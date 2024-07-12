Мелоні про "мирні" зустрічі Орбана: Не бачу ні стратегії, ні наслідків

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні висловилася щодо "мирних" зустрічей глави угорського уряду Віктора Орбана. Вона вважає, що такі зустрічі, зокрема, із експрезидентом США Дональдом Трампом навряд чи до чогось приведуть.

Мелоні зазначила, що Орбан має право зустрічатися з іншими політичними лідерами.

"Я не бачу ніякої стратегії і ніяких особливих наслідків. Політичні лідери мають право зустрічатися з іншими політичними лідерами. Я не бачу в цьому нічого особливого чи дивного. Не думаю, що це таємниця, що Орбан може бути ближчим до Трампа, ніж до Байдена. Я маю на увазі, що вони є політичними лідерами, які розмовляють один з одним", - сказала прем'єрка Італії.

Водночас політикиня зауважила, що в Орбана не було мандата ЄС на зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Проблема в тім, що коли ви їдете туди, даєте цей сигнал, а наступного дня підриваєте лікарню, мені здається, що, на жаль, це свідчить про відсутність бажання діалогу з боку путінської Росії, і в цьому проблема, тому що якби було бажання діалогу, ми б говорили, але я думаю, що відповідь була досить чіткою", - сказала Мелоні.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Після візитів до РФ та Китаю Орбан зустрівся з експрезидентом та кандидатом в президенти США Дональдом Трампом у його маєтку в штаті Флорида.

