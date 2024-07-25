У Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон, - Зеленський

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - зазначив він.

За його словами, операція із затримання була дуже непростою. Упродовж цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сотні фахівців залучені до розслідування вбивства Фаріон, - МВС

"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - наголосив президент.

Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.

Зеленський доручив главі МВС представити суспільству всі деталі.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

Читайте також: До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Читайте також: Буданов про вбивство Фаріон: Загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти