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Новини
14 030 23

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Курськ. ВIДЕО

Увечері 24 липня у курську та області лунали потужні вибухи. Регіон атакували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

Місцеві жителі нібито знайшли палаючі уламки дронів у Курському районі.

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що протиповітряна оборона нібито збила 12 безпілотників над Курськом. За інформацією мерії Курська на вулиці Рябіновій відсутня електрика, пошкоджено газову трубу. На місці працюють силові структури.

Зафіксовано пошкодження особистих автомобілів. Заявки продовжують надходити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області палає завод низьковольтної апаратури через атаку дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4110) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+19
ой!йой!
як, ото кацапи верещать, то аж, апетит прокинувся. солодкого захотілося.
піду з'їм, еклер рошен з чаєм.
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25.07.2024 07:37
+19
Вчора говорив зі знайомим... Розказує: "Зайшов по дорозі додому в магазин Купив продуктів Зайшов у під"їзд Викликав ліфт Поряд чоловік стоїть незнайомий Зайшли в ліфт Він трохи проїхав і вирубали електроенергію Зателефонував дружині та в "аварійку" Стою - читаю новини в смартфоні Чоловік поряд стояв-стояв - а потім питає: "А скоро приїдуть ліфтери?" Відповідаю: "А чорт його знає!" Він посопів а потім питає : "У тебе в торбі що лежить?" Кажу: "Хліб ковбаса та помідори"... А у мене є пляшка горілки! Давай проведемо час "веселіше"!" Коротше кажучи - коли ліфтери відкрили ліфт - моя дружина побачила нас уже "веселими"...
От так і народжуються анекдоти!
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25.07.2024 07:59
+18
- ВВхло, а що з Курськом ?
- Єго бамбят.
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25.07.2024 06:56
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- ВВхло, а що з Курськом ?
- Єго бамбят.
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25.07.2024 06:56 Відповісти
Немає чого дикунам розслаблятися. Очевидно вони забулися на ніч помолитися на пуйла.
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25.07.2024 07:14 Відповісти
Добре ,але мало .
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25.07.2024 13:47 Відповісти
Я думав, що хтось пітарди взривав
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25.07.2024 07:10 Відповісти
А що? Не тільки ж нам "не спать"? Я о пів на третю теж не спав - наші десь під Черніговом "ішакєда" завалили! Чув і звук мотора і вибухи
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25.07.2024 07:12 Відповісти
Наразі атакують Черкаси шахеди у місті. І Харків...Тримайтесь
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25.07.2024 07:36 Відповісти
Вчора говорив зі знайомим... Розказує: "Зайшов по дорозі додому в магазин Купив продуктів Зайшов у під"їзд Викликав ліфт Поряд чоловік стоїть незнайомий Зайшли в ліфт Він трохи проїхав і вирубали електроенергію Зателефонував дружині та в "аварійку" Стою - читаю новини в смартфоні Чоловік поряд стояв-стояв - а потім питає: "А скоро приїдуть ліфтери?" Відповідаю: "А чорт його знає!" Він посопів а потім питає : "У тебе в торбі що лежить?" Кажу: "Хліб ковбаса та помідори"... А у мене є пляшка горілки! Давай проведемо час "веселіше"!" Коротше кажучи - коли ліфтери відкрили ліфт - моя дружина побачила нас уже "веселими"...
От так і народжуються анекдоти!
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25.07.2024 07:59 Відповісти
Дякую за позитив, а мої лишають свою хорошу квартиру у Харкові і їдуть до Полтави, в страшну,дорогу,але надійну.
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25.07.2024 08:58 Відповісти
А мені (у свій час) і виїхать було нікуди - бо кацапи через кілька днів після вторгнення уже стояли на околицях міста І вже блокували всі дороги навкруги нього Залишалися тільки розквашені "грунтовки" в лугах Задесення І то: щоб до них добраться - треба було на човні через Десну перепливать Зять так дочку з сином переправляв - бо самі ж військові боялися, що не втримають оборону (Дочка ТРОшникам їсти варила та передавала кожен ранок на позиції - і вони їй сказали Так виїхала в кінці березня на Київ ) Один раз бій зав"язався вже в місті - на сусідній вулиці Прорвалася група на "тиграх" Добре що наш БТР підоспів - "посік" козлів з кулемета! КПВТ - страшна штука! Калібр 14,5 мм А ми сиділи в блокаді під обстрілами більше місяця Осколок "пам"ятний" (від снаряда) бережу з тих пір Коло вуха профурчав Підняв - а він в руки пече! 58 грамів важить!
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25.07.2024 09:16 Відповісти
Дуже схожа ситуація була і внас, в Сумах, правда в місто кацапи вже заїхали того ж, першого дня вторгнення, до обіду вже вже вешкалися в центрі. Локальні бої містом спалахували увесь час. Відгребли потвори досить потужно, зробивши висновки, що ловити нічого, вийшли, взявши місто в облогу.
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25.07.2024 14:08 Відповісти
Наші не пустили далі "об"їздної" Але у них була задача перша - захопить міст Шестовицький на об"їздній Тому поперли повз Чернігів на південь А наші встигли моста підірвать Вони рипнулися через місто на старий міст (Лєсковицький) Але хлопці вже встигли оборонну лінію розвернуть І обійти вони ніяк не могли - купа річечок (притоки Десни) І мости зруйновані І у нас Десна тил прикриває з боку Києва Місяць Чернігів у них "кісткою в горлі" стирчав! А тут ще наші підігнали артилерію та РСЗО І почали їх "чихвостить"!
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25.07.2024 14:43 Відповісти
Я с Мариуполя. Все руководство города сбежало на 2 день войны. На 5 день город окружили. На 6 день зашел в супермаркет, а у в хода начали рваться грады. 4-5-6 марта был полностью обстрелян город. Неосталось неодной улицы где бы неразорвался снаряд. С 9 марта обстановка резко ухудшилась и перешел жить в подвал. Сильная перестрелка была с 4 утра до 10 часов, и вечерняя стрельба с 14 до 18 когда становилось темно. Днем снаряды летели на центр города.
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26.07.2024 05:53 Відповісти
А я з Полтавщини до Харкова повернувся.. Гримить, а ми працюємо.
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25.07.2024 09:58 Відповісти
Респект, для мене Харків більше чим столиця,для мене це уся Україна, мужні, мотивовані і не переможні. Але моя невістка має 5 місячного сина. Залишайтесь живими
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25.07.2024 10:48 Відповісти
Пора уже остановитть этих в конец распоясавшихся воронежских сепаратистов.
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25.07.2024 07:20 Відповісти
****.ть, то камні з неба
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25.07.2024 07:35 Відповісти
ой!йой!
як, ото кацапи верещать, то аж, апетит прокинувся. солодкого захотілося.
піду з'їм, еклер рошен з чаєм.
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25.07.2024 07:37 Відповісти
Все ОК,Курщина ,це ТОТ України !!))
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25.07.2024 08:11 Відповісти
Стерненку в Телеграмі не сподобався мій коментар , що по нам летять страшні ракети , а ми якісь пукалки запускаємо, кацапи сміються з них, а потрібно , щоб вони ридали і під'їзди в будинках падали...
Заблокував мене.
Ну, то на його совісті.
Мені начхати на подібні відосики. Таке собі....
Поки москва не буде роздовбана в хлам, то все квіточки ...
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25.07.2024 09:30 Відповісти
90% обстрілів України йде з Криму. Не краще рівняти Крим з землею?
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25.07.2024 09:43 Відповісти
Драпанулi подлюки кацапськi.

Окупанти https://war.gordonua.com/v-vsu-zajavili-chto-rf-nachala-ispolzovat-azovskoe-more-dlja-zapuska-raket-po-ukraine-1711071.html почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення ракетоносіїв і атак ракетами морського базування по Україні.

, Оскільки в окупованому Севастополі російському флоту "стало вкрай незручно", загарбники https://war.gordonua.com/pletenchuk-o-rossijskom-flote-oni-radi-svoikh-imperskikh-pontov-zdes-hotovy-umirat-ne-budem-im-meshat-1711036.html перевели в Азовське море частину кораблів із Криму та з Новоросійська (РФ), вважаючи цей драп "більш безпечним.".
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25.07.2024 10:44 Відповісти
Молодая курская народная рєспубліка (КНР) нуждаєтся в жащітє от Путінскаго рєжима.
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25.07.2024 10:54 Відповісти
Коли стаття про атаку російських Шахедів, то на малюнку обов'язково багато Шахедів, коли коли масована атака безіменних українських безпілотників, то на малюнку завжди один.
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25.07.2024 16:44 Відповісти
 
 