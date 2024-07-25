Близько 50 ракет X-101 щомісяця виробляє РФ, - ГУР МО

Щомісяця країна-окупант Росія виробляє близько 50 крилатих ракет X-101.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомили у ГУР МО.

Так, станом на початок повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєння 440 ракет типу X-101. Протягом 2023 року було виготовлено 460 ракет такого типу.

Водночас зараз Росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.

На запитання щодо країн походження компонентів у розвідці зазначили, що для виготовлення ракет Х-101 90% деталей та обладнання західного виробництва імпортуються в Росію через Китай.

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