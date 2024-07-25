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Новини Допомога Україні
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Польща готує вже 45-й пакет військової допомоги Україні: у ньому будуть боєприпаси, - посол Зварич

Польща готує вже 45-й пакет військової допомоги Україні

Польща надасть Україні новий, 45-й пакет військової допомоги. До нього увійде значна кількість боєприпасів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів експосол України в Польщі, нині посол України у Чехії Василь Зварич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним силам України, включно з медичними засобами, перевищила 4 мільярди доларів США.

"У процесі реалізації тепер перебуває 45-й пакет, який складається, зокрема, із значної кількості боєприпасів для України", - зазначив Зварич.

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Дипломат зауважив, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а в деяких, таких як коаліція бронетанкових сил, вона є лідером.

Зварич також нагадав, що Польща уже передала Україні 10 літаків МіГ-29 і "працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками".

"Ми маємо розуміння коли й за яких умов це може відбутися, і працюємо над цим разом з Польщею та іншими країнами-членами НАТО", - резюмував посол.

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Автор: 

Польща (8488) допомога (8304) Зварич Василь (38)


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25.07.2024 11:10 Відповісти
Валінская Возня
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25.07.2024 11:11 Відповісти
Шо, і не знайдеться жодного з підляків, котри скажуть - мало та і Польща нам не партнер - так, невідомо хто. Буду вражений.
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25.07.2024 11:57 Відповісти
Польша надала найбільше літаків та танків

По танках взагалі в 10 раз більше ніж США, та половину від всіх танків від 50+ країн, котрі "перевертають землю та небо"
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25.07.2024 13:08 Відповісти
От ще б розказав скільки цієї допомоги передано коштом Польщі, скільки оплатила Україна і скільки оплатили треті країни.
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25.07.2024 14:48 Відповісти
 
 