Росія планує наступ на кількох напрямках на Запоріжжі, - Братчук
На Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції, які ними були втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі "Ми - Україна" повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він наголосив, що саме за цими двома напрямками відбуваються "найбільш активні бойові дії". Також у Запорізькій області спостерігається поступове посилення підрозділів окупантів.
Говорячи про бої в регіоні, речник УДА "Південь" пояснив, що це дії малих штурмових груп противника, а також "механізована компонента та авіація - їх козирна карта".
"У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного - це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала", - розповів він.
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