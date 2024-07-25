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Рашисти знову вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: Постраждали 2 особи

Росіяни обстріляли Руську Лозову

Російські війська повторно обстріляли Руську Лозову на Харківщині, внаслідок чого постраждали 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:40 окупанти вдарили по с. Руська Лозова. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 років та жінка 69 років, медики надали допомогу постраждалим на місці", - йдеться в повідомленні.

Вранці 25 липня 2024 року повідомлялось про удар КАБами по Руській Лозовій.

Читайте: Окупанти вдарили по селу Подоли на Харківщині, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


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Очевидно, що без роботи, отих ЖДУНІВ-коригувальників, необійшлося!!
Дуже хочеться, помилитися…
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25.07.2024 13:46 Відповісти
 
 