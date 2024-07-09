Швейцария расширила санкции против России

Швейцарский Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) расширил свои санкционные списки против Российской Федерации. Ограничения будут применены к 69 физическим и 86 юридическим лицам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во вторник сообщили на официальном сайте швейцарского правительства.

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Таким образом Швейцария присоединилась к дополнительным санкционным спискам, принятым ЕС. В ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины 24 июня ЕС принял новые меры против России в рамках 14-го пакета санкций.

В свою очередь EAER в пределах своей юрисдикции наложит санкции на еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции преимущественно направлены на бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной власти, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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К новым субъектам санкций относятся, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании в финансовом и торговом секторах, которые активно участвуют в обходе санкций.

Напомним, 14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, в частности в энергетическом, финансовом и товарном секторах. Сейчас Федеральный совет Швейцарии изучает эти дополнительные меры с целью их возможного принятия.

Также EAER наложила запрет на рекламу в отношении четырех СМИ - Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета". В то же время, в отличие от ЕС, Швейцария решила не запрещать собственно пропагандистские СМИ.

"Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет все же считает, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не запрещать их", - говорится в сообщении.