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Вбивство Фаріон: ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного

ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомила Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон

Джерела у правоохоронних органах розповіли, що підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.

До скоєння злочину він готувався з травня.

Читайте також: На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Також читайте: Вбивство Фаріон: Затриманому готується повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+12
та кацапи замовник. гебня.. тут навіть інші версії і розглядати не варто.
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25.07.2024 17:02
+10
Кацапські ФСБшники найняли ідіота , проплатили і пообіцяли ,
що його нІколи не знайдуть😡
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25.07.2024 17:21
+8
в 18 зняв три квартири у Львові. ВІРЮ
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25.07.2024 16:59
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Ага, у всьому винен пістолет...
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25.07.2024 16:58 Відповісти
в 18 зняв три квартири у Львові. ВІРЮ
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25.07.2024 16:59 Відповісти
Кацапські ФСБшники найняли ідіота , проплатили і пообіцяли ,
що його нІколи не знайдуть😡
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25.07.2024 17:21 Відповісти
Тиждень минув - що конкретно відомо ?
Затримали виконавця , чи якогось випадкового ?
А головне - хто замовник ?
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25.07.2024 17:00 Відповісти
та кацапи замовник. гебня.. тут навіть інші версії і розглядати не варто.
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25.07.2024 17:02 Відповісти
Навряд чи ...тим більше зараз
Як би це були вони - давно б вже це зробили
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25.07.2024 17:10 Відповісти
навряд чи? що, схиляєтесь до більш ймовірнішої версії? якої?
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25.07.2024 17:46 Відповісти
наступне що? повіситься в камері бо совість замучила? віри мусорам немає....
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25.07.2024 17:01 Відповісти
Перед смертю залишить записку , що то він все сам... і все - справу закрито !
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25.07.2024 17:04 Відповісти
Якась фігня, якщо чесно. Виглядає як брифінг по Шеремєту і Riflemaster'у.
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25.07.2024 17:01 Відповісти
Шось тут з цим вбивцею , не те пальте , він у такому був маскараді ...і нікого це не засмутило цілий місяць ! ?
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25.07.2024 17:02 Відповісти
Дурбелик яких багато, тут на цензорі такого теж вистачає, одна пише, ...ви на нього шляпу і окуляри надінте, я його так не впізнаю!...
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25.07.2024 17:20 Відповісти
Матьорий, зразу видно.
Знімав 3 квартири, слідкував, дістав зброю, спокійно поїхав з місця злочину поїздом...
Відмінник зі школи диверсантів, не інакше...
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25.07.2024 17:02 Відповісти
Окрім "дістав зброю і вистрілив" - що він робив незаконного? Біля кожного комуняки зграю охоронців не поставиш, аби захищала від навіжених ненависників комуняк.

Інша справа, що МВС/СБУ, наприклад, замість працювати з всілякими радикальними рухами, знати "хто чим дихає", мати в кожній тусовці інформатора - займаються контрольними закупівлями фоток оголоних дупок та шмоньок на OnlyFans.
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25.07.2024 17:12 Відповісти
по факту він просто виконавець, організував і замовив хтось інший.
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25.07.2024 17:49 Відповісти
Високовірогідно.

Але я про нього нічого не знаю. Наприклад, пребуваючі у віці 20-25 років, у досить нетривалий проміжок часу, за наявності зброї і доступу "до тіла" - я б, наприклад, високовірогідно, не стримався проти янучарина. Були особисті мотиви і бажання. Причому янучарина я особисто на знав, але вважав винним "аж до...".
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25.07.2024 18:02 Відповісти
Фіг його знає...

Суспільне Дніпро.

❗️Убивство Фаріон: дніпрянин розповів, що знає затриманого з п'яти років

"Він живе з мамою, дуже порядний хлопець. Гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити, я впевнений, що він такого не робив", - повідомив місцевий житель.

Вони разом відвідували спортивні секції.

https://t.me/nvua_official/89675
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25.07.2024 17:03 Відповісти
Там ще виявилося, що батько в нього на фронті...
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25.07.2024 17:07 Відповісти
Єдине питання - хто платив?
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25.07.2024 17:05 Відповісти
Кацапи криптою, вийшли через телеграм.
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25.07.2024 17:07 Відповісти
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25.07.2024 17:37 Відповісти
Цікава думка, поясніть більш розгорнуто.
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25.07.2024 17:20 Відповісти
Єдине ясно що він не арієць і борцем за білу расу, саме ідейним, бути не міг.
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25.07.2024 17:09 Відповісти
Таке казіно ОПа влаштувала ...с* ки , схоже на те шо 🤡 йти з посади не збирається ....
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25.07.2024 17:09 Відповісти
Ніхто нічого докладно не знає, доказів ніхто ніяких не бачив, але усі усе коментують.😊 Дуже по-українськи. Може варто почекати на доказову базу, експертизи, відеодокази.
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25.07.2024 17:12 Відповісти
Та вже дочекалися по справі шеремета...
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25.07.2024 17:25 Відповісти
Хороше нагадування! Тому я і пишу що потрібно чекати доказову базу, а усі ці обговорення, коментування це як мертвому кадило. Можливо він можливо ні.
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25.07.2024 18:26 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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25.07.2024 18:43 Відповісти
Пена Віктор Федорович, я українець був, є і буду! І з мого погляду головне це докази, а українському суспільству в коментарях, блогах, ютубах нав'язують той чи інший погляд. Немає значення що думає суспільство про це убивство, значення мають тільки докази! Їх наявність чи відсутність.
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25.07.2024 19:08 Відповісти
Ти віриш у політ Гагаріна, при тому, що нема жодного документального кадру його польоту? тобі достатньо того, що доказом його польоту було лише те, що про нього просто сповістили?
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25.07.2024 19:34 Відповісти
Пане Вікторе з чого Ви це взяли? Я ще раз наголошую докази це головне, те що оприлюднено слідчими органами на цей час це припущення, а я прошу усіх дочекатися того моменту коли почнеться розгляд справи по суті й тоді ми з вами усе побачимо чи є доказова база, чи це все ментівська пурга.
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25.07.2024 19:53 Відповісти
Мені ж цікаво...ти, особисто, віриш у політ Гагаріна, чи ні?
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25.07.2024 20:03 Відповісти
Пане Вікторе ніколи не цікавився цією тематикою, але у майбутньому проаналізую усю наявну інформацію по цій темі і тоді надам Вам обґрунтовану відповідь з доказовою базою.😉
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25.07.2024 20:19 Відповісти
Це він питань нема
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25.07.2024 17:13 Відповісти
Шо то не похож... На того, который на фото как наблюдатель.
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25.07.2024 17:14 Відповісти
Дуже подібний.Але в того що сидів на лавці нижня губа більша і по краям припухла,а в цього більша верхня.В цього куточки очей опущені,в того лінія очей пряма.У всякому випадку на роль виконавця не тягне.Такий виконавець мав всі шанси бути затриманим,обшуканим...Якщо це він,то пацан надивився роликів Фаріон,купив пістолет,приїхав до Львова,довго не наважувався підійти - аж тут вона вийшла і стоїть,таксі чекає.
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25.07.2024 17:15 Відповісти
Відео спливло від кацапів.
Значить його скинули їм як замовникам.
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25.07.2024 17:16 Відповісти
Яке відео спливло від кацапів,відео з камер зовнішнього спостереження?
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25.07.2024 17:22 Відповісти
Вчорашне ніби відео з місця подій.
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25.07.2024 17:24 Відповісти
Якщо це кацапи
То вони могли використати соціальну інженерію
Вийшли на нього в тг
Представились патріотами
І запропонували помститись за кацапоротих військових
Сказали що від тцк і тюрми відмажуть
Типу попрацюй на користь Україні
Ще й грошей дамо
+++++++++
Отже винні насамперед ті хто цькував Фаріон і роздував скандал.
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25.07.2024 17:22 Відповісти
Явно не арієць, пейсатий з кацапською щелепою
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25.07.2024 17:24 Відповісти
Вона заважала лише ішаку. Кацапи срати на неї хтіли, бо на події в кацапстані вона ніяк не впливала. Какая разніца продовжує крутити вівцями як циган сонцем.
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25.07.2024 17:26 Відповісти
мазурка тоже назначили и тут и там по фото разные люди и по справе шеремета тоже фото не те.
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25.07.2024 17:34 Відповісти
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25.07.2024 17:37 Відповісти
у этого нос орлиный а у задержанного нос кирпатый..курносый
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25.07.2024 17:38 Відповісти
похож як свыня на коня
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25.07.2024 17:39 Відповісти
знайшли в Дніпрі? Не дивує. В Дніпрі системно взрощюється гопота і системно культивується щоденна побутова корупція і зневага до Державності, Конституції, Законів, зневага до суспільства. Дніпро-такий собі розсадник криміналу і лідер, перше місце по злочинності. Філатову і поліції Дніпра - привіт
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25.07.2024 18:27 Відповісти
Ги ги,по іншим справам лиця не показують,а тут натє,брехуни!
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25.07.2024 19:29 Відповісти
Поставте поряд фото реального вбивці і спійманого "вбивці",і переконаєтесь що поліціянти кретини.
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25.07.2024 20:36 Відповісти
 
 