США готові надати допомогу Румунії в розслідуванні можливого падіння російських дронів, - Держдеп
Сполучені Штати готові допомогти Румунії щодо розслідування можливого падіння на території країни уламків російських дронів-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - зазначив Міллер.
Він зауважив, що США продовжать "ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане нам доступною".
Речник Держдепу уточнив, що США не залучені до процесу моніторингу, оскільки "розслідування веде румунська влада".
"Очевидно, це на їхній землі. Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування проводять вони", - резюмував Міллер.
Нагадаємо, у ніч проти 24 липня окупанти атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.
Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Румунська влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в Румунії, вирішать і без нас!
Я навіть не знаю як це коментувати. Вони там вкрай подуріли всі?