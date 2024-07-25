Росіяни вдарили по авто з гумдопомогою у Кіндійці на Херсонщині. Постраждав водій

Вдень четверга, 25 липня, російські окупаційні війська атакували у Кіндійці Херсонської області автівку, яка везла гуманітарну допомогу. Поранень зазнав 65-річний водій.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У постраждалого водія діагностували вибухову травму, контузію, він також зазнав уламкових поранень руки, тулуба та обличчя.

Чоловікові надали необхідну медичну допомогу.

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