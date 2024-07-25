Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Курськ. ВIДЕО

Увечері 24 липня у курську та області лунали потужні вибухи. Регіон атакували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Місцеві жителі нібито знайшли палаючі уламки дронів у Курському районі.

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що протиповітряна оборона нібито збила 12 безпілотників над Курськом. За інформацією мерії Курська на вулиці Рябіновій відсутня електрика, пошкоджено газову трубу. На місці працюють силові структури.

Зафіксовано пошкодження особистих автомобілів. Заявки продовжують надходити.

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