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Новини Війна
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У районі Глибокого на Харківщині ворог здійснює підготовку штурмових груп. У Вовчанську безуспішно намагається штурмувати, - ОТУ "Харків"

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

В операційній зоні ОТУ "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. За добу  відбулося 8 бойових зіткнень. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську противник безуспішно намагається вибити українських воїнів із займаних позицій.", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ворог завдав по позиціях українських військ 14 авіаційних ударів (31 КАБ) в районах населених пунктів Веселе, Липці, Малі Проходи, Великі Проходи, Вовчанськ та Черняки. А також 4 ракетні удари та 37 ударів дронами-камікадзе. Здійснив 438 обстрілів позицій Сил оборони України.

З початку поточної доби відбулося 4 бойове зіткнення, два з яких наразі тривають.

"Від початку доби ворог наніс 5 авіаційних ударів (17 КАБів) в районах населених пунктів Липці, Глибоке, Приколотне, Стариця", - зазначають в ОТУ "Харків".

Сили оборони України продовжують ефективно нищити живу силу та військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 90 осіб.

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На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 5 артилерійських систем;
  • 8 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки;
  • 24 БпЛА.

Також знищено 54 укриття особового складу противника  та 2 пункти зберігання боєкомплекту.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3714)


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Низький уклін Захисникам України та їх Родинам!
Сподіваємося, на узгоджені дії, усіх складових сектору безпеки!!
Аби тільки, отой із саммітами міру-мір, не заважав!! Час завершився, ще 21 травня… от бейкається, імітатор…
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25.07.2024 12:51 Відповісти
 
 