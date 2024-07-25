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Новини
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Глава МЗС Румунії Одобеску про уламки "шахедів" на території країни: Рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії

У Румунії впав шахед

Глава міністерства закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила, що уламки "шахедів" виявили на території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Х (Twitter).

"Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території", - йдеться в повідомленні.

Одобеску наголосила, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

"Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", - написала вона.

Нагадаємо, військові Румунії біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти трьох ударних дронів, які в ніч на 25 липня під час атаки перетнули кордон країни.

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Автор: 

безпілотник (4110) Румунія (1158)


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Топ коментарі
+18
Це потужна відповідь. Навіть не чекав.
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25.07.2024 13:35
+13
глибоке занепокоєння
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25.07.2024 13:33
+8
Туреччина, одразу дала московітам, ЧІТКУ відповідь!! Один, з двох літунів, залишився жити, щоб під себе гадити, при спогадах….!!
Більші вони і не провокували…
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25.07.2024 13:40
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глибоке занепокоєння
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25.07.2024 13:33 Відповісти
Всеосяжне рішуче і глубоке занепокоєння.
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25.07.2024 14:44 Відповісти
Це НАТО глибока г..... Ой, ні. Краще не писатиму.
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25.07.2024 14:48 Відповісти
Ну дуже рішуче засуджує, прям жах....
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25.07.2024 13:33 Відповісти
***** до вечора має застрелитись.
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25.07.2024 13:36 Відповісти
😂
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25.07.2024 13:35 Відповісти
Цей рішучий осуд варто було б супроводити дозволом для ЗСУ бити усією наданою нам зброєю по усьому запоребрику.
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25.07.2024 13:35 Відповісти
Рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії

О-о-о...
Не просто засуджують, а рішуче!
Начувайтеся, теперка!

А рузьге хай ще раз пересвідчаться у страшенній агресивності НАТО.
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25.07.2024 13:35 Відповісти
Це потужна відповідь. Навіть не чекав.
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25.07.2024 13:35 Відповісти
От би все падало виключно на Україну, то було б цілком відповідально. Терпіли.
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25.07.2024 13:37 Відповісти
Туреччина, одразу дала московітам, ЧІТКУ відповідь!! Один, з двох літунів, залишився жити, щоб під себе гадити, при спогадах….!!
Більші вони і не провокували…
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25.07.2024 13:40 Відповісти
Московити обісрались, занепокоїлись і відмовились купувати турецькі помідори.
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25.07.2024 14:48 Відповісти
НАТО - Інфантильний блок.
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25.07.2024 13:41 Відповісти
Ще можна посла вызвать на килим. А ні не можна, це призведе до ескалації. Краще визнати це за випадковість та виказити рішуче засудження і на цьому зупинитися. Якось так
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25.07.2024 13:41 Відповісти
Саме так))) На килим викликали б за умови загибелі >5 громадян Румунії, до 5 - максимум скликали б Радбез ООН....
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25.07.2024 13:58 Відповісти
Мабуть на пол дюйма залетіли, бо як жеш тоді балада про "кожен дюйм"??,,
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25.07.2024 13:43 Відповісти
Ето другоє -- у Румунії діє метрична система. Тому на 1000 чи навіть 10000 футів можна.
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25.07.2024 14:45 Відповісти
І пальчиком так грізно - ну ну ну, і ніжкою так - топ.
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25.07.2024 13:43 Відповісти
Краще б ти глибоко стурбувалася, Одобеску.
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25.07.2024 13:50 Відповісти
Это просто возмутительно!!!😂
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25.07.2024 13:52 Відповісти
Нарешті хоч взбднули.
На початку війни орки збили два румунські пепелаци - як риба об льод.
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25.07.2024 13:53 Відповісти
Сподіваюсь, наступного разу це вам допоможе.
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25.07.2024 13:54 Відповісти
А озабочєнность, гдьє озабочьєнность?!
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25.07.2024 13:56 Відповісти
Ого, як жорстко засудили! Ще трохи й рашка капітулює.
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25.07.2024 13:59 Відповісти
Виходить, що коли швхеди б'ють по Україні, то це відповідальні дії?
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25.07.2024 14:08 Відповісти
США ясно сказали, даже если кто-то из стран Восточной Европы ввяжется в войну, это будет их личная инициатива и к НАТО отношения не имеет. Скорее всего в Польше будет сформирован легион и он в нужное время зайдёт во Львов, для поддержки правопорядка и защиты "польского" населения, всё это назовут полицейской операцией, не исключаю что у Венгрии и Румынии похожие планы.
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25.07.2024 14:10 Відповісти
Куколди
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25.07.2024 14:12 Відповісти
і тільки? а пальчиком пригрозить забули румуни, бо ескалація може бути.
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25.07.2024 14:12 Відповісти
Стурбометр рішуче зафіксував 10 мегамеркелей!
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25.07.2024 14:15 Відповісти
10 мамалыг
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25.07.2024 14:21 Відповісти
Ну звісно ж московія поводить себе безвідповідально! Країни НАТи люб'язно надають свій повітряний простір для кацапських ракет і дронів, а вони (дрони) нахабно падають на "дружню" територію!
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25.07.2024 14:18 Відповісти
и выражаем глубокую озабоченность
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25.07.2024 14:20 Відповісти
Рішуче засуджувати треба стоя на колінах
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25.07.2024 14:24 Відповісти
Румуни чекають коли воно вб'є якусь дитину?
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25.07.2024 14:34 Відповісти
Я правильно розумію , це робота РЕБ ?
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25.07.2024 14:39 Відповісти
АЖ МАБУТЬ САМ ЗЛЯКАВСЯ СВОЄЇ РІШУЧОСТІ...
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25.07.2024 14:45 Відповісти
Тюююю....., хіба це рішуче зусудження? Беріть приклад з покійного генсека Хрущьова, туфлЬОю по підвіконню, тоді кацапи злякаються.
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25.07.2024 14:46 Відповісти
Осуждаем потому что штаны и мокрые и неприятно пахнут.
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25.07.2024 14:50 Відповісти
а, могли б сказати, що то українське ппо.
я, ще думав, до бухаресту махнути!
поки не відкриють кордони, в румунію ні ногою!
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25.07.2024 15:07 Відповісти
Решительно осуждаем 112 раз... угугу как мы их а...
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25.07.2024 16:24 Відповісти
 
 