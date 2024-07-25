Глава МЗС Румунії Одобеску про уламки "шахедів" на території країни: Рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії

Глава міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що уламки "шахедів" виявили на території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Х (Twitter).

"Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території", - йдеться в повідомленні.

Одобеску наголосила, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

"Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", - написала вона.

Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

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