В Антонівці окупанти скинули з дрона вибухівку на авто, яке розвозить гумдопомогу: поранено водія
В Антонівці Херсонської області російські війська скинули з дрона вибухівку на авто, яким розвозять гуманітарну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"В Антонівці з дрона скинули вибухівку на авто, яким розвозять гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що контузію і поранення дістав водій 1959 року народження. Від медичної допомоги він відмовився.
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