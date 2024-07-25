Російські окупанти вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому: поранено чоловіка

25 липня російські загарбники вперше застосували для удару по селищу Купʼянськ-Вузловий на Харківщині потужну бомбу ФАБ-1500.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внаслідок авіаудару поранення дістав 52-річний чоловік.

"Це - надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження", - пояснив Синєгубов.

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Глава ОВА зауважив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.

"Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - додав він.