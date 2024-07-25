УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Фото
899 0

Окупанти вдарили по селу Подоли на Харківщині, загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Рано-вранці 25 липня російські окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"За даними слідства, 25 липня близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Загинув 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі повідомили  подробиці ранкових обстрілів Куп'янська-Вузлового та селища Приколотне.

Зазначається, що по Куп'янську-Вузловому ворог завдав удару ФАБ-1500 з УМПК. По Приколотному ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

"У всіх вищезгаданих населених пунктах внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто", - додали у прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено)

Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня
Обстріли Харківщини зранку 25 липня

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 