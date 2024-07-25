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Російські окупанти вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому: поранено чоловіка

Окупанти вперше вдарили ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому

25 липня російські загарбники вперше застосували для удару по селищу Купʼянськ-Вузловий на Харківщині потужну бомбу ФАБ-1500.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внаслідок авіаудару поранення дістав 52-річний чоловік.

"Це - надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - пояснив Синєгубов.

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Глава ОВА зауважив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.

"Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав він.

Автор: 

бомба (233) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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а ми ввечері ПОТУЖНИМ ГУНДОСОМ дамо відповідь
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25.07.2024 16:03 Відповісти
Де ф16, який буде збивати говнольот су-34 разом з бімбой над парашей?
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25.07.2024 16:04 Відповісти
Все ніяк не долетять... То коричневі лінії, то червоні, то яйця комусь заважають...
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25.07.2024 17:53 Відповісти
 
 