Окупанти обстрліяли село Пристін на Куп’янщині: постраждало 3 людей

Близько 17:25 25 липня російські війська обстріляли село Пристін Куп'янського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти завдали удару між двома баготоквартирними будинками.

Внаслідок цього постраждали три людини: жінка - 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років.

Наразі триває ліквідація наслідків.

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