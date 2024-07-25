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Новини
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Імовірний вбивця Фаріон готувався до замаху щонайменше два місяці, - Клименко

Імовірний вбивця Фаріон готувався до замаху щонайменше два місяці, - Клименко

18-річний хлопець, якого у Дніпрі затримали за підозрою у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, готувався до злочину щонайменше два місяці.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава МВС України Ігор Клименко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину. А, можливо, й інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій", - сказав міністр.

За словами Клименка, правоохоронці відстежили пересування підозрюваного Львовом, як він переодягався, яким чином змінював маршрути пересування, чим пересувався та місця проживання. Посадовець зазначив, що можливий вбивця Фаріон щонайменше три рази змінював місця проживання в місті Львові.

Наразі, за словами міністра, доказова база для подальшого пред’явлення звинувачень затриманому вже повністю зібрана.

"Наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще у травні 2024 року, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння злочину. А, можливо, і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій", - розповів очільник МВС.

Він додав, що наразі слідство розглядає ті три версії злочину, які раніше озвучувало міністерство. 

"Ці версії залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь доповнено четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство", - сказав Клименко.

Читайте також: Ідентифіковано особу підозрюваного у вбивстві Фаріон. Це 18-річний В’ячеслав Зінченко з Дніпра, - ЗМІ

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

Дивіться також: До розшуку підозрюваного у вбивстві Фаріон залучалось понад 400 співробітників поліції, - Нєбитов. ФОТО

Автор: 

вбивство (3082) Фаріон Ірина (110) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+20
Де і в кого він отримав/придбав ствол, набої, інфу про ціль, місце проживання, звички та поведінку, маршрут підходу до місця проживання цілі та відходу, зрештою гроші на проїзд, харчування, найом житла, придбання гардеробу?
Клименко - оце цікаво
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25.07.2024 17:45
+13
Це таємниця слідства. Пістолет можна купить де завгодно, а от таку панаму - лише в особливих місцях...
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25.07.2024 17:50
+9
Він взагалі хоч знав хто це така
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25.07.2024 18:03
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Де і в кого він отримав/придбав ствол, набої, інфу про ціль, місце проживання, звички та поведінку, маршрут підходу до місця проживання цілі та відходу, зрештою гроші на проїзд, харчування, найом житла, придбання гардеробу?
Клименко - оце цікаво
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25.07.2024 17:45 Відповісти
Це таємниця слідства. Пістолет можна купить де завгодно, а от таку панаму - лише в особливих місцях...
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25.07.2024 17:50 Відповісти
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25.07.2024 17:50 Відповісти
Спалився на окулярах і капелюсі, та ще й треніки не по погоді в таку спеку.
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25.07.2024 19:40 Відповісти
Ще б хотілося знаряддя вбивства побачити, тобто ствол
Де він, що із ним
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25.07.2024 18:00 Відповісти
А навчальну МОНку в розібраному стані ще не знайшли? Ну тоді "нє счітово"! Он, коли авакян з ЗЕбуїном гнали пургу на Ріфмайстера, то все було обставлено більш професійно. Не доопрацьовує мєнтура сьогодні, лажає.
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25.07.2024 18:17 Відповісти
Ніхрєна по Ріфу не професійно. Пурга зелена, ділеьтантська та дебільна.
авакян падла режисер, усі інші - запрошені клоуни.
Усе на замовлення кацапських падл, як і вбивство Макса Шаповала, Шеремета, Чорновола, Гонгадзе
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25.07.2024 18:20 Відповісти
Згоден, але ж там хоч якусь видимість "підготовки теракту" намагались втюхнути, а тут взагалі - зеленого прищавого пацана скрутили, бо може бути, що хтось щось доніс на батька або на самого пацана, що може висловлювався негативно в бік фаріонши, бо вона наїзжала на російськомовних фронтовиків.
Одним словом - назначили вбивцею і тепер будуть натягувати сову на глобус.
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25.07.2024 18:34 Відповісти
Ой,такі питання в вас...)Ця ж "кварталівська" постановка розрахована на "корисних хом'ячків" з телемарафону,а не на читачів ЦЕНЗОР.НЕТ.
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25.07.2024 18:53 Відповісти
Все це починає підозріло скидатися на бразильський серіал.
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25.07.2024 17:47 Відповісти
кому цікаво нехай дивиться цей серіал про невинно вбиту рабиню Ізауру.
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25.07.2024 17:51 Відповісти
О, це був шедевр...
Найбільш запам'яталася мабуть Жонуарія
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25.07.2024 17:56 Відповісти
Жонуарія явно розумніша була ніж наша мовознавиця, тому й запам'яталася.
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25.07.2024 18:23 Відповісти
Хай стає у чергу, ще справу стрілка Артемія треба довести до суду.
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25.07.2024 19:44 Відповісти
Де куля та зброя вбивці.
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25.07.2024 17:51 Відповісти
тільки відкритий суд з'ясує, він чи не він.
але, точно, не зе!дегенерат клименко!
чи, воно так навалює, що б що?
зе!поц ляпнув, треба вислужуватись.
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25.07.2024 17:52 Відповісти
Клименко, поясни своїм підлеглим, які у них є законні підстави для зупинки авто.
Клименко, поясни своїм підлеглим, що люди мають право вести відеозйомку події.
Клименко, поясни своїм підлеглим, що вони повинні діяти виключно в рамках закону, а не на побігеньках у тцк-ашників.
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25.07.2024 17:53 Відповісти
Клименко поясни всім ухилянтам, що згідно закону всі військовозобовьязані повинні носити з собою військовий квиток.
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25.07.2024 18:02 Відповісти
Клименко, поясни своїм підлеглим, що вони повинні мати службове посвідчення, а не писульку до жетону.
"Зовнішній вигляд службового посвідчення поліцейського має відповідати закону і містити назву «Службове посвідчення поліцейського» як це встановлено ч.1 ст.51 ЗУ «Про Національну поліцію»"
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25.07.2024 18:15 Відповісти
Хлопці у його віці дуже цікавляться дивною тіткою Фаріон яка десь там у Львові?
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25.07.2024 17:55 Відповісти
Він взагалі хоч знав хто це така
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25.07.2024 18:03 Відповісти
це має якесь значення?
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25.07.2024 18:20 Відповісти
так, в його віці частіше цікавляться релєйними шафами. Зараз тєлєграм швидко робить просунутими. Палєзная вєщь.
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25.07.2024 18:22 Відповісти
Це недоречний аргумент, бо Фаріон вбив дуже молодий хлопець. Слідчі мають довести, хто саме, але факт, що це хлопець близько 20 років (камери, свідки). Отже, вбивця, ким би не був, дуже молодого віку. Крім того, повірте, 17-20 річні є зовсім різними, є ще справжні діти, найбільше таких, в кого типова поведінка для цього віку, а є й ті, хто цікавиться найрізноманітнішими "дорослими" темами, геополітикою в тому числі. Не варто думати, що всі 18-річні - це лише про тікток і як дістати слабоалкоголку
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25.07.2024 18:26 Відповісти
Кадры оперативной съёмки.
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25.07.2024 17:55 Відповісти
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25.07.2024 17:56 Відповісти
Смердить руццкє міром. Бодров єврей
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25.07.2024 18:08 Відповісти
І по сюжету антисеміт.
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25.07.2024 18:19 Відповісти
А чего тогда не еврейским миром смердит?
И что вы имеете против евреев как нации?
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25.07.2024 18:47 Відповісти
Євреї винні в Голодоморі. Мають визнати це, каятись і платити Україні 100 років 20 відсотків від свого щорічного ввп.
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25.07.2024 19:02 Відповісти
А при чём тут убийство Фарион и дешёвая постановка этого для лохов?
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25.07.2024 19:04 Відповісти
Її цькували євреї і вбив єврей.
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25.07.2024 20:00 Відповісти
извините, но как же он мог... "убийца-еврей" был антисемитом !!!!

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25.07.2024 20:43 Відповісти
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25.07.2024 21:47 Відповісти
Мєнтополісмеми вже відрапортували про затримання кілера....А лт,хто він ,мотив,тощо не говорять....Будуть вибивати ці факти з терпили-лоха?
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25.07.2024 18:06 Відповісти
Два місяці готувався,щоб вбити кого? Президента? Людину,яка ходила без охорони, не від кого не ховалась,вела звичайний спосіб життя і т.д.Звідки у 18-річного пацана такі навики елітного кіллера? Ви це серйозно,клоуни? Справу Шеремета забули? Не здивуюсь,якщо сповістять,що замовник Порошенко,а операцію розробляв Червінський! Зевиборці все схавають,не вперше.
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25.07.2024 18:09 Відповісти
«Вʼячеслав закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська» - журналісти «Схем» вийшли на батька підозрюваного вбивці Фаріон
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25.07.2024 18:18 Відповісти
не того взяли
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25.07.2024 18:19 Відповісти
саме того !!!

хлопець - патріот, а батько воює на фронті....

бінго !
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25.07.2024 20:34 Відповісти
Факт лише один - Українку вбив єврей.
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25.07.2024 18:24 Відповісти
Бо вона на його погляд була жидовкою. Але хто за цим стоїть?...Хто йому все це дав...Пістолет, гроші, схему підготовки злочину...
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25.07.2024 18:29 Відповісти
одна лише неувьязка:

за даними поліції хлопець-вбивця був антисеміт.
та й сама Фаріонбула антисемітка на 100% - подивіться її ютуб

єврей-антисеміт проти антисемітки -ліхой сюжет від гаспадіна-таваріща кліменка
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25.07.2024 20:38 Відповісти
Молодь дуже тонко відчуває різницю між правдою і брехнею.Фейтвангер колись писав,якщо політик хоч раз в житті сказав правду йому потім вже ніколи не повірять,скільки б він потім не брехав.
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25.07.2024 18:26 Відповісти
Гарний сценарій пропоную для ЗЕмєнтів!
Батько хлопця працював на Рошені, він об'ївся цукерок "шалена бджілка" і по наводці-підказці Червінського 2(!!??), блдь, місяця сидів під кущами(бо глухо-німий!) і чекав поки йому принесуть з фронта пістолет і..фотку цілі фаріон - в фас, анфас, в окуляраї і в образі Єви.
А за рогом його чекала ціла група підтримки ФСБ на БТРах з базуками.
І у нього на компі була ігри "World of Tanks" та "Warcraft III: The Frozen Throne".
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25.07.2024 18:28 Відповісти
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25.07.2024 18:44 Відповісти
Людина що седвла в капелюсі в окулярах це він сто ввдсотків, інше нехай встановлюють слідчі
дякую поліціі за службу
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25.07.2024 18:31 Відповісти
Ти впізнав ? Ти та сама бабця ,повз якої ,місяць йолоп в чудернацькому прикиді ходив ?
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25.07.2024 18:46 Відповісти
Спочатку зеленський у грудні 2019 (лише через 7 місяців після своєї інавгурації) ще до проведення розслідування, до вироку суду, фактично призначив винними у справі про вбивство Шеремета військових, добровольців та патріотичних громадян Антоненко - Клименко - Дугарь... Тепер чувак в клоунській панамі та клоунських окулярах призначений на роль "кіллєра" Фаріон... Цікаво, слідство одразу знайде "спільні риси замаху" цього тінейджера і на Фаріон і на Шефіра чи за сценарієм це оприлюднять трохи пізніше, для закрутки сюжету? Цікаво, Кеннеді та Лєніна теж він вбив?
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25.07.2024 18:46 Відповісти
А він точно ту панаму для злочину придбав ? Який він заздалегідний!
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25.07.2024 18:50 Відповісти
Щось нагадує призначення винних у справі вбивства Шеремета
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25.07.2024 19:07 Відповісти
Звідки у 18літнього свистуна гроші, щоб доїхати, тричі винайняти хату у Львові, прогодуватися, зброя і тд то взагалі питання під питанням. Хто платив за «банкет»
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25.07.2024 19:15 Відповісти
Ніхрена собі! Два місяці! Ще важче чим путіна!
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25.07.2024 19:48 Відповісти
Якщо цей 18 річний молокосос такий крутий, що професійно підготував вбивство (!), то хай працює кілером на ГУР і нарешті повбиває кацапських літунів.
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25.07.2024 22:07 Відповісти
 
 