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Новини
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Прем’єрка Італії Мелоні здійснить візит до Китаю. Говоритиме, зокрема, про підтримку РФ Пекіном, - Reuters

Прем’єрка Італії Мелоні здійснить візит до Китаю, - Reuters

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідає Китай з 26 по 31 липня. Серед іншого глава уряду Італії планує порушити питання підтримки Пекіном Москви у війні РФ проти України.

Про це пише агентство Reuters з посилання на неназваних осіб, які беруть участь у плануванні візиту, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що політикиня зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном.

Під час поїздки Мелоні планується підписання двосторонніх торговельних та промислових угод. 

Як зазначає Reuters, раніше цього місяця міністерство промисловості Китаю заявило, що воно готове сприяти практичному співробітництву з Італією в таких сферах, як автомобілебудування та суднобудування.

Крім цього, під час візиту Мелоні до Китаю у Пекіні відбудеться італійсько-китайський бізнес-форум, на який запрошено низку компаній, серед них, італійський виробник шин Pirelli, енергетична група ENI, оборонна група Leonardo, виробники вина та кілька італійських модних груп, включаючи Dolce & Gabban.

Читайте також: Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

Також очікується, що під час свого перебування у КНР прем'єрка Італії порушить питання про надлишок китайського виробництва. Серед іншого Мелоні говоритиме з керівництвом Китаю про підтримку Пекіном Москви у війні РФ проти України.

Читайте також: Мелоні про "мирні" зустрічі Орбана: Не бачу ні стратегії, ні наслідків

Автор: 

Китай (4532) росія (64969) підтримка (596) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+5
нормальна премьр-міністр, жодного слова поганого від неї в напрямку України не чув...
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25.07.2024 00:16
+2
Прем'єр-міністр Італії взагалі то її посада..
а посада не предпологає, шо там у людини в штанях...
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25.07.2024 00:06
+1
це проїзводні їбанутості...
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25.07.2024 00:32
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у якщо вона премьєрка, то бубік - на роялі грулька...
і де ви такі слова знаходите?
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25.07.2024 00:02 Відповісти
Вона самая
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25.07.2024 00:03 Відповісти
Прем'єр-міністр Італії взагалі то її посада..
а посада не предпологає, шо там у людини в штанях...
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25.07.2024 00:06 Відповісти
Прем'єрка

приємніше звучить, прямо по італійськи
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25.07.2024 00:08 Відповісти
ти ще скажи тільки двбби використовують "послиця" чи "членкиня"...
відстаєш від "прогресу" більшості "зато паржьом"
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25.07.2024 00:30 Відповісти
це проїзводні їбанутості...
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25.07.2024 00:32 Відповісти
Фемінітиви давно вже введені, ще з моїх шкільних часів
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25.07.2024 08:16 Відповісти
Наче й подія...
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25.07.2024 00:05 Відповісти
Leonardo і у нас не була би зайвою.
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25.07.2024 00:08 Відповісти
нормальна премьр-міністр, жодного слова поганого від неї в напрямку України не чув...
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25.07.2024 00:16 Відповісти
Китайцям врешті доведеться обирати між ринками. Зрозуміло що вибір між убогим ринком ********** і ринками ЄС, США та їх союзників очевидний. Якщо з Китаю інвестиції перейдуть до Індії, то вони втратять ще й азіатські ринки, де будуть домінувати Тайвань, Японія та Південна Корея.
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25.07.2024 03:38 Відповісти
Ну і для чого це? Раніше всі до кацапів їздили-дзвонили, а ті натомість ще більше неадекватами ставали . Вважали себе дуже поважними , якщо всі прогибаються. Теж саме зараз із жовтомордими.
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25.07.2024 05:19 Відповісти
 
 