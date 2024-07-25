Польща готує вже 45-й пакет військової допомоги Україні: у ньому будуть боєприпаси, - посол Зварич
Польща надасть Україні новий, 45-й пакет військової допомоги. До нього увійде значна кількість боєприпасів.
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів експосол України в Польщі, нині посол України у Чехії Василь Зварич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння, військової техніки та боєприпасів.
Загальна вартість різноманітної допомоги Збройним силам України, включно з медичними засобами, перевищила 4 мільярди доларів США.
"У процесі реалізації тепер перебуває 45-й пакет, який складається, зокрема, із значної кількості боєприпасів для України", - зазначив Зварич.
Дипломат зауважив, що Польща бере участь майже у всіх коаліціях, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а в деяких, таких як коаліція бронетанкових сил, вона є лідером.
Зварич також нагадав, що Польща уже передала Україні 10 літаків МіГ-29 і "працює над можливістю додаткового підсилення Повітряних сил України своїми літаками".
"Ми маємо розуміння коли й за яких умов це може відбутися, і працюємо над цим разом з Польщею та іншими країнами-членами НАТО", - резюмував посол.
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