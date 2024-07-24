Румунія підіймала у повітря F-16 під час дронової атаки РФ на Одещину: є дані про падіння "можливих об’єктів"
У ніч на 24 липня в населених пунктах на румунському боці Дунаю оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів на Ізмаїльский район Одеської області. Румунія перевіряє інформацію про падіння "можливих об'єктів" на своїй території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.
Як зазначається, вночі, о 2:19 за місцевим часом, повітряні сили країни підняли в небо два винищувачі F-16. Літаки моніторили ситуацію в повітрі.
"Два винищувачі повернулися на базу приблизно о 4:20", - йдеться у повідомленні.
Приблизно о 2:20 ночі попередження RO-alert отримали мешканці округу Тульча, що розташований на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла.
"Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів для проведення розслідування поблизу Плауру для пошуку можливих об'єктів, що впали на національну територію, пошуки триватимуть упродовж дня", - додали у відомстві Румунії.
Нагадаємо, вночі 24 липня 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Румунам потрібно висловити заклопотаність, тоді кацапам стане соромно, і вони перестануть запускати шахеди в тому напрямку
І НАТО тут ні до чого - є національна територія і її треба захищати, а не розводити бюрократію.
Где наши хоть 2 шт. обещеные самолеты F-16 ???
Бо ж вони відрізняються від падіння "неможливих об'єктів"
Сам по себе ф-16 имеет отличный радар и цифровую начинку, поэтому наги пилоты так мечтают...
Потому и поднимают - с воздуха радар видит лучше чем наземный, от Ф-16 сложно спрятаться у складок местности - а наземный радар низкие цели просто не увидит
Например под видом Бульбенфюгегра, или с "
ПМС"пмр