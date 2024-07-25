Рашисти з дрона скинули вибухівку на Кіндійку Херсонської області: Загинув чоловік
Війська РФ скинули вибухівку з дрона на Кіндійку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
51-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Під час атаки він перебував на вулиці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Татьяна Неверовская
показати весь коментар25.07.2024 10:49 Відповісти Мені подобається 1
володимир омельянов
показати весь коментар25.07.2024 11:31 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль