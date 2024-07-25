Рашисти з дрона скинули вибухівку на Кіндійку Херсонської області: Загинув чоловік

Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

51-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Під час атаки він перебував на вулиці.

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