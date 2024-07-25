Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 571 350 осіб (+1230 за добу), 8313 танків, 15 804 артсистеми, 16 039 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 571 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 571350 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8313 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
- артилерійських систем – 15804 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 904 (+2) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
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+16 KosAn30 JT26
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+12 Дмитро Черних #470343
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После облёта и осмотра территории оба самолёта вернулись на базу Борча, расположенную в 135 километрах к юго-востоку от Измаила. Для выполнения задания потребовалось два часа.
Арта, авто і спецтехніка впевнено крокують до нових місячних рекордів.
Бійці 79-ї бригади відбили атаку 77 одиниць техніки, 12 мотоциклів і 200 росіян, після чого русня почала тікати.
В результаті знищено:
▪️6/11 танків.
▪️7/45 БМП, разом із піхотою.
▪️12/12 мотоциклів і квадроциклів
▪️40/200 рашистів, і ще 37 поранених.@
174!! одиниці техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 45, броня 37, логістика 79!
Логістика горить.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 571 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.