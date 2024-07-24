Прем’єрка Італії Мелоні здійснить візит до Китаю. Говоритиме, зокрема, про підтримку РФ Пекіном, - Reuters

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідає Китай з 26 по 31 липня. Серед іншого глава уряду Італії планує порушити питання підтримки Пекіном Москви у війні РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters з посилання на неназваних осіб, які беруть участь у плануванні візиту, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що політикиня зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном.

Під час поїздки Мелоні планується підписання двосторонніх торговельних та промислових угод.

Як зазначає Reuters, раніше цього місяця міністерство промисловості Китаю заявило, що воно готове сприяти практичному співробітництву з Італією в таких сферах, як автомобілебудування та суднобудування.

Крім цього, під час візиту Мелоні до Китаю у Пекіні відбудеться італійсько-китайський бізнес-форум, на який запрошено низку компаній, серед них, італійський виробник шин Pirelli, енергетична група ENI, оборонна група Leonardo, виробники вина та кілька італійських модних груп, включаючи Dolce & Gabban.

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Також очікується, що під час свого перебування у КНР прем'єрка Італії порушить питання про надлишок китайського виробництва. Серед іншого Мелоні говоритиме з керівництвом Китаю про підтримку Пекіном Москви у війні РФ проти України.

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