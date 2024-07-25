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Новини Війна
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Рашисти з дрона скинули вибухівку на Кіндійку Херсонської області: Загинув чоловік

РФ атакувала з дрона Кіндійку: Загинув чоловік

Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

51-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Під час атаки він перебував на вулиці.

Також читайте: Над Херсонщиною зафіксували "Шахеди", - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28284) Херсонська область (5711)


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Та ті дрони в Херсоні літають,як у себе вдома. Вже навіть у вікна "заглядають". Чому не збивають?
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25.07.2024 10:49 Відповісти
Ост так рашиська терористична недодержава воює з мирним населенням ,будь ти проклята росія і дибільний мнарод цього терористичного утворення.
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25.07.2024 11:31 Відповісти
 
 