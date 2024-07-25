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Новини Війна
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У Румунії знайшли ймовірні уламки російських "Шахедів", які вночі залетіли на територію країни

У Румунії виявили фрагменти уламків російських шахедів

Військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Вранці джерела видання підтвердили журналістам, що військові, яким було доручено обстежити зону можливого падіння уламків на території округу Тульча, знайшли металеві частини, які можуть бути фрагментами російських безпілотників.

Уламки нібито знайшли в районі села Плауру, що на румунському березі навпроти Ізмаїла.

Зазначається, що у Тульча минулої ночі знову була повітряна тривога. Мешканців попереджали про можливе падіння об’єктів поблизу кордону з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові надати допомогу Румунії в розслідуванні можливого падіння російських дронів, - Держдеп 

Вранці 25 липня командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив, що три "Шахеди" з тих, які атакували південь України вночі, залетіли на територію Румунії й після того зникли з поля зору української ППО.

Напередодні, у ніч проти 24 липня, окупанти атакували Одеську область "шахедами". Тоді у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів, а пожежники отримували від місцевих жителів повідомлення про вибухи.

Міноборони Румунії повідомило, що під час російської атаки на Україну країна підіймала у повітря винищувачі F-16. Румунська влада оглядає місцевість, де могли впасти уламки дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів": усі безпілотники знищені на підступах до Києва

Автор: 

безпілотник (4110) Румунія (1158)


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Топ коментарі
+18

Жорстка відповідь НАТО:
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25.07.2024 12:25
+5
У них є для відповіді Ф 16,а Україна має Раду на канікулах,безуглу як контроль за ЗСУ і також традиційно асфальт
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25.07.2024 12:33
+3
Це вже мабуть ті "Герані", що в Єлабузі збирають "рукожопі"
Бо іранські "Шахєди" літали краще і якщо їх не збивали - то попадали точніше
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25.07.2024 12:37
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Жорстка відповідь НАТО:
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25.07.2024 12:25 Відповісти
У них є для відповіді Ф 16,а Україна має Раду на канікулах,безуглу як контроль за ЗСУ і також традиційно асфальт
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25.07.2024 12:33 Відповісти
і що тепер краще б не знаходили
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25.07.2024 12:25 Відповісти
румуни поки що нічого не знайшли, як і поляки раніше. Це ми всі знаходимо на їх території.
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25.07.2024 12:34 Відповісти
цигані переплавят на зубніе коронкі
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25.07.2024 12:29 Відповісти
зебіле, пісяти навчився, а прабатьківщину ромів не вивчив?
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25.07.2024 12:51 Відповісти
уламки шахедів знайшли - а ями від їхніх вибухів не знайшли

ну таке трапляється, шукали тай не знайшли . . .
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25.07.2024 12:30 Відповісти
А хто сказав що вони вибухали? На фото - майже цілий БПЛА Тільки двигун розбитий та плоскості пом"яті!
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25.07.2024 12:38 Відповісти
Стісняюсь спитать: а тії дрони залетіли на територію Румунії цілими чи у вигляді уламків?
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25.07.2024 12:34 Відповісти
Ані атбамбілісь і лєтєлі на базу,но нє хватіло топліва і ані упалі.
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25.07.2024 12:42 Відповісти
Це, на 100%, очевидні залишки ероплану «інопланетян з Ірану», десь поруч з уламками, можуть бути і їх рушники з балалайкою та постолами …
Щось подібне, величний СРАТЬєх кузьмук з кучмою, теж шукали, в будинку у Броварах, свого часу … з Десни….
Мабуть, в Румунії їх чекають, як икспьордів …
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25.07.2024 12:36 Відповісти
Надіємось що румуни не такі сцикливі як поляки .
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25.07.2024 12:36 Відповісти
Це вже мабуть ті "Герані", що в Єлабузі збирають "рукожопі"
Бо іранські "Шахєди" літали краще і якщо їх не збивали - то попадали точніше
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25.07.2024 12:37 Відповісти
У польску ППО по допомогу зверталися
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25.07.2024 12:39 Відповісти
Якась мутна історія...
Треба збивати нафіг а не чекати поки перетнуть кордон.
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25.07.2024 12:40 Відповісти
і хто ж їх збив, чи самі впали? 🧐
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25.07.2024 12:52 Відповісти
три російські дрони перетнули кордон Румунії і тихо сіли біля міста Плауру. І от ***** треба було піднімати у повітря F-16?? щоби що??
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25.07.2024 13:00 Відповісти
щоб підняти 😂
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26.07.2024 01:12 Відповісти
І шо? Кацапи відморозятбся як завжди. Окрім озабочєнності з боку НАТа нічого не буде.
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25.07.2024 13:14 Відповісти
Ймовірно в Румунії ймовірно знайшли ймовірні уламки ймовірно російських ймовірно "Шахедів", які ймовірно вночі ймовірно залетіли на ймовірно територію ймовірно Румунії
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25.07.2024 13:36 Відповісти
Будут терпеть что бы ***** не обидился.
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25.07.2024 14:45 Відповісти
 
 