Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ

Осінтери з'ясували, що підозрюваним у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Телебачення Торонто".

"З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча. Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", - йдеться в повідомленні.

У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав", - додали у "Телебаченні Торонто".







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Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

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