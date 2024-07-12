Мелони о "мирных" встречах Орбана: Не вижу ни стратегии, ни последствий

Премьер Италии Джорджа Мелони высказалась относительно "мирных" встреч главы венгерского правительства Виктора Орбана. Она считает, что такие встречи, в частности, с экс-президентом США Дональдом Трампом вряд ли к чему-то приведут.

Мелони отметила, что Орбан имеет право встречаться с другими политическими лидерами.

"Я не вижу никакой стратегии и никаких особых последствий. Политические лидеры имеют право встречаться с другими политическими лидерами. Я не вижу в этом ничего особенного или странного. Не думаю, что это тайна, что Орбан может быть ближе к Трампу, чем к Байдену. Я имею в виду, что они являются политическими лидерами, которые разговаривают друг с другом", - сказала премьер Италии.

В то же время политик отметила, что у Орбана не было мандата ЕС на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Проблема в том, что когда вы едете туда, даете этот сигнал, а на следующий день взрываете больницу, мне кажется, что, к сожалению, это свидетельствует об отсутствии желания диалога со стороны путинской России, и в этом проблема, потому что если бы было желание диалога, мы бы говорили, но я думаю, что ответ был достаточно четким", - сказала Мелони.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

После визитов в РФ и Китай Орбан встретился с экс-президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его имении в штате Флорида.

