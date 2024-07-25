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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 571 350 осіб (+1230 за добу), 8313 танків, 15 804 артсистеми, 16 039 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 571 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 571350 (+1230) осіб,
  • танків   ‒ 8313 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
  • артилерійських систем – 15804 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 904 (+2) од,
  • літаків   – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
  • крилаті ракети  ‒ 2402 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових. - Шольц

Втрати Рф за добу

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161)


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Топ коментарі
+20
Минув 3809 день москальсько-української війни.
174!! одиниці техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 45, броня 37, логістика 79!
Логістика горить.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 571 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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25.07.2024 08:44
+16
@Зранку був один із найбільших російських штурмів за всю війну!

Бійці 79-ї бригади відбили атаку 77 одиниць техніки, 12 мотоциклів і 200 росіян, після чого русня почала тікати.
В результаті знищено:

▪️6/11 танків.
▪️7/45 БМП, разом із піхотою.
▪️12/12 мотоциклів і квадроциклів
▪️40/200 рашистів, і ще 37 поранених.@
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25.07.2024 08:01
+12
Утилізація моськовського лайна триває !Слава ЗСУ!!))
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25.07.2024 08:05
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В Бухаресте министр обороны Румынии заявил, что после нанесения Россией ударов по Измаилу румынское командование отправило к месту событий два своих истребителя F-16.

После облёта и осмотра территории оба самолёта вернулись на базу Борча, расположенную в 135 километрах к юго-востоку от Измаила. Для выполнения задания потребовалось два часа.
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25.07.2024 07:36 Відповісти
Крути-не крути - а румуни будуть змушені розвернуть РЛС ППО та ЗРК ближньої дії у своєму прикордонні! Бо рано чи пізно - а щось від "рукожопих" мусить прилетіть!
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25.07.2024 07:46 Відповісти
Щось мені підказує, що румуни підключаться до збиття кацапського залізяччя швидше поляків.
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25.07.2024 11:46 Відповісти
Побачимо! Румуни - мовчуни І "прямолінійніші"... І у них є така сама проблема що й у нас - МАДЯРИ... Ті теж "колобродять" так само, як і у нас в Закарпатті І їх у них більше, ніж у нас... Теж вовтузилися років десять тому з "секейською автономією" Ті ж самі "коники", що й у нас! Особливий статус території, окремі органи влади, використання "регіональної" мови, викладання в школах угорською... Таке собі "русскомирство" по-мадярськи!
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25.07.2024 11:57 Відповісти
Слава ЗСУ.
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25.07.2024 07:38 Відповісти
Чумардоси зашевелились, до кінця місяця десь на 35 тисяч можна розраховувати, на болотах кацапський "заготскот" вже не справляється з таким об'ємом.
Арта, авто і спецтехніка впевнено крокують до нових місячних рекордів.
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25.07.2024 07:49 Відповісти
Логістика 10 тис одиниць з початку року.
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25.07.2024 08:00 Відповісти
@Зранку був один із найбільших російських штурмів за всю війну!

Бійці 79-ї бригади відбили атаку 77 одиниць техніки, 12 мотоциклів і 200 росіян, після чого русня почала тікати.
В результаті знищено:

▪️6/11 танків.
▪️7/45 БМП, разом із піхотою.
▪️12/12 мотоциклів і квадроциклів
▪️40/200 рашистів, і ще 37 поранених.@
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25.07.2024 08:01 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !Слава ЗСУ!!))
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25.07.2024 08:05 Відповісти
Минув 3809 день москальсько-української війни.
174!! одиниці техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 45, броня 37, логістика 79!
Логістика горить.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 571 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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25.07.2024 08:44 Відповісти
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25.07.2024 08:46 Відповісти
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25.07.2024 10:00 Відповісти
Кожний день орків стає все менше. І це файно !
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25.07.2024 12:36 Відповісти
 
 