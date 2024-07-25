Близько 50 ракет X-101 щомісяця виробляє РФ, - ГУР МО
Щомісяця країна-окупант Росія виробляє близько 50 крилатих ракет X-101.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у ГУР МО.
Так, станом на початок повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєння 440 ракет типу X-101. Протягом 2023 року було виготовлено 460 ракет такого типу.
Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.
На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.
Топ коментарі
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⚡️Україна зараз спроможна виробляти 10-12 далекобійних ракет на місяць, - колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков.
"Маємо три ракетні розробки. Втім, поки що наших ракет для протиповітряної оборони практично немає", - заявив Кочетков.
Ядерна зброя -це навіть не ракєту виготовити.
Бо всі старі вимерли, всі молоді - не дурні.
Може в тебе е де збагачувати уран?
Чи бабло i контрагенти на готовий плутонiй?
Ти спочатку вiднови виробництво тротилу який ти можеш навiть в гаражi виробляти
20 груд. 2023 р. - Камишін підтвердив плани, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про виробництво мільйона FPV-дронів у 2024 році
20 груд. 2023 р. - Вчора на підсумковій пресконференції Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів.
НПЗ, аеродроми, підприємства ВПК і дотичні, військові НДІ, армійські частини. Жирних цілей в рази більше, ніж потенційних "Сапсанів".
Тому що йому звідти на мАцкву похєр.
Ви серйозно?
Демократичний світ ще не дістався до дна.
Стосовно зєлі та овоча воно мене не обмануло.
А от ви краще уявіть масований удар у відповідь - ні, не по енергетиці - по всім водокачкам та фільтрувальним станціям великих міст України.
Миколаїв без питної води досі сидить.
Ви серйозно? Якби було чим, ці виродки б вже давно так зробили.
Масований удар чим, смердючими пілотками?
Русня 50 штук на місяць робить. А ще "Кинджали", "Іскандери", інші типи крилатих ракет.
Це тоді ще майже не було ППО. Ніякої.
Ви пропонуєте скласти ручки та здатися? Бо деякі ваші коментарі саме так виглядають.
"не можна стріляти в кацапа, бо тоді він буде стріляти в нас"
Нагадаю - вони вже використали всі засоби ведення війни окрім атомного.
Хотіли б більше, але не можуть. Всрались, вибачайте за мою "хранцузьку"...
Було б чим, звісно. Бо нині "в.о. президента" (котрого я вважаю зрадником) досі не чухається.
По-друге, житлові квартали - це не те.
Навіть НПЗ - це на порядок краще з усіх боків.
Сотня будинків, навіть у мАцквє - фігня. А от якщо по ВСІЙ країні стане жорсткий дефіцит соляри і бензину...
Я вказав цілком конкретну ціль і цілком конкретну пору року (влітку це буде неефективно).
***** на Валдаї, йому *****.
Самі багаті поїдуть перечекати негоду десь за кордоном.
Менш багаті та держустанови - куплять генератори.
Не дуже багаті поїдуть десь в інші міста росії, перечекати там.
Небагаті будуть терпіти і крити матом хахлов (як терпимо і криємо русню ми).
Відремонтують швидко, гроші і трансформаторні заводи у них є.
Чого добились?
Чого добились - відповідь нижче. Ніхто там нічого не відновить, поки будуть морози.
Та й немає у нас чим по мАцквє бити зараз.
Дрони тільки шибки б'ють, не варте того.
Ху#лаЯнелоха.
Там немає ніяких складних чіпів проста цивільна навігація та гіроскопи ....
якби комусь хватало розуму то давно б розтягнули мережу реб на вишках та глушили б навігацію під час ракетних ударів і ракети б втратили точність на гіроскопах та висотомірах метрів 50-100 метрів....
взагалі можна викривити сигнали навігації так що вони будуть в іншій системі координат і впадуть в потрібних уже нашим Ппо місцям...
це по крилатих ракетах та шахедах а щодо балістики то нереально там хіба мережу супутників розтягувати