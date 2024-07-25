УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11062 відвідувача онлайн
Новини
25 727 200

У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон, - Зеленський

В Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - зазначив він.

За його словами, операція із затримання була дуже непростою. Упродовж цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сотні фахівців залучені до розслідування вбивства Фаріон, - МВС

"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - наголосив президент. 

Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.

Зеленський доручив главі МВС представити суспільству всі деталі.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

Читайте також: До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Читайте також: Буданов про вбивство Фаріон: Загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти

Автор: 

затримання (4336) Зеленський Володимир (23715) вбивство (3082) Фаріон Ірина (110) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
А сусіди паспорт дивились, інколи є такі індивіди шо 16 виглядають як у двадцять
показати весь коментар
25.07.2024 15:17
+27
Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/11233 повідомив у телеграм-каналі,

Буратина Деревьяна башка ще за Антоненка з Клименко не відсидів і знову лізе із побєдними реляціями

ну кретин !
показати весь коментар
25.07.2024 15:33
+21
Дай Бог!
Але згадується, як Зеленський звітував про розкриття вбивства Шеремета...
показати весь коментар
25.07.2024 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Спалити тцкшний бусик і вбити людину, особливо медійну - це взагалі різного порядку речі.
показати весь коментар
25.07.2024 17:18 Відповісти
звідки у 18 річного гроші на пістолет, і на місяць проживання в Львові і оренди там житла (яке здають втридорога люб'язні щирі патріоти)?
ну і мотив який? нерозділена любов?
показати весь коментар
25.07.2024 15:28 Відповісти
Подивіться навкруги. Звідкиля у людей мані на Айфони, коврові татухи, автівки, відпочинок за кордоном ??

Якщо він, може виявитися, що батьки у бізнесі, або чиновники тощо.
показати весь коментар
25.07.2024 15:33 Відповісти
шо ти мелеш? ну який син чиновника при баблі, піде когось убивати?
показати весь коментар
25.07.2024 15:35 Відповісти
а ким його батько працював до служби ? Уявляєш, чоловік на фронті, а його синок десь бабла набрав, зброю, і з Дніпра поперлося до Львова щоб Фаріон вбити, жах !!
показати весь коментар
26.07.2024 18:39 Відповісти
працюй задегній або здохни від заздрощів львів'янам.
показати весь коментар
25.07.2024 15:40 Відповісти
не флуди уїбень
показати весь коментар
25.07.2024 15:41 Відповісти
який вумний, мабуть енциклопію для зебіла позичив?
показати весь коментар
25.07.2024 15:42 Відповісти
Звідки?
"Ущємльонниє за рускієзик" спорядили.
показати весь коментар
25.07.2024 15:49 Відповісти
про який мотив ви кажете , якщо є голова то "вкласти" можна все що завгодно
показати весь коментар
25.07.2024 16:06 Відповісти
Тим більш у такому віці
показати весь коментар
25.07.2024 16:41 Відповісти
Можна ще пояснити гроші на проживання, оренду житла і таке інше.
Але ж писали - стріляв професіонал... Це у 18 років? І де ж це він встиг так гарно підготуватись за таке коротке життя?
Справа шита білими нитками...
показати весь коментар
25.07.2024 15:38 Відповісти
"Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо", - підсумував міністр. Джерело:
показати весь коментар
25.07.2024 15:43 Відповісти
Боневтік, мабуть, назначив його "коханою дружиною"
показати весь коментар
25.07.2024 15:44 Відповісти
Найкраще я стріляв у 16 - 17 років. Бо протягом учбового року 2 рази на тиждень заходив до тиру і відстрілював 10 малокаліберних патронів з "марголіна".
показати весь коментар
25.07.2024 15:54 Відповісти
Доброго дня, пан Коцький.
Одно дело шмалять по мишеням, другое дело с автомата, как садового шланга метров с 50, да не подходить, да не смотреть результат.
И самое тяжелое: первый раз, да с 2-х метров, да не блевать на месте. И потом как бешеный лось не переть на пролом. Для этого на курах и свиньях тренируются, и то результат первого раза не предсказуемый.
показати весь коментар
25.07.2024 17:03 Відповісти
Згоден.
Психофізіологічна підготовка не менш важлива, ніж стрілецька.
показати весь коментар
25.07.2024 19:38 Відповісти
Я в 17 років мав 3й спортивний розряд для дорослих, з дистанції 50м. , 30 пострілів 270 очків з 300..,гвинтівка СМ2,патрон vostok.,а в 20 бойову зброю пристрелював.,але був у мене товариш,такий же по віку,то він був КМС по стрільбі і я не міг зрозуміти, як у нього таке виходить.
показати весь коментар
25.07.2024 21:32 Відповісти
це що...продовження зеленого шапіто ШЕРЕМЕТ 2???
показати весь коментар
25.07.2024 15:45 Відповісти
Найвеличніший , вже один раз , призначив убивцею, Антоненка ( Ріфа ) . Якщо товариство ще пам"ятає справу Шеремета . Спаскудили чоловікові все життя . До сих пір, ніхто не вибачився за таке свиньство . Тому , не вір тому , хто вже раз збрахав .
показати весь коментар
25.07.2024 15:48 Відповісти
Повідпускати всіх вбивць і сєпарів тепер чи що?
показати весь коментар
26.07.2024 08:01 Відповісти
Дивні люди, для того щоб скиглити і завивати їм привід не потрібен...
показати весь коментар
25.07.2024 15:55 Відповісти
...Чому так довго, поліція не працює, зрада, зрадаа!!!... ...Вже зловили?! Чому так швидко, це мабуть не він, 18 років а тому 20-25, зрада, зрада!!!... І це одні і тіж люди пишуть, це пздц....
Такі короткі й взаємовиключаючи, ментальні ланцюжки, ознака печерної тупості, ну що поробиш...
показати весь коментар
25.07.2024 16:06 Відповісти
Дуже схожий, вже є фото
показати весь коментар
25.07.2024 15:59 Відповісти
може він вже відсидів в колонії, може торчок, якому нормально заплатили (типу штуку баксів)
показати весь коментар
25.07.2024 16:00 Відповісти
ви мабуть серіал NIKITA нещодавно дивилися
показати весь коментар
25.07.2024 16:12 Відповісти
Де ви бачили фото? На тому, що є на сайті поліції, не видно схожий чи ні.

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vbivstvo-vidomoyi-gromadskoyi-diyacki-irini-farion-napadnika-zatrimano-u-dnipri

показати весь коментар
25.07.2024 16:12 Відповісти
А як на мене то навіть на цьому піксельному фото губи і ніс схожі

Зачекаємо на фото з залу суду.

показати весь коментар
25.07.2024 16:30 Відповісти
Зачекаємо.
показати весь коментар
25.07.2024 16:34 Відповісти
Так в телеграмі Цензора вже є незаблурене фото. Не знаю, чому у веб-версії не розмістили.
показати весь коментар
25.07.2024 16:38 Відповісти
Я Телеграмом не користуюсь.
показати весь коментар
25.07.2024 16:45 Відповісти
І правильно робите.

Але вже і тут, на сайті є

показати весь коментар
25.07.2024 17:05 Відповісти
Бачила. Низ обличчя ніби схожий. Але для кращого порівняння бажано було би надіти на нього капелюха, окуляри і подивить на нього з того ж ракурсу, трохи збоку, а не прямо.
показати весь коментар
25.07.2024 17:11 Відповісти
Не бачу у підозрюваного родимки справа над губою і прищів...
https://t.me/voynareal/94540
показати весь коментар
25.07.2024 17:52 Відповісти
З підозрюваним багато людей розмовляли. Треба провести упізнання голосу підозрюваного і того кого затримали.
показати весь коментар
25.07.2024 18:00 Відповісти
Та схожий. Ніс, губи. Це він
показати весь коментар
26.07.2024 08:04 Відповісти
схожість не є доказом
показати весь коментар
25.07.2024 16:59 Відповісти
Коли буде звіт від президента, де він власною персоною допитував підозрюваного? Він же в нас всюди встигає і за все відповідає.
показати весь коментар
25.07.2024 16:06 Відповісти
Чого ж ти тут сереш кацапе?
показати весь коментар
25.07.2024 16:16 Відповісти
ты таеая же тварь, как и пойманный гандон! Не ссы, и твоя очеред придет...
показати весь коментар
25.07.2024 16:55 Відповісти
Дегенеративна москворота свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
показати весь коментар
25.07.2024 17:35 Відповісти
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показати весь коментар
25.07.2024 18:08 Відповісти
Не гундось , московит , ніяких таких студентів , яких могли вбити викладачку профеосора української мови в природі явно існувати не може . Бо за усіх відомих до її вбивства джерел відомо, що Ірина була дуже улюбленим викладачом того, за що вона віддала свої життя . Мова , це Вам не сопромат й не ТММ ... Що якись продажний ректор наприймає усяких невігласів за бабоси , а потім чесні фанатики своєго фаху чистять свій ВУЗ від усякого студентського непотребу .

Україниську мову йдуть вивчати тільки дуже патріотичні хлопці й дівчата й тому не тільки студенти любили Фаріон , але й вона до свої учнів ставилася по-материнськи .

Тобто -- мотив вбивства як особиста фобія -- це абсолютно фейкове гебистке вкидання витягнуте за вуха з абсолютно відомою ціллю .

Я розглядаю виключно єдину версію .
показати весь коментар
25.07.2024 18:11 Відповісти
Треба сказати підозрюваний значно помолодшав, а ще питання, де він у 18 так завчив ходити стройовим кроком?
показати весь коментар
25.07.2024 16:16 Відповісти
він просто незграба, який ще строевий крок...
показати весь коментар
25.07.2024 16:58 Відповісти
Ніхто зараз у війську стройовим не ходить - вчаться стріляти і окопуватися.
показати весь коментар
25.07.2024 17:38 Відповісти
нашли козла отпущения
показати весь коментар
25.07.2024 16:16 Відповісти
Tak i idi *****!
показати весь коментар
25.07.2024 17:52 Відповісти
Студента поймали, «тоетака».
показати весь коментар
25.07.2024 16:26 Відповісти
Чувак шукав собі "яму" у Львові, на випадок мобілізації. І тут ПУЯК! Ти вже підозрюваний у вбивстві
показати весь коментар
25.07.2024 16:46 Відповісти
А може ОПа підготувала цього цапа ...шоб відвллікти суспільство , від своїх оманських манців ...та підняти рейтінг 🤡 ...
показати весь коментар
25.07.2024 16:29 Відповісти
не прихильник Фаріон, але щось дійсно все підозріло. якщо то фанатики - так в країні повно казнокрадів та зрадників, он скільки роботи для них.
показати весь коментар
25.07.2024 16:50 Відповісти
от какие десанты в 18-ть лет, а дедов мобилизируют)
показати весь коментар
25.07.2024 16:41 Відповісти
Похоже что ситуация неловкая, поэтому не сообщают кто такой и про мотив молчат.
показати весь коментар
25.07.2024 16:41 Відповісти
А хто відправив Азов на тортури до кацапів?
показати весь коментар
25.07.2024 16:46 Відповісти
Я не знаю кому подчиняется Азов, раньше вроде Аваков командовал, а сейчас понятия не имею.
показати весь коментар
25.07.2024 16:49 Відповісти
Кожен військовослужбовець підкоряється своєму командиру,а той -старшому командиру,бо в армії єдиноначаліє.
показати весь коментар
25.07.2024 17:17 Відповісти
цікаво, прісля замаху на Фаріон, чи будуть ще спроби ОПешного шапітолію повісити локшину лохторату про черговий "мільйонний замах" на "найвеличнішого невловимого ЗЕ"?
показати весь коментар
25.07.2024 16:50 Відповісти
Ого, спочатку це був непрофесіонал, потім, коли його не вдалось затримати протягом 3-х днів, став професіоналом, а зараз виявився 18-ти річним хлопцем…, дуже рано чогось стають професійними вбивцями, або він з «банди» вбивць Шеремета, якийсь студент, який не в тому місці, не в той час…
показати весь коментар
25.07.2024 16:51 Відповісти
І навіщо про це трубити на весь світ . Замовник чи замовники зараз зроблять ноги ,якщо вони не з кацапії.
показати весь коментар
25.07.2024 16:55 Відповісти
Якщо болотні зголосяться його обміняти, то це "він",коли ж буде сидити років два, а слідство все буде звітувати, звітувати, то х.з.🤔
показати весь коментар
25.07.2024 17:28 Відповісти
Буратіно знову призначає винних у вбивстві, так само як по справі з Шеремето. Скільки це буде тривати? Що це за країна беззаконня та вєлічія невігласа?
показати весь коментар
25.07.2024 17:41 Відповісти
Після того,як у рашці організація раша-націоналістів взяла відповідальність на себе,стало якось незручно.Швідко спіймали якогось школяра.Міністр неперевершений - "зминів 3 квартири ,обшукали 100 га лісу".Шось не дуже...
показати весь коментар
25.07.2024 17:49 Відповісти
Таке враження ,що нас вже розводять,як лошар...Затримали,а хто такий-мовчок,чому саме його-мовчок...Фото розмите....Все оприлюднять,коли з терпили витиснуть необхідні зізнання? Не здивуюся,якщо цей чувак розповість,що пістолет і замовлення йому давав сивочолий,товстий чоловік з шоколадками в кишені,на ім"я Петя....
показати весь коментар
25.07.2024 18:02 Відповісти
А тобі аж глисти в жопі засвербіли, так хочеться, щоб мусори тобі все доповіли.
показати весь коментар
25.07.2024 18:47 Відповісти
А. Ще одне. Твої тупі натяки на Пороха такі ж дурні, як ти сам. Хоча б тому, що Порошенко вже давно не товстий.
показати весь коментар
25.07.2024 18:49 Відповісти
не тужся,ти занадто дурний щоб зрозуміти мої натяки. я натякаю не на Порошенка,а на тупість зе-міліполіції. але така інфузорія,як ти живе у своєму світі,світі інфузорій та амеб....
показати весь коментар
25.07.2024 21:48 Відповісти
Хм! Знімав у Львові одночасно 3 квартири кілька тижнів. Мабуть мав торбу грошей.
показати весь коментар
25.07.2024 18:44 Відповісти
Чергова локшина, то він три місяці слідкував, потім стрельнув і поїхав з трьох львівських квартир у засраний Дніпро засмагати і чекати поки його знайдуть..., це для зебільного лохторату від жопи і абвгдейок... Шапіто...
показати весь коментар
25.07.2024 19:04 Відповісти
Ну если сам клоун, вопреки своим обязанностям президента это сообщил, то это 100% брехня. Т.н. убийца вообще не при делах.
показати весь коментар
25.07.2024 19:51 Відповісти
Просто поставте поряд фото реального вбивці і того що спіймали.У реального вбивці верхня губа вужча за нижню,а у призначеного мусорами вбивці, верхня губа більша за нижню.
показати весь коментар
25.07.2024 20:58 Відповісти
На обох фото одна особа
показати весь коментар
26.07.2024 08:12 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000082686465&__cft__[0]=AZW3sDQpXEEoC1V9sWpPHR7oo7Y3UhCofoNYxUyGqu63N3PJUwz51DT110oSCoRNM5YLCLpICKYFZ8mEQM7QNSqcjlDQbg7Nf9vYbJpech7OIMyEEXnrnQ4BbVUwKFRpA_25BJ_Qm-M23s6HiVQmJBiB Юрій Винничук

Гадаю, це виглядало так. Того хлопця найняли телефоном, аби він просто сидів і світився. Гардероб був обумовлений. Щоб усі його зафіксували і щоб вся увага поліції була зосереджена саме на ньому. Стріляв хтось інший. Таким чином, час для зникнення справжнього вбивці було виграно.
показати весь коментар
25.07.2024 21:43 Відповісти
якщо він такий баран,що погодився на цю роль і вів переписку з роснациками.....хай його там добре пресують менти....
показати весь коментар
25.07.2024 21:50 Відповісти
Може і таке бути.
показати весь коментар
25.07.2024 22:27 Відповісти
Не вірив і не вірю нікому з нашого керівництва, їм Фаріон муляля весь час

Фаріон поховали з кулею в голові.

Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі.

Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
показати весь коментар
25.07.2024 22:44 Відповісти
Зеля Боневтікович відомий всім брехун.
Він вже розкривав вбивство Павла Шеремета - оббріхав всіх волонтерів і добровольців. А вбивство Шеремета досі не розкрито.
Тому не вірте цьому брехуну і зеленому мародеру.
показати весь коментар
25.07.2024 22:44 Відповісти
Шукайте не вбивцю , а замовника вбивства І цей замовник і Україні
Колись ми взнаємо хто він...
показати весь коментар
25.07.2024 22:48 Відповісти
За своих, депутатов судей они впрягаются на все 100.
показати весь коментар
25.07.2024 22:56 Відповісти
На фото с камеры не очень похож...
показати весь коментар
25.07.2024 23:33 Відповісти
Отже доказова база в джанків як завжди нуляча. Ну може виб'ють зізнання з цього першого-ліпшого юного шизіка, ото і все.

Те що джанкі у типовій для них сраці показує наплив опущених ботів на цю тему...
показати весь коментар
26.07.2024 04:55 Відповісти
Спортивна куля.Виявляється 9х18. Фіга сє спортивна.ПМ,Форт,Вальтер. Для якого спорту? Є набої,яки позіціонуються,як спортивно мисливськи.Но там така ж мета - вбити надійно і на близької дистанції різници взагалі немає.Зброя поліцейська,тому і не шукають
показати весь коментар
27.07.2024 20:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 