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Росія планує наступ на кількох напрямках на Запоріжжі, - Братчук

Сили оборони Півдня

На Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції, які ними були втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі "Ми - Україна" повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він наголосив, що  саме за цими двома напрямками відбуваються "найбільш активні бойові дії". Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.

Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".

"У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного - це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні ворог систематично використовує безпілотники для пошуку прогалин в українській ППО, - Братчук

Автор: 

Запорізька область (3578) бойові дії (3714) Братчук Сергій (145)


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Топ коментарі
+9
Мають ресурси, можуть собі дозволити.
ЗСУ покинули Кринки, зараз у русні вивільнилась купа військ, які там стирчали до того.
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25.07.2024 08:07
+9
Без активної участі союзників що поки не так чи без технологічного прориву ми цю війну не виграєм - ворог не чутливий до втрат
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25.07.2024 08:19
+6
Агент козырь успел дать приказы разминировать те направления якобы для каких то шаттлов или там мин никто и не собирался ставить?
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25.07.2024 08:58
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Мають ресурси, можуть собі дозволити.
ЗСУ покинули Кринки, зараз у русні вивільнилась купа військ, які там стирчали до того.
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25.07.2024 08:07 Відповісти
Без активної участі союзників що поки не так чи без технологічного прориву ми цю війну не виграєм - ворог не чутливий до втрат
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25.07.2024 08:19 Відповісти
От "питається в задачі" - "Нахєра писать подібне?!" Навіщо показувать ворогові "хід своїх думок та розрахунки"?! Якщо то правда - кацапи знатимуть що ми "в курсі" і будуть планувать дії з урахуванням цього! Якщо це - "фантазії" - то кацапи будуть "в курсі" що ми не знаємо їх планів і будуть спокійно планувать наступ у справжньому місці!
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25.07.2024 08:21 Відповісти
А якщо це "фантазії" але плани кацапів про "справжнє місце" наступу добре відомі?
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25.07.2024 08:49 Відповісти
Натякаєш на "свідомий злив дези"? Для подібного треба буть "Залужним" - а не "Сирським"! При Залужному мало "*******" - але багато робили (Як сказав мій сусід- підполковник у відставці, син якого (полковник), служив у Генштабі: "При Залужному про справжні операції та їх цілі знали тільки він та ті люди, які ними займалися А при Сирському знають про все навіть миші у підвалі!"
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25.07.2024 08:56 Відповісти
Ви добре поінфоровані що там і як в нашому Генштабі
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25.07.2024 09:03 Відповісти
Я набагато краще "поінформований", ніж ти думаєш - але не про все пишу Бо знаю: про що можна писать А про що - ні! А у нас тут один перед другим язиками плещуть - собі "авторитет" заробляючи А подібна "авторитетность" на фронті кров"ю та смертями обертається!
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25.07.2024 09:22 Відповісти
ворог все знает. юо тупой ху.ло зеля сливает все что можно.
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25.07.2024 12:21 Відповісти
не вистачає, якогось тамади або аніматора, який за долю малую, не буде заважати будувати фортифікації, та мінуванню.
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25.07.2024 08:25 Відповісти
Агент козырь успел дать приказы разминировать те направления якобы для каких то шаттлов или там мин никто и не собирался ставить?
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25.07.2024 08:58 Відповісти
хоч якісь контрзаходи проводяться? чи все блд як завжди - здавати свою землю окупанту. як наче навмисне здають зелені виродки.
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25.07.2024 10:16 Відповісти
Мосты, ж/д дорогу за все время войны не взорвали, хотя все для этого есть. Без снабжения наступать бы не смогли.
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25.07.2024 10:23 Відповісти
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт генерала Кобилаша, якого Путлер призначив командувачем Повітряних сил, та адмірала Віктора Соколова, який на той момент командував Чорноморським флотом. Президент Володимир Путін звільнив його невдовзі після того, як Збройні сили України потопили великий десантний корабель Caesar Kunikov біля південного узбережжя Криму
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25.07.2024 11:07 Відповісти
Та то нічого, все під контролем.
Головнокомандувач Сирський все бачить, чує, контролює, приділяє увагу, "вживає заходів"...
От як з проривом під Харковом...
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25.07.2024 11:22 Відповісти
 
 