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США готові надати допомогу Румунії в розслідуванні можливого падіння російських дронів, - Держдеп

США готові допомогти Румунії у розслідуванні можливого падіння дронів РФ

Сполучені Штати готові допомогти Румунії щодо розслідування можливого падіння на території країни уламків російських дронів-камікадзе. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - зазначив Міллер.

Він зауважив, що США продовжать "ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане нам доступною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія підіймала у повітря F-16 під час дронової атаки РФ на Одещину: є дані про падіння "можливих об’єктів"

Речник Держдепу уточнив, що США не залучені до процесу моніторингу, оскільки "розслідування веде румунська влада".

"Очевидно, це на їхній землі. Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування проводять вони", - резюмував Міллер.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 липня окупанти атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Румунська влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Румунія (1158) США (22590) дрони (4636)


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Топ коментарі
+5
той хто хоче залишитись сліпим не прозріє ніколи-саме тому допомога йому не потрібна...
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25.07.2024 10:19
+4
Польщі вже допомогли. Там все проковтнули.
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25.07.2024 10:22
+4
Сполучені Штати готові допомогти щодо розслідування можливого падіння на території країни уламків російських дронів-камікадзе. Джерело:

Я навіть не знаю як це коментувати. Вони там вкрай подуріли всі?
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25.07.2024 10:23
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Слушна пропозиція та доречна….
Але в Румунії, вирішать і без нас!
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25.07.2024 10:03 Відповісти
Для начала мы, на всякий случай,убрали видео со взрывом российских дронов-комикадзе.
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25.07.2024 11:38 Відповісти
Не "допомагать у розслідуванні" треба - а "дать копняка під зад"! Хай приводять у бойову готовність РЛС та ППО Якщо більш не прилетять - то хоч зенітники потренуються Будуть у них такі собі "позапланові навчання" А то скоро (будучи в НАТО) "салом заростуть"!
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25.07.2024 10:12 Відповісти
Вони вже заросли раз бояться самих себе захистити .
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25.07.2024 10:39 Відповісти
А вони беруть приклад з поляків! Тим цілого президента (разом з верхівою уряду) кацапи вбили - а ті другий десяток років "соплі жують" Ракети кацапські падають у Польщі та людей убивають - а вони й далі "строять рожу кірпічом"! Як каже кацапське прислів"я : Ты ему ссы в глаза - а он тебе: "Божья роса"!
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25.07.2024 10:51 Відповісти
той хто хоче залишитись сліпим не прозріє ніколи-саме тому допомога йому не потрібна...
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25.07.2024 10:19 Відповісти
Польщі вже допомогли. Там все проковтнули.
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25.07.2024 10:22 Відповісти
Сполучені Штати готові допомогти щодо розслідування можливого падіння на території країни уламків російських дронів-камікадзе. Джерело:

Я навіть не знаю як це коментувати. Вони там вкрай подуріли всі?
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25.07.2024 10:23 Відповісти
да.
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25.07.2024 13:18 Відповісти
Це так виглядає 5-а стаття НАТО?
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25.07.2024 10:33 Відповісти
НАТА , введи войска !
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25.07.2024 10:44 Відповісти
нату проверяют на сопливость
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25.07.2024 10:45 Відповісти
почему сыет не выключают , я буду жаловатся в ООН, я накупил кучу солнечных панелей
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25.07.2024 10:47 Відповісти
ой а кто ета слєлал??? кто ураніл над Румунією кацапькі дрони?? Ну прям полтергейст якийсь ... Треба розслідування років на 10 з цього приводу та стопітсот глубокіх азабочєностєй...
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25.07.2024 10:47 Відповісти
мабудь НЛО
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25.07.2024 10:53 Відповісти
Допогу в чому? Зібрати металолом і цінні метали.
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25.07.2024 10:53 Відповісти
можливого падіння..... тобто не нанесення удару, а просто падіння? типу як камінчик з неба? до того ж - МОЖЛИВОГО.....
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25.07.2024 10:59 Відповісти
Проти жителя Омської області порушили кримінальну справу через підтримку легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". Про це повідомляє телеграм-канал "НІ екстремізму!", пов'язаний із силовиками.
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25.07.2024 11:00 Відповісти
Це результат демократів при владі в США
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25.07.2024 11:03 Відповісти
прийдуть респи - і зіллють і європу, а уж тим більше румунію
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26.07.2024 01:24 Відповісти
Вони зараз ретельно збирають уламки,а згодом,техенько в ночі перекинуть нам через паркан-то не в нас впало,бачите
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25.07.2024 11:53 Відповісти
Это называется нападение на ссыкливое НАТО.
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25.07.2024 12:40 Відповісти
це прям нєприкритая русафобія
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25.07.2024 12:40 Відповісти
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25.07.2024 13:13 Відповісти
да да, вишліть у Румунію делегацію експертів. Сподіваюсь, що на це передбачено фінансування, щоби забезпечити пристойне перебування екпертів у найкращому готелі міста Плауру.
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25.07.2024 13:17 Відповісти
 
 