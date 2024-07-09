Швейцарія розширила санкції проти Росії

Швейцарський Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) розширив свої санкційні списки проти Російської Федерації. Обмеження будуть застосовані до 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "

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Європейську правду", про це у вівторок повідомили на офіційному сайті швейцарського уряду.

У такий спосіб Швейцарія долучилася до додаткових санкційних списків, ухвалених ЄС. У відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває, 24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в межах 14-го пакету санкцій.

Своєю чергою EAER в межах своєї юрисдикції накладе санкції на ще 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Нові санкції переважно спрямовані на бізнесменів, пропагандистів, представників збройних сил та судової влади, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

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До нових суб'єктів санкцій належать, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії у фінансовому та торговельному секторах, які беруть активну участь в обході санкцій.

Нагадаємо, 14-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 24 червня, передбачає низку додаткових заходів, зокрема в енергетичному, фінансовому та товарному секторах. Наразі Федеральна рада Швейцарії вивчає ці додаткові заходи з метою їх можливого ухвалення.

Також EAER наклала заборону на рекламу щодо чотирьох ЗМІ – Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета". Водночас, на відміну від ЄС, Швейцарія вирішила не забороняти власне пропагандистські ЗМІ.

"Хоча ці канали використовуються для цілеспрямованого поширення російської пропаганди та дезінформації, Федеральна рада все ж вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим і шкідливим заявам фактами, а не забороняти їх", – ідеться у повідомленні.