Вбивство Фаріон: ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного
ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.
Про це повідомила Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела у правоохоронних органах розповіли, що підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.
До скоєння злочину він готувався з травня.
Вбивство Ірини Фаріон
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.
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що його нІколи не знайдуть😡
Затримали виконавця , чи якогось випадкового ?
А головне - хто замовник ?
Як би це були вони - давно б вже це зробили
Знімав 3 квартири, слідкував, дістав зброю, спокійно поїхав з місця злочину поїздом...
Відмінник зі школи диверсантів, не інакше...
Інша справа, що МВС/СБУ, наприклад, замість працювати з всілякими радикальними рухами, знати "хто чим дихає", мати в кожній тусовці інформатора - займаються контрольними закупівлями фоток оголоних дупок та шмоньок на OnlyFans.
Але я про нього нічого не знаю. Наприклад, пребуваючі у віці 20-25 років, у досить нетривалий проміжок часу, за наявності зброї і доступу "до тіла" - я б, наприклад, високовірогідно, не стримався проти янучарина. Були особисті мотиви і бажання. Причому янучарина я особисто на знав, але вважав винним "аж до...".
Суспільне Дніпро.
❗️Убивство Фаріон: дніпрянин розповів, що знає затриманого з п'яти років
"Він живе з мамою, дуже порядний хлопець. Гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив", - повідомив місцевий житель.
Вони разом відвідували спортивні секції.
https://t.me/nvua_official/89675
Значить його скинули їм як замовникам.
То вони могли використати соціальну інженерію
Вийшли на нього в тг
Представились патріотами
І запропонували помститись за кацапоротих військових
Сказали що від тцк і тюрми відмажуть
Типу попрацюй на користь Україні
Ще й грошей дамо
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Отже винні насамперед ті хто цькував Фаріон і роздував скандал.