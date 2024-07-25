Рашисти знову вдарили по Руській Лозовій на Харківщині: Постраждали 2 особи

Російські війська повторно обстріляли Руську Лозову на Харківщині, внаслідок чого постраждали 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 12:40 окупанти вдарили по с. Руська Лозова. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 років та жінка 69 років, медики надали допомогу постраждалим на місці", - йдеться в повідомленні.

Вранці 25 липня 2024 року повідомлялось про удар КАБами по Руській Лозовій.

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