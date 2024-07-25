Імовірний вбивця Фаріон готувався до замаху щонайменше два місяці, - Клименко

18-річний хлопець, якого у Дніпрі затримали за підозрою у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, готувався до злочину щонайменше два місяці.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава МВС України Ігор Клименко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину. А, можливо, й інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій", - сказав міністр.

За словами Клименка, правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом, як він переодягався, яким чином змінював маршрути пересування, чим пересувався та місця проживання. Посадовець зазначив, що можливий вбивця Фаріон щонайменше три рази змінював місця проживання в місті Львові.

Наразі, за словами міністра, доказова база для подальшого пред’явлення звинувачень затриманому вже повністю зібрана.

"Наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще у травні 2024 року, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. А, можливо, і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій", - розповів очільник МВС.

Він додав, що наразі слідство розглядає ті три версії злочину, які раніше озвучувало міністерство.

"Ці версії залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь доповнено четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство", - сказав Клименко.

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Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

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