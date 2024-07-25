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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Херсон, поранено 85-річного чоловіка

Окупанти обстріляли Херсон, поранено 85-річного чоловіка

У четвер, 25 липня, російські загарбники обстріляли прибережну зону центральної частини Херсона. Поранень зазнав 85-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської МВА  Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

На момент атаки окупантів чоловік перебував у будинку. У потерпілого вибухова травма й уламкове поранення грудної клітки. Йому надається необхідна медична допомога.

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Автор: 

обстріл (28284) Херсон (3335)


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