УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини
418 0

Окупанти обстрліяли село Пристін на Куп’янщині: постраждало 3 людей

Обстріл села Пристін на Харківщині 25 липня

Близько 17:25 25 липня російські війська обстріляли село Пристін Куп'янського району Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти завдали удару між двома баготоквартирними будинками.

Внаслідок цього постраждали три людини: жінка - 69 років та двоє чоловіків - 71 та 72 років. 

Наразі триває ліквідація наслідків.

Читайте: Росіяни вдарили по авто з гумдопомогою у Кіндійці на Херсонщині. Постраждав водій

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054) Куп’янськ (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 