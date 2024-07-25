Окупанти вдарили по селу Подоли на Харківщині, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Рано-вранці 25 липня російські окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"За даними слідства, 25 липня близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Загинув 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі повідомили подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.

Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

"У всіх вищезгаданих населених пунктах внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто", - додали у прокуратурі.

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