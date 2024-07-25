У районі Глибокого на Харківщині ворог здійснює підготовку штурмових груп. У Вовчанську безуспішно намагається штурмувати, - ОТУ "Харків"

В операційній зоні ОТУ "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. За добу відбулося 8 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську противник безуспішно намагається вибити українських воїнів із займаних позицій.", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог завдав по позиціях українських військ 14 авіаційних ударів (31 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Великі Проходи, Вовчанськ та Черняки. А також 4 ракетні удари та 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснив 438 обстрілів позицій Сил оборони України.

З початку поточної доби відбулося 4 бойове зіткнення, два з яких наразі тривають.

"Від початку доби ворог наніс 5 авіаційних ударів (17 КАБів) в районах населених пунктів Липці, Глибоке, Приколотне, Стариця", - зазначають в ОТУ "Харків".

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 90 осіб.

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На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

5 артилерійських систем;

8 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

24 БпЛА.

Також знищено 54 укриття особового складу противника та 2 пункти зберігання боєкомплекту.