Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Курськ. ВIДЕО
Увечері 24 липня у курську та області лунали потужні вибухи. Регіон атакували безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
Місцеві жителі нібито знайшли палаючі уламки дронів у Курському районі.
Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що протиповітряна оборона нібито збила 12 безпілотників над Курськом. За інформацією мерії Курська на вулиці Рябіновій відсутня електрика, пошкоджено газову трубу. На місці працюють силові структури.
Зафіксовано пошкодження особистих автомобілів. Заявки продовжують надходити.
Топ коментарі
+19 Hrysha Hlyba #582024
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+19 Яр Холодний
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+18 Леонід #587957
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- Єго бамбят.
От так і народжуються анекдоти!
як, ото кацапи верещать, то аж, апетит прокинувся. солодкого захотілося.
піду з'їм, еклер рошен з чаєм.
Заблокував мене.
Ну, то на його совісті.
Мені начхати на подібні відосики. Таке собі....
Поки москва не буде роздовбана в хлам, то все квіточки ...
Окупанти https://war.gordonua.com/v-vsu-zajavili-chto-rf-nachala-ispolzovat-azovskoe-more-dlja-zapuska-raket-po-ukraine-1711071.html почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення ракетоносіїв і атак ракетами морського базування по Україні.
, Оскільки в окупованому Севастополі російському флоту "стало вкрай незручно", загарбники https://war.gordonua.com/pletenchuk-o-rossijskom-flote-oni-radi-svoikh-imperskikh-pontov-zdes-hotovy-umirat-ne-budem-im-meshat-1711036.html перевели в Азовське море частину кораблів із Криму та з Новоросійська (РФ), вважаючи цей драп "більш безпечним.".