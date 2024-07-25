У районі Глибокого на Харківщині ворог здійснює підготовку штурмових груп. У Вовчанську безуспішно намагається штурмувати, - ОТУ "Харків"
В операційній зоні ОТУ "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. За добу відбулося 8 бойових зіткнень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ОТУ "Харків".
"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську противник безуспішно намагається вибити українських воїнів із займаних позицій.", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби ворог завдав по позиціях українських військ 14 авіаційних ударів (31 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Великі Проходи, Вовчанськ та Черняки. А також 4 ракетні удари та 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснив 438 обстрілів позицій Сил оборони України.
З початку поточної доби відбулося 4 бойове зіткнення, два з яких наразі тривають.
"Від початку доби ворог наніс 5 авіаційних ударів (17 КАБів) в районах населених пунктів Липці, Глибоке, Приколотне, Стариця", - зазначають в ОТУ "Харків".
Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 90 осіб.
На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 5 артилерійських систем;
- 8 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 24 БпЛА.
Також знищено 54 укриття особового складу противника та 2 пункти зберігання боєкомплекту.
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Сподіваємося, на узгоджені дії, усіх складових сектору безпеки!!
Аби тільки, отой із саммітами міру-мір, не заважав!! Час завершився, ще 21 травня… от бейкається, імітатор…