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Новини Війна
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Румунія підіймала у повітря F-16 під час дронової атаки РФ на Одещину: є дані про падіння "можливих об’єктів"

Румунія під час російської атаки 24 липня на Одещину підіймала два F-16

У ніч на 24 липня в населених пунктах на румунському боці Дунаю оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів на Ізмаїльский район Одеської області. Румунія перевіряє інформацію про падіння "можливих об'єктів" на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, вночі, о 2:19 за місцевим часом, повітряні сили країни підняли в небо два винищувачі F-16. Літаки моніторили ситуацію в повітрі.

"Два винищувачі повернулися на базу приблизно о 4:20", - йдеться у повідомленні.

Приблизно о 2:20 ночі попередження RO-alert отримали мешканці округу Тульча, що розташований на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла.

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"Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів для проведення розслідування поблизу Плауру для пошуку можливих об'єктів, що впали на національну територію, пошуки триватимуть упродовж дня", - додали у відомстві Румунії.

Нагадаємо, вночі 24 липня 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини.

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Автор: 

авіація (4116) обстріл (28284) Одеська область (3186) Румунія (1158) дрони (4636)


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Топ коментарі
+7
А що буже як замість "можливих об'єктів" румуни знайдуть "неможливі об'єкти" ?
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24.07.2024 11:49
+5
Позавчора трохи готові, вчора ось настільки готові, сьогодні - практично готові, але не у всіх місцях... Якраз до зими виявляться готові повністю.

Румунам потрібно висловити заклопотаність, тоді кацапам стане соромно, і вони перестануть запускати шахеди в тому напрямку
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24.07.2024 11:52
+5
Самолеты F-15, оснащенные передовыми радарами производства компании Raytheon, сбили около 75 иранских беспилотников типа «Шахед» во время атаки на Израиль 13 апреля.

Где наши хоть 2 шт. обещеные самолеты F-16 ???
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24.07.2024 12:07
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А що буже як замість "можливих об'єктів" румуни знайдуть "неможливі об'єкти" ?
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24.07.2024 11:49 Відповісти
Та нічого не буде. Або заявлять, що це була "не цілеспрямована атака, а випадково дрон залетів, отже, все нормально, головне - не допустити ескалації", або взагалі виясниться, що це була "українська ракета".
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Позавчора трохи готові, вчора ось настільки готові, сьогодні - практично готові, але не у всіх місцях... Якраз до зими виявляться готові повністю.

Румунам потрібно висловити заклопотаність, тоді кацапам стане соромно, і вони перестануть запускати шахеди в тому напрямку
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24.07.2024 11:52 Відповісти
Ну шо ж, це не турки - ті один раз попередили, а потім просто збили нах кацапску літаючу цеберку з болтами.
І НАТО тут ні до чого - є національна територія і її треба захищати, а не розводити бюрократію.
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24.07.2024 12:07 Відповісти
Самолеты F-15, оснащенные передовыми радарами производства компании Raytheon, сбили около 75 иранских беспилотников типа «Шахед» во время атаки на Израиль 13 апреля.

Где наши хоть 2 шт. обещеные самолеты F-16 ???
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24.07.2024 12:07 Відповісти
Підіймати ф 16, щоб збити шахед - не задороге задоволення? Економіка ЄС витримає?
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Це чудовий тренінг для пілота, котрий все одно повинен виконувати тренувальні польоти.
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24.07.2024 12:15 Відповісти
Тренінг "взльот - пасадка"? Якби відкривав вогонь по реальній цілі та щось би уразив - то був би корисний тренінг. Навіть якщо б і на початку "мазав".
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24.07.2024 12:21 Відповісти
То могли б і випадково і збити парочку
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24.07.2024 12:26 Відповісти
Румунія перевіряє інформацію про падіння "можливих об'єктів"

Бо ж вони відрізняються від падіння "неможливих об'єктів"
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24.07.2024 12:54 Відповісти
Невідомо для чого це вони робили. У ф-16, втім як і у міг-29 мінімальна швидкість 450-500км після якої вони просто будуть падати . У шахеда швидкість 150 км і він дуже незручна ціль для винищуваччів цього типу. На початку війни наш пілот ,з великими труднощами, збивши 5 шахедів, втратив міг-29 ,сам катапультувавшись.,
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24.07.2024 13:35 Відповісти
Возможно у них дешевые ракеты есть для сбивания именно шахедов.
Сам по себе ф-16 имеет отличный радар и цифровую начинку, поэтому наги пилоты так мечтают...
Потому и поднимают - с воздуха радар видит лучше чем наземный, от Ф-16 сложно спрятаться у складок местности - а наземный радар низкие цели просто не увидит
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24.07.2024 14:32 Відповісти
Если будете "язык в попе" держать то цапы ударят по вашим аэродромам, 100 % !!
Например под видом Бульбенфюгегра, или с "ПМС" пмр
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24.07.2024 14:28 Відповісти
 
 