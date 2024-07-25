У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон, - Зеленський
Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - зазначив він.
За його словами, операція із затримання була дуже непростою. Упродовж цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.
"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - наголосив президент.
Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.
Зеленський доручив главі МВС представити суспільству всі деталі.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.
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ну і мотив який? нерозділена любов?
Якщо він, може виявитися, що батьки у бізнесі, або чиновники тощо.
"Ущємльонниє за рускієзик" спорядили.
Але ж писали - стріляв професіонал... Це у 18 років? І де ж це він встиг так гарно підготуватись за таке коротке життя?
Справа шита білими нитками...
Одно дело шмалять по мишеням, другое дело с автомата, как садового шланга метров с 50, да не подходить, да не смотреть результат.
И самое тяжелое: первый раз, да с 2-х метров, да не блевать на месте. И потом как бешеный лось не переть на пролом. Для этого на курах и свиньях тренируются, и то результат первого раза не предсказуемый.
Психофізіологічна підготовка не менш важлива, ніж стрілецька.
Такі короткі й взаємовиключаючи, ментальні ланцюжки, ознака печерної тупості, ну що поробиш...
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vbivstvo-vidomoyi-gromadskoyi-diyacki-irini-farion-napadnika-zatrimano-u-dnipri
Зачекаємо на фото з залу суду.
Але вже і тут, на сайті є
https://t.me/voynareal/94540
Україниську мову йдуть вивчати тільки дуже патріотичні хлопці й дівчата й тому не тільки студенти любили Фаріон , але й вона до свої учнів ставилася по-материнськи .
Тобто -- мотив вбивства як особиста фобія -- це абсолютно фейкове гебистке вкидання витягнуте за вуха з абсолютно відомою ціллю .
Я розглядаю виключно єдину версію .
Гадаю, це виглядало так. Того хлопця найняли телефоном, аби він просто сидів і світився. Гардероб був обумовлений. Щоб усі його зафіксували і щоб вся увага поліції була зосереджена саме на ньому. Стріляв хтось інший. Таким чином, час для зникнення справжнього вбивці було виграно.
Фаріон поховали з кулею в голові.
Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі.
Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
Він вже розкривав вбивство Павла Шеремета - оббріхав всіх волонтерів і добровольців. А вбивство Шеремета досі не розкрито.
Тому не вірте цьому брехуну і зеленому мародеру.
Колись ми взнаємо хто він...
Те що джанкі у типовій для них сраці показує наплив опущених ботів на цю тему...