вдається зупинити навіть за рахунок високих процентних ставок, скорочення вдвічі активів Фонду національного добробуту, заборону на експорт бензину і цукру, жорсткий контроль за виведенням капіталу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Ці обставини, як вважають автори статті, свідчать про "ре-радянізацію" російської економіки та незабаром наслідки цього відчує все суспільство.

"Контроль за капіталом, заборони на експорт та великі інвестиції у військову промисловість – це не нова політика, а скоріше повернення до радянської моделі", – пишуть автори.

Міністри роблять висновок, що необхідно продовжувати посилювати тиск санкцій і допомагати Україні, щоб у результаті підірвати здатність Росії вести війну. Вони пропонують запровадити більш дієві санкції щодо Білорусі та тих країн в Азії та на Близькому Сході, які допомагають Росії обходити обмеження.

"Згідно з інформацією російської митної служби, у період з 2022 по 2023 рік доходи від російського експорту скоротилися приблизно на третину", – йдеться в статті.

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Автор: 

росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+6
Росія бреше про свою економічну силу, а США І ЄС ,В СВОЮ ЧЕРГУ ,БРЕШУТЬ ПРО СИЛУ СВОЇХ САНКЦІЙ
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24.07.2024 22:37
+5
"Ножкі Буша" не за горами ?
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24.07.2024 22:33
+4
Якщо якась падла каже "санкції не працюють" то їй завжди треба відповідати "значить їх треба посилювати".
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24.07.2024 22:55
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24.07.2024 22:32 Відповісти
"Ножкі Буша" не за горами ?
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24.07.2024 22:33 Відповісти
Торгівля іх держить на плаву
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24.07.2024 22:34 Відповісти
Росія бреше про свою економічну силу, а США І ЄС ,В СВОЮ ЧЕРГУ ,БРЕШУТЬ ПРО СИЛУ СВОЇХ САНКЦІЙ
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24.07.2024 22:37 Відповісти
Ці радісні Ідіоти, ще не знають, що через 8 років їхньої "вялікой страни" не стане, а самі вони, через дуже невеликий проміжок часу, будуть один одному, бити морди в чергах за "ніжками буша", цього разу, таких "шедрих подарунків", вже не буде,
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24.07.2024 22:55 Відповісти
Залепу! вони мають, а ні шанс, Так більш зрозуміло??,
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24.07.2024 23:13 Відповісти
Вважаєш ×уйла молодим інтелектуалом?
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25.07.2024 00:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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24.07.2024 23:10 Відповісти
Якщо якась падла каже "санкції не працюють" то їй завжди треба відповідати "значить їх треба посилювати".
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24.07.2024 22:55 Відповісти
Навіть жручи сіно і кору дуба свинособаки любитимуть путіна в здихатимуть по його наказу. санкції не змінять суті кацапізму, як приклад - іранські ослойоби і чучхе
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24.07.2024 23:16 Відповісти
Санкції працюють - це коли мокши розвісять керівництво країни на стінах кремля, а пуйло звісять зі спаської башти.
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24.07.2024 23:24 Відповісти
...а потім традиційно оберуть чергове ху#ло.
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25.07.2024 09:17 Відповісти
Та да, треба просто допомогти їх ВПК розвалитись, технології не надавати..та й саму раїсю повернути до їх ісконо мокшанському - болотам, території московської обл. А інші - он Китай з Японією бажають землі повернути, деякі регіони відокремитись..треба роздерти лоскутну ковдру російської ********* на лохмати..
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25.07.2024 09:53 Відповісти
Це спадковість. В 1946 році Вознесенський,тоді був Голова Держплану, випустив статистику роботи економіки СРСР в роки війни. Сам Вознесенський вийшов наверх будучи земляком та закадичним другом іншого члена Політбюро Щербакова, який в свою чергу був швагером Жданова. І піднялись скандали. Танки приписали,бо не було стільки броні включно з бронею по лендлізу. Літаки теж приписали, що і прискорило справу авіаторів. Виявили, надто високу аварійність, а причиною була прискорена прийомка авіадвигунів без випробовувань. Міністра,Головкома ВПС, начштабу та головку авіапрому посадили, куратора авіації Маленкова відправили в ссилку в Середню Азію. І все за очковтіратєльство. З танкостроітєлями порахувались трохи пізніше, але тихо. Самого Вознесенського тихо пішли, бо мощний дах був.
Ця спадковість яскраво проявилась коли Дімон на повному серйозі ляпав, що вони продукують 1600 танків на рік. А звідки взялася ця цифірь. Маршал Жора заявляв, що в 1941 їм не вистачило 16 000 танків нових. А Дімон просто забрав нулик і вийшла саме ця цифірь.
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25.07.2024 00:02 Відповісти
А потім було "лєнінградскоє дєло" і Вознєсєнського разом з іншими номенклатурщиками розстріляли.
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25.07.2024 10:19 Відповісти
рф завжди бреше. Їх взагалі краще не слухати, там немає чого коментувати. Імперія зла і суцільної брехні
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25.07.2024 00:14 Відповісти
Росія не доживе до Нового року. Новий рік будемо святкувати в Ялті.
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25.07.2024 01:13 Відповісти
Їм ще фонд національного добробуту потрібно до кінця року остаточно спустошити і ще рік імітувати "всєпобєждающій оргазм"...
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25.07.2024 04:54 Відповісти
І без війни бюджет Кацапії ще недавно десь на 70% забезпечував експорт сировини та продуктів з неї низької переробки. Більшу частину цих 70% це імпорт сирої нафти. Точні дані можете самі знайти. Це неважко. Совісні економісти Кацапії були в жаху від такої структури бюджету.
От і зараз всі доходи ***** це переважно від продажу нафти. І доки ліберали Заходу будуть гратись в не ефективні санкції замість ембарго, ***** буде непогано себе почувати.
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25.07.2024 10:17 Відповісти
 
 