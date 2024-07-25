Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ
Осінтери з'ясували, що підозрюваним у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Телебачення Торонто".
"З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча. Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", - йдеться в повідомленні.
У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.
"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав", - додали у "Телебаченні Торонто".
Вбивство Ірини Фаріон
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Натомість кацапи сперечаються в англомовному сегменті наприклад інстаграма за права на борщ і гопак, що це російське надбання, а України ніколи не існувало. А цей не любитель вишиванок і слова не скаже, бо ж він вище - і над вишиватником і над кацапом піднявся десь у ввись.
Отакий ви і є. Сам заплутався у трьох соснах.
І яке ж критичне мислення в зашорених кацапщиною ? Чому вони і досі не вернулись до рідної мови. Що іще має статись, щоб до вас дойшло
Але наші колеги та не розуміють цього... На жаль.
чи на всіх українців вистачить ? 😕
"Як ці потвори остогидли! Організували нам Голодомор, зараз руками біснуватої черні захопили владу і ще пхають свої брудні лапи до наших видатних особистостей", - написала вона.
достатньо було профільтрувати ймовірні дописи з України і вичислити адресата
елементарно, Ватсон 😕
І кінці в воду.
Бо Фаріон дуже муляла очі своєю позицією щодо мови.
Зараз це актуально як ніколи.
Раша не тільки асимілює Схід та Південь. Біженці з цих регіонів на заході теж не дуже бажають навчатися української.
Запустити пошуковик зображень по інету, заламати першого-ліпшого і бодро відрапортувати 🤣