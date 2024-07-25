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Близько 50 ракет X-101 щомісяця виробляє РФ, - ГУР МО

Скільки ракет X-101 щомісяця виробляє РФ

Щомісяця країна-окупант Росія виробляє близько 50 крилатих ракет X-101.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у ГУР МО.

Так, станом на початок повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєння 440 ракет типу X-101. Протягом 2023 року було виготовлено 460 ракет такого типу.

Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.

На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.

Читайте: РФ будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", - ВМС ЗСУ

Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4009) росія (64969)


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Топ коментарі
+15
Украина в 2019-2021 гг. должна была выпустить около 200 баллистических Сапсанов. Даже половина их были способны превратить мааацкву в Мариуполь или Алеппо. Но зелень их закатала в асфальт, а теперь им в этом, да и во всём остальном виноваты Порох и Байден.
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25.07.2024 13:17
+13
найвідоміший "розвідник" у вЗесвіті, наговорив стільки, що усі інші та разом взяті по світу не зможуть осилити в силу професійності чи язикотриманні...
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25.07.2024 13:34
+10
Так Буданов їхній (ГУР) хенерал, сказав, що вони ось ось закінчаться, ще рік тому. Смішні якісь, у головного забули спитати.
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25.07.2024 13:10
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25.07.2024 13:04 Відповісти
дві ракети на день. Ось цікаво коли вони закінчаться?
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25.07.2024 13:05 Відповісти
Так Буданов їхній (ГУР) хенерал, сказав, що вони ось ось закінчаться, ще рік тому. Смішні якісь, у головного забули спитати.
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25.07.2024 13:10 Відповісти
Вони б давно закінчилися, якби їх не робили. Це Буданов і не врахував, як з'ясовується
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25.07.2024 13:13 Відповісти
так значить треба бомбонуть їх виробництво
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25.07.2024 13:28 Відповісти
ні, батько дЄрьмаків проти.
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25.07.2024 13:31 Відповісти
дЄрьмаків? А шо їх два?
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25.07.2024 15:06 Відповісти
от бачиш, місяць по вилупленню, а вже таку інфу знатимеш: Один, хронічно недобитий Порошенком ще й посади продавав https://regionews.ua/ukr/news/politics/1587916751-brat-ermaka-brav-habari-ne-lishe-groshima-ale-y-tsinnimi-podarunkami Брат Єрмака брав хабарі не лише грошима, але й цінними подарунками
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25.07.2024 15:18 Відповісти
А точно! Це той, що в танку горів, десь..
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25.07.2024 15:23 Відповісти
А десь в телеграм вже говорили що Україна на зараз робе десь 10-12 дальнобійних ракет типу Нептун.
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25.07.2024 13:08 Відповісти
цього лише на пором вистачить.
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25.07.2024 13:19 Відповісти
Ось
⚡️Україна зараз спроможна виробляти 10-12 далекобійних ракет на місяць, - колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков.

"Маємо три ракетні розробки. Втім, поки що наших ракет для протиповітряної оборони практично немає", - заявив Кочетков.
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25.07.2024 13:09 Відповісти
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25.07.2024 13:11 Відповісти
найвідоміший "розвідник" у вЗесвіті, наговорив стільки, що усі інші та разом взяті по світу не зможуть осилити в силу професійності чи язикотриманні...
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25.07.2024 13:34 Відповісти
Україна має відновити ядерну зброю.
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25.07.2024 13:12 Відповісти
І що ?відновить..А хто дасть дозвіл нею скористатись ? Якщо не дозволять простими ракетами бити вглиб рашки... Тауруси не надають..А ви казки про ядерну зброю розповідаєте. Ви уявляєте,який кіпіш би піднявся по всьому світу , у разі застосування ядерної зброї?
Ядерна зброя -це навіть не ракєту виготовити.
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25.07.2024 13:19 Відповісти
Так. Недавно активно натякали, що ТЯЗ може неочікуванно з"явитися у Південної Кореї.
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25.07.2024 13:46 Відповісти
Для цього ви маєте отримати спеціальність фізика-ядерщика.
Бо всі старі вимерли, всі молоді - не дурні.
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25.07.2024 13:28 Відповісти
Ти хоча б приблизно розумiеш процесс цього виробництва?

Може в тебе е де збагачувати уран?
Чи бабло i контрагенти на готовий плутонiй?

Ти спочатку вiднови виробництво тротилу який ти можеш навiть в гаражi виробляти
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25.07.2024 15:49 Відповісти
Китаи - якии мамои клявся - шо не буде рашці допомагати
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25.07.2024 13:12 Відповісти
де вони беруть компоненти - питання риторичне, найпотужніші санкції заходу зупиняють лише серцебиття українців, бо з останніх зашкварів видно що ніяких покарань за це не було і не буде.
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25.07.2024 13:13 Відповісти
25 лют. 2024 р. - Федоров пообіцяв, що вже до кінця 2024 року Україна матиме мільйон дронів для ЗСУ
20 груд. 2023 р. - Камишін підтвердив плани, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про виробництво мільйона FPV-дронів у 2024 році
20 груд. 2023 р. - Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів.
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25.07.2024 13:14 Відповісти
Там ще армія дронів до грудня 2022 року повинна була все вирішити.
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25.07.2024 15:18 Відповісти
Ну так вже два міліона. Ахрінеть скіки їх у ЗСУ дали тіки ці двоє.
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25.07.2024 16:20 Відповісти
Украина в 2019-2021 гг. должна была выпустить около 200 баллистических Сапсанов. Даже половина их были способны превратить мааацкву в Мариуполь или Алеппо. Но зелень их закатала в асфальт, а теперь им в этом, да и во всём остальном виноваты Порох и Байден.
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25.07.2024 13:17 Відповісти
Сто "Сапсанів" перетворять мАцкву на Маріуполь? Ви серйзоно? По Харкову скільки всього прилетіло за два с половиною роки, а місто все ще живе. мАцква в рази більше буде, і відновлюватимуть ударними темпами.
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25.07.2024 13:30 Відповісти
Але це не значить, шо не треба бити по кацапстану
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25.07.2024 13:33 Відповісти
Треба думати, куди бити.
НПЗ, аеродроми, підприємства ВПК і дотичні, військові НДІ, армійські частини. Жирних цілей в рази більше, ніж потенційних "Сапсанів".
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25.07.2024 13:35 Відповісти
Рассказываю куда и как бить, если не ясно. Первый удар наносится по тому, что может в мааацкве лучше всего гореть (около 50 целей) и ночью. Перед рассветом свинособаки забивают все дороги, ведущие из города своими тачками. По местам наибольших пробок наносится 2-й удар кассетными БЧ. И третий удар кассетками сразу как бывшие сослуживцы главного оленевода приедут эти кладбища разгребать.
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25.07.2024 13:42 Відповісти
Ви б краще розписали сценарій ураження *************** на Валдаї.
Тому що йому звідти на мАцкву похєр.
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25.07.2024 13:44 Відповісти
Там хватит 2-х В-61-11.
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25.07.2024 13:53 Відповісти
Глянув, що це за штука.
Ви серйозно?
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25.07.2024 13:55 Відповісти
Абсолютно. И парочку В-61-13 для разнообразия.
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25.07.2024 13:56 Відповісти
Тобто Трамп дасть нам американську ядерну зброю і дозволить нанести удар по голові найбільшої ядерної країни на її території?
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25.07.2024 13:58 Відповісти
Насчёт трампона отдельная тема. Пусть сперва доживёт...
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25.07.2024 13:59 Відповісти
Доживе, нікуди не дінеться. І ядерку нам точно не дасть. Він же не зовсім тупий. Розуміє, що у відповідь може полетіти десь по військовим базам США в Європі.
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25.07.2024 14:01 Відповісти
Он доживёт только до цугундера, куда его наконец упрячет за все его подвиги пани Харрис лет на 700-800.
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25.07.2024 16:36 Відповісти
Впевнений, що він переможе на виборах.
Демократичний світ ще не дістався до дна.
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25.07.2024 16:40 Відповісти
Я вас уже могу очень сильно разочаровать. Скоро сами увидите.
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25.07.2024 16:55 Відповісти
Сподіваюсь, але передчуття мені підказує зовсім інше.
Стосовно зєлі та овоча воно мене не обмануло.
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25.07.2024 16:58 Відповісти
Вы вроде нормальный человек. Поживём- увидим.
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25.07.2024 17:00 Відповісти
Достатньо залишити мацкву без е/е взимку. Де там у них розподільчі підстанції?
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25.07.2024 13:47 Відповісти
мАцква, яка рєшаєт, швиденько переїде в Дубаї на час ремонту.
А от ви краще уявіть масований удар у відповідь - ні, не по енергетиці - по всім водокачкам та фільтрувальним станціям великих міст України.
Миколаїв без питної води досі сидить.
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25.07.2024 13:50 Відповісти
Це нагадує "ато путін нападьот".
Ви серйозно? Якби було чим, ці виродки б вже давно так зробили.
Масований удар чим, смердючими пілотками?
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25.07.2024 13:57 Відповісти
Наприклад, тими самими Х-101, якими нещодавно в Охматдит поцілили.
Русня 50 штук на місяць робить. А ще "Кинджали", "Іскандери", інші типи крилатих ракет.
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25.07.2024 14:03 Відповісти
Згадайте 22-й рік, залпи ракет по сотні за раз. І що?
Це тоді ще майже не було ППО. Ніякої.
Ви пропонуєте скласти ручки та здатися? Бо деякі ваші коментарі саме так виглядають.
"не можна стріляти в кацапа, бо тоді він буде стріляти в нас"
Нагадаю - вони вже використали всі засоби ведення війни окрім атомного.
Хотіли б більше, але не можуть. Всрались, вибачайте за мою "хранцузьку"...
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25.07.2024 14:13 Відповісти
І ви думаєте, що якщо росія при її можливостях таким чином не змогла здолати Україну при її розмірах та можливостях, то ситуацію можна віддзеркалити з успіхом?
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25.07.2024 14:16 Відповісти
Я вважаю, що потрібно адекватно відповідати агресору та наносити йому дошкульних ударів.
Було б чим, звісно. Бо нині "в.о. президента" (котрого я вважаю зрадником) досі не чухається.
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25.07.2024 14:19 Відповісти
По-перше, немає чим.
По-друге, житлові квартали - це не те.
Навіть НПЗ - це на порядок краще з усіх боків.
Сотня будинків, навіть у мАцквє - фігня. А от якщо по ВСІЙ країні стане жорсткий дефіцит соляри і бензину...
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25.07.2024 14:21 Відповісти
Та чого ви причепилися до тих будинків? Про "пару сотень "свічок" в мАцквє" лише ви й пишете.
Я вказав цілком конкретну ціль і цілком конкретну пору року (влітку це буде неефективно).
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25.07.2024 14:26 Відповісти
Ну добре, залишите ви мАцкву без електрики.
***** на Валдаї, йому *****.
Самі багаті поїдуть перечекати негоду десь за кордоном.
Менш багаті та держустанови - куплять генератори.
Не дуже багаті поїдуть десь в інші міста росії, перечекати там.
Небагаті будуть терпіти і крити матом хахлов (як терпимо і криємо русню ми).
Відремонтують швидко, гроші і трансформаторні заводи у них є.
Чого добились?
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25.07.2024 14:29 Відповісти
От що дійсно пох..., так це де буде в цей час ху#ло. Українців вбиває не окремо взяте ху#ло, а вся рашистська нечисть.
Чого добились - відповідь нижче. Ніхто там нічого не відновить, поки будуть морози.
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25.07.2024 14:43 Відповісти
росія - держава автократична. Там на думку народу традиційно *****. Все залежить від головного і його найближчого оточення. А от ці тварюки точно переживуть знеструмлення мАцкви.
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25.07.2024 14:46 Відповісти
А взимку це зупинить все місто (сотні надважливих підприємств в тому числі).
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25.07.2024 14:27 Відповісти
Бгггг.... Кацапа ЄмельянОВ закликає бити по своїх родичах-свинособакам . Молодця ! Якщо ще поміняєш своє свинособаче поганяло на Українське може і станеш на чверть Українцем але справжнім тобі ніколи не стати , гени у вашого племені гнилі.
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26.07.2024 08:00 Відповісти
Чучело, кнурособаче, зі свіжим акаунтом, пішов *****, у свій лаптестан, парнокопитне створіння. Тобі кнуряко до моїх генів як до Київа за три доби. В спам ідешь собако.
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26.07.2024 10:48 Відповісти
Не надо срвнивать стрельбу по площадям как в Харькове со стрельбой точно по целям, на что способен закатанный Янелохом в асфальт Сапсан.
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25.07.2024 13:36 Відповісти
Ви справді думаєте, що заваливши пару сотень "свічок" в мАцквє ви примусите русню забиратись геть?
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25.07.2024 13:39 Відповісти
Я выше ответил и повторять не буду. Читайте парашную военную доктрину в плане неприемлемого ущерба. В т.ч. для них.
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25.07.2024 13:43 Відповісти
По Белгороду никто как положено пока ещё не бил.
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25.07.2024 13:55 Відповісти
Як звалять, так і назад прибіжать. В блєтороді вже проходили це.
Та й немає у нас чим по мАцквє бити зараз.
Дрони тільки шибки б'ють, не варте того.
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25.07.2024 14:00 Відповісти
Мацкву не змогли-б перетворити на Алеппо. Там максимальна дальність 480 км. А ось шороху на аеродромах наробили-б добряче!
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25.07.2024 13:32 Відповісти
По паспорту 480 км (по Конвенции РМСД). Но Ху#ло на неё поклало болт с резьбой. Поэтому Сапсан будет бить не по паспорту, а по яплу, и дальность в таком варианте гораздо выше.
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25.07.2024 13:35 Відповісти
У мене питання не чому не випустили 200 сапсанів в 21-му, а чому не випустили ЖОДНОГО в 22-24-му?
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26.07.2024 10:20 Відповісти
Спросите у Ху#ла Янелоха.
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26.07.2024 13:07 Відповісти
В нас рахунок іде на мільярди (На рік) !
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25.07.2024 13:38 Відповісти
Список стран продающих комплектующие в студию!
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25.07.2024 13:54 Відповісти
Всі країни продають в основному через Китай але і наші партнери США, Канада, Німеччина...

Там немає ніяких складних чіпів проста цивільна навігація та гіроскопи ....

якби комусь хватало розуму то давно б розтягнули мережу реб на вишках та глушили б навігацію під час ракетних ударів і ракети б втратили точність на гіроскопах та висотомірах метрів 50-100 метрів....

взагалі можна викривити сигнали навігації так що вони будуть в іншій системі координат і впадуть в потрібних уже нашим Ппо місцям...

це по крилатих ракетах та шахедах а щодо балістики то нереально там хіба мережу супутників розтягувати
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25.07.2024 15:10 Відповісти
с микрочипами из китая, это тот китай который "заверил" ЗЕ Дурака кулебу, что они поддерживают нейтралитет, не считая передачи козломордым разведданних и сухпаев и т.д
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25.07.2024 14:25 Відповісти
Які саме мікрочипи? Назвіть хоч один який не використовується в побутовій чи комп'ютерній чи подібній цивільній техніці? Бо я наприклад ще не бачив жодного "ексклюзива". Кацапи роблять із гівна і палок, в цьому і проблема. Як для них по точності і надійності, так і для нас через неможливість ембарго.
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26.07.2024 09:52 Відповісти
ти это к чему пытаешься блеснуть...??? или хочешь сказать что косоглазие не на стороне козломордых??? станки ***** с китая, микрочипы и т.д https://www.currenttime.tv/a/stanki-poluprovodniki-chipy-neft-druzhba-rossii-kitaya-tsifrah/32952030.html
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26.07.2024 11:19 Відповісти
А надо так. Около 50 ракет X-101 ежемесячно производит РФ в обход никчемных санкций.
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25.07.2024 14:48 Відповісти
А ми 50 звіздосіків
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25.07.2024 15:10 Відповісти
а могли б 50 серій знімати . ну які ж тупі чмобіки
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25.07.2024 16:17 Відповісти
зато мы классно кладём асфальт
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25.07.2024 16:18 Відповісти
Зате Україна під керівництвом продажних зелених гнид вже третій рік війни "потужно наближається" до випуску власних ракет .
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25.07.2024 18:44 Відповісти
А кіко ми виробляємо на місяць Нептунів?
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25.07.2024 22:01 Відповісти
 
 