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Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ

Осінтери з'ясували, що підозрюваним у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Телебачення Торонто".

Встановлено особу вбивці Фаріон. Це В'ячеслав Зінченко

"З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча. Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", - йдеться в повідомленні.

У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав", - додали у "Телебаченні Торонто".

Встановлено особу вбивці Фаріон. Це В'ячеслав Зінченко
Встановлено особу вбивці Фаріон. Це В'ячеслав Зінченко
Встановлено особу вбивці Фаріон. Це В'ячеслав Зінченко

Також читайте: До розшуку підозрюваного у вбивстві Фаріон залучалось понад 400 співробітників поліції, - Нєбитов. ФОТО

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

Також читайте: Вбивство Фаріон: ЗМІ оприлюднили фото підозрюваного

Автор: 

вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+19
"залишав антисемітські та расистські коментарі".

А Фаріон тут до чого?
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25.07.2024 17:29
+15
Є одне але...
Хто саме дав йому ствол, набої, гроші на проїзд, проживання, харчування, найом житла, підібрав йому це житло, забезпечив інфою про ціль, про місце її проживання та звички (не всі львів'яни в курсі цього), про територію Льовова за місцем проживання цілі, підходи та відходи до будинку цілі?
Що каже мати затриманого про те, де та з ким була її дитина у період червня-липня ц.р, чим та з ким займалася?
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25.07.2024 17:39
+15
Он только подозреваемый , а лицо парню на фото НЕ замылили …
Почему ?
Вот если бы там был какой-нибудь предатель, наводчик или много миллионный вор , вот тогда бы точно заблюрили !
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25.07.2024 17:54
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А ви хочете розмовляти однією мовою з людьми які нищили і нищать українців за мову, за культуру і саме існування.
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25.07.2024 19:40 Відповісти
Ти написало " я не хочу жить в стране, где убивают " Так ніколи не напише справжній українець , так пишуть ухилянти сцикуни , і кацапи . Все , іди лісом !
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25.07.2024 20:40 Відповісти
В таких людей жевріє таємне несприйняття всього українського.
Натомість кацапи сперечаються в англомовному сегменті наприклад інстаграма за права на борщ і гопак, що це російське надбання, а України ніколи не існувало. А цей не любитель вишиванок і слова не скаже, бо ж він вище - і над вишиватником і над кацапом піднявся десь у ввись.
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25.07.2024 20:50 Відповісти
Вибачаюсь Не вибачаюсь
Отакий ви і є. Сам заплутався у трьох соснах.
І яке ж критичне мислення в зашорених кацапщиною ? Чому вони і досі не вернулись до рідної мови. Що іще має статись, щоб до вас дойшло
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25.07.2024 20:47 Відповісти
А в якій країні не вбивають? У Франції наприклад якась ісламістська мавпа голову вчителю відрізала. Загальновідомий факт. В США купа трампістського лайна бере штурмом капітолій. Де є безпечно? Шановні думайте що завгодно і де завгодно. Тільки якщо ваші думки виражаються у слова і дії що суперечать кримінальному кодексу, то будьте готові бути підстреленим або сісти у в'язницю. Держава має інструменти примусу до правил, які та чи інша спільнота узаконила для себе. Вас готовий вбити наприклад любий поліцейський любої країни якщо ви своїми діями загрожуєте здоров'ю і життю іншого громадянина. А як ви думали має бути? Вас навіть в Антарктиди пінгвіни насмерть заклюють якщо ви будете чинити їм неподобства бо ви бач так думаєте і робите. Ха ха ха.
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25.07.2024 21:56 Відповісти
вони залучили більше 100 "експертів" щоб назвати огруповання з "СОЦІАЛІЗМ" в назві ультра-правим?))
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25.07.2024 18:25 Відповісти
Жодному розслідованню від зелених -не вірю !
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25.07.2024 18:29 Відповісти
Цьому 18 років, а стріляв 20-25-ти річний. І Фаріон що, #идівка? Насправді, у його Дніпрі #идів як собак не різаних, і вони там дійсно збираються проголошувати третій єрусалим. Нетаньяху он кинувся в Америку, бо щось з тим охмуреним #идами трампом може і не скластись, а Гарріс навіть не хоче бути присутньою на його виступі в Конгресі - довий0бувався бібі: під шумок вирішив з #уйлом урвати і собі "жізнєнного пространства". Не даремно ж на красной площаді шлявся з бєссмертной палкой. Тепер от бігає, як в сраку вжалений
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25.07.2024 18:39 Відповісти
😱 нічого собі
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25.07.2024 18:57 Відповісти
Футбольний ультрас та нацист
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25.07.2024 18:47 Відповісти
Ось наглядний приклад старих гебешних прийомів застосованих у інтернеті. Спочатку мова іде про антисимітські і расистскі тезиси. Потім про якоби провал якоби якоїсь правої ідеї. Що взагалі то не відомо в чому взагалі та ідея і в чому провали. А потім іде ссилка іде на правий сектор і азов, що ніби вони лідери так би мовити правих і вони якоби винні у якоби провалах. Тобто симіти для них виходить те саме, що азов і правий сектор. І взагалі всіх правих в Україні треба замінити на інших правих. Отакий дурдом. Кого вони вважали правим і найбільш винуватим у якоби провалах. Виходить професорка як символ провальних правих. Тобто іде закріплення від самого початку хибних тез. З хибними тезами погоджуються і що далі? Далі пропонують вирішити ці якоби наболілі питання методом вбивства того чи іншого. Тобто у кацапів є жага знищення як євреїв так і українців. Однаково. Ми з Ізраілем в одній лодці насправді дуже давно. Всі, хто бажає знищити євреїв, однаковісінько бажає знищити і українців. Тобто ті всі не мають різниці від кацапів. Ха ха ха.
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25.07.2024 18:57 Відповісти
От я і доводив, що ці дописи в мережі, які на скріні в цій інфі - ураїнофобія; гляньте першу сторінку, мій комент від .
Але наші колеги та не розуміють цього... На жаль.
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25.07.2024 19:43 Відповісти
Послухайте є така наука, як логіка. Наука про правильне мислення. Є така штука як перший посил є завідомо хибним і який завідомо посилається тим, хто його посилає. Інший правдою чи неправдою погоджується. І одразу попадає у пастку першого. Тобто в заручниках завідомо хибного посилу. Далі другий підводиться до вже наперед хибного висновку. Тобто що симіти що азов є одне й те саме у цій переписці. Тому що останні чи купилися першими, чи програли їм у чомусь. Незрозуміло, яким чином праві "лягли" під симітів? В чому це виражається чи має виражатися? В збройній боротьбі проти семитів? Якщо цього нема, то це такі ж самі симіти? В цій переписці виходить що так. Значить робим висновок, що для цієї якоби нової кацапської організації що симіти, що азов , що правий сектор одне й те саме. Вони так вважають ? Ок. Я наприклад вважаю, що азов це нормальна українська сила. Тоді ця організація особисто для мене є антиукраїнською. Але ж хто сказав, що мислення може бути лише правильним? Вепс путкін теж вважав кума медведчука найнаціоналістичним націоналістом. Ха ха ха.
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25.07.2024 20:04 Відповісти
"Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси" (с)
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25.07.2024 19:01 Відповісти
бланки видрукувані в типографії накладом десять міліонів екземплярів - ФІО вписати від руки

чи на всіх українців вистачить ? 😕
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25.07.2024 19:08 Відповісти
От мудило , я пані Ірину тут на форумі завжди захищала , і підтримувала . Довбень якийсь , чи шо ?
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25.07.2024 22:46 Відповісти
У відповідь на лист ізраїльського національного меморіалу Голокосту про неможливість визнання Митрополита Шептицького праведником народів світу Фаріон вилаялася на сторінці в Facebook.

"Як ці потвори остогидли! Організували нам Голодомор, зараз руками біснуватої черні захопили владу і ще пхають свої брудні лапи до наших видатних особистостей", - написала вона.
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25.07.2024 19:19 Відповісти
Вбивцю спалила сама рашиська фашистка організація, яка взяла відповідальність на себе:

достатньо було профільтрувати ймовірні дописи з України і вичислити адресата

елементарно, Ватсон 😕
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25.07.2024 19:05 Відповісти
А може ,все таки підозрюваний!
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25.07.2024 19:19 Відповісти
Такі феезбешні трюки , завжди були реалізовані для тих ,хто повинен стати диктатором , 🤡 на це претендує , я не вірю цій ОпІівській пі** расні !
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25.07.2024 19:33 Відповісти
А кажуть що у 18 років не можна призивати у військо.
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25.07.2024 19:39 Відповісти
Український Лі Гарві Освальд.
І кінці в воду.
Бо Фаріон дуже муляла очі своєю позицією щодо мови.
Зараз це актуально як ніколи.
Раша не тільки асимілює Схід та Південь. Біженці з цих регіонів на заході теж не дуже бажають навчатися української.
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25.07.2024 19:49 Відповісти
Та ну! Це ж цап-відбувайло, найшли на кого навісити.
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25.07.2024 19:50 Відповісти
Мені не зрозуміло одне,НАВІЩО все оце писати,якщо достеменно НЕВІДОМО хто і що!! Ми вже маємо приклади звинувачень,як приклад,звинувачення ОСОБИСТО президентом,людей які немали відношення до вбивства Шеремета і ЩО? Батько цього **звинуваченого** на фронті,а якщо ще знайдуться свідки,які підтвердять покази вже однієї сусідки,яка запевняла,що хлопець був дома!! І хто тоді понесе покарання про такі дії? Щонайменше --це притягнути до криміналу журналюх,які це розповсюдили і поліціянтів які робили такі заяви!!
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25.07.2024 20:30 Відповісти
юноша бледный со взором горящим...
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25.07.2024 20:48 Відповісти
Ну, цього малого кацапи могли найняти лише для того, щоб він тиждень ходив у своєму маскарадому костюмі, пригортав до себе увагу, щоб потім повісити на нього це вбивство.
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25.07.2024 20:49 Відповісти
Дивно,що цей "кілер" поїхав у Львів і 3 тижні піджидав потенційну жи.дівку біля під"їзду...Особливо,враховуючи,що в Дніпрі їх як собак нерізаних.....
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25.07.2024 21:30 Відповісти
До речі,я ще в перший день тут вангував,що зелень знайде або одинака-психа або азовця,знайшли укррадикала,контактера з кацапськими нациками прихильниками єврораси (і це нащадки монголо-татар та мокш!).....
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25.07.2024 21:33 Відповісти
Впізнаємо.. впізнаємо почерк героїв розслідування справи Шеремета 😁😁😁
Запустити пошуковик зображень по інету, заламати першого-ліпшого і бодро відрапортувати 🤣
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25.07.2024 22:06 Відповісти
Знайшли цапа -відбувайла .. Хлопця --дитину , і його родину реально жалко .
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25.07.2024 22:50 Відповісти
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