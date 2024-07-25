УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10343 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 111 12

До розшуку підозрюваного у вбивстві Фаріон залучалось понад 400 співробітників поліції, - Нєбитов. ФОТО

До розшуку підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон протягом шести діб залучалось понад 400 співробітників поліції.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"До заходів щодня залучалось понад 400 співробітників поліції. Обстежено 100 гектарів Брюховецького лісництва, переглянуто десятки терабайт записів відеокамер.

розшук вбивці Фаріон

Роботу виконано. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримано. Впевнений, він понесе законну відповідальність", - зазначив Нєбитов.

розшук вбивці Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

Автор: 

Нацполіція (15164) вбивство (3088) Фаріон Ірина (110) Нєбитов Андрій (187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
кого ЗЕ призначить
-той буде вбивцею
Таке вже проходили з Шереметом
показати весь коментар
25.07.2024 18:27
+3
Роботу виконано. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримано Джерело:
Все , як завжди - мєнти забувають , що винного визначає лише суд . А підозрюваний мрже виявитись і не винним
показати весь коментар
25.07.2024 17:55
+3
400 броньованих дармоїдів шукають вбивцю. ефективність таких працівників викликає певні сумніви)
показати весь коментар
25.07.2024 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання .

сам затримав??
показати весь коментар
25.07.2024 17:25 Відповісти
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!

(Н. В. Гооль, "Ревизор")
показати весь коментар
25.07.2024 17:34 Відповісти
Роботу виконано. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримано Джерело:
Все , як завжди - мєнти забувають , що винного визначає лише суд . А підозрюваний мрже виявитись і не винним
показати весь коментар
25.07.2024 17:55 Відповісти
400 співробітникам поліції більше не було чим зайнятися.
показати весь коментар
25.07.2024 18:08 Відповісти
дайте им груши
показати весь коментар
25.07.2024 18:14 Відповісти
«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив…Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот» - каже батько затриманого.

Чоловік повідомив, що про затримання сина йому сказала дружина.
показати весь коментар
25.07.2024 18:12 Відповісти
«Вʼячеслав закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська» - журналісти «Схем» вийшли на батька підозрюваного вбивці Фаріон
показати весь коментар
25.07.2024 18:13 Відповісти
не того взяли
показати весь коментар
25.07.2024 18:15 Відповісти
400 броньованих дармоїдів шукають вбивцю. ефективність таких працівників викликає певні сумніви)
показати весь коментар
25.07.2024 18:24 Відповісти
кого ЗЕ призначить
-той буде вбивцею
Таке вже проходили з Шереметом
показати весь коментар
25.07.2024 18:27 Відповісти
99% - призначили винним невинного, як і у справі вбивства Павла Шеремета
показати весь коментар
25.07.2024 19:15 Відповісти
Схоже, що Зе вже забув про "замах" на свого друга Шефіра. Отак забувають друзів(
показати весь коментар
25.07.2024 20:06 Відповісти
 
 