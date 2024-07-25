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В Антонівці окупанти скинули з дрона вибухівку на авто, яке розвозить гумдопомогу: поранено водія

Росіяни атакували з дрона Антонівку на Херсонщині

В Антонівці Херсонської області російські війська скинули з дрона вибухівку на авто, яким розвозять гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"В Антонівці з дрона скинули вибухівку на авто, яким розвозять гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контузію і поранення дістав водій 1959 року народження. Від медичної допомоги він відмовився.

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обстріл (28284) Херсонська область (5711)


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