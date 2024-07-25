США готові надати допомогу Румунії в розслідуванні можливого падіння російських дронів, - Держдеп

Сполучені Штати готові допомогти Румунії щодо розслідування можливого падіння на території країни уламків російських дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - зазначив Міллер.

Він зауважив, що США продовжать "ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане нам доступною".

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Речник Держдепу уточнив, що США не залучені до процесу моніторингу, оскільки "розслідування веде румунська влада".

"Очевидно, це на їхній землі. Якби вони попросили нас про співпрацю, звичайно, ми були б готові це зробити, але це розслідування проводять вони", - резюмував Міллер.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 липня окупанти атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Румунська влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів.