До розшуку підозрюваного у вбивстві Фаріон залучалось понад 400 співробітників поліції, - Нєбитов. ФОТО

До розшуку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон протягом шести діб залучалось понад 400 співробітників поліції.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"До заходів щодня залучалось понад 400 співробітників поліції. Обстежено 100 гектарів Брюховецького лісництва, переглянуто десятки терабайт записів відеокамер.

Роботу виконано. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримано. Впевнений, він понесе законну відповідальність", - зазначив Нєбитов.

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.