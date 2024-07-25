У Румунії знайшли ймовірні уламки російських "Шахедів", які вночі залетіли на територію країни

Військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Вранці джерела видання підтвердили журналістам, що військові, яким було доручено обстежити зону можливого падіння уламків на території округу Тульча, знайшли металеві частини, які можуть бути фрагментами російських безпілотників.

Уламки нібито знайшли в районі села Плауру, що на румунському березі навпроти Ізмаїла.

Зазначається, що у Тульча минулої ночі знову була повітряна тривога. Мешканців попереджали про можливе падіння об’єктів поблизу кордону з Україною.

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Вранці 25 липня командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив, що три "Шахеди" з тих, які атакували південь України вночі, залетіли на територію Румунії й після того зникли з поля зору української ППО.

Напередодні, у ніч проти 24 липня, окупанти атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Румунська влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів.

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