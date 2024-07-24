44-річна жінка отримала контузію внаслідок російського обстрілу Херсона
Близько 17:00, 24 липня, російські війська обстріляли Херсон, внаслідок удару поранено жінку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.
Зазнаається, що внаслідок удару дістала поранення 44-річна жінка, вона самостійно звернулась до лікарні. Медики діагностували в неї вибухову травму та контузію.
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки російського безпілотника постраждала місцева жителька Херсона. Вона дістала контузію.
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