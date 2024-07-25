Глава МЗС Румунії Одобеску про уламки "шахедів" на території країни: Рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії
Глава міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що уламки "шахедів" виявили на території країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Х (Twitter).
"Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території", - йдеться в повідомленні.
Одобеску наголосила, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.
"Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", - написала вона.
Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.
Топ коментарі
+18 Urs
показати весь коментар25.07.2024 13:35
+13 Bob Fayn
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар25.07.2024 13:40
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О-о-о...
Не просто засуджують, а рішуче!
Начувайтеся, теперка!
А рузьге хай ще раз пересвідчаться у страшенній агресивності НАТО.
Більші вони і не провокували…
На початку війни орки збили два румунські пепелаци - як риба об льод.
я, ще думав, до бухаресту махнути!
поки не відкриють кордони, в румунію ні ногою!