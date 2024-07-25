Націоналізовано активи російського олігарха Кононова на 2 млрд грн, - СБУ

ВАКС дозволив націоналізувати ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів російський олігарх Віктор Кононов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" і т.д. Мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості", - йдеться в повідомленні.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн.

"Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії рф "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства. Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресора.

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Щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі", - додали в СБУ.

Служба безпеки викрила оборудку та заблокувала її у липні 2022 року.

Наразі розпочато провадження за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

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