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В Росії злітали стратегічні бомбардувальники, - Повітряні сили (оновлено)
З російських аеродромів злітали стратегічні бомбардувальники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)", - йдеться в повідомленні.
Телеграм-канал monitoring зазначає, що якщо виліт бойовий, то доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~00:00 - 01:00.
Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що 6 бортів Ту-95 здійснили посадку. А перед цим на аеродром повернулись Ту-22. Станом на 23:21 загроза атак стратегічної авіації минула.
Топ коментарі
+22 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.07.2024 21:22
+15 Микола Січень #486030
показати весь коментар25.07.2024 21:21
+13 Евгений Magirus
показати весь коментар25.07.2024 21:38
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Та ні ... це ж занадто важко
чому, ці пілоти ще живі?
Тут немає місця ракетам.
✈️ 7 бортів Ту-95МС тримають курс на «Енгельс».
Нещодавно, https://t.me/eRadarrua/20377 ми писали, що на аеродромі «Оленья» 7 споряджених бортів.
Наша думка така:
Усі 7 бортів, здійснять посадку на аеродромі «Енгельс» і на ранок вилетять для бойової місії.
🚀 Чому не зараз ? Тому що в силу тактико-технічних характеристик ракет Х-101, вони не можуть летіти на ціль у повних сутінках.
✈️ Щодо Ту-22м3, то вони здійснили посадку на аеродромі «Дягилево»
Ви ще Байрактари пам'ятаєте))) - їх найкраще використання у Чорнобаївці було... Підсвітка.
ЛЕПи тут нідочого - дрони летять на висоті 200-300 метрів (щоб не попадати під оглядові РЛС) завдяки встановленому радіовисотоміру. А траєкторії прокладаються таким чином, щоб оминати місця можливих дислокаій ППО військових об'єктів, над найменше заселеною місцевістю. Аерофотозйомку Волгоградської або якоїсь Саратовської області ми не маємо, та і не можемо мати, тому для бібліотеки 3D-зображень використовуємо супутникові знімки з високою роздільною якіістю, які купляємо у різних компаній.
Супутникові знімки не вказують на висоти рельєфу - за це відповідає радіовисотомір. Людського фактору там нема.
Паперові мапи для польоту дронів і КР взагалі не використовуються.
Судячи з преси - стали літати, і дрони і КР нижче(
Висотоміри не модуть на порядок точність поміняти - скоріше база (3Д мапа) стала набагато точніше.
Паперові мапи дуже не просто робилися)) І дуже цікаво було, у свій час, на фотоплані набирати висоти. А от як потім робити цифрову модель місцини для, наприклад КР, то вже без мене - геодезія перестала годувати)))
Наші дрони великого радіуса дії теж літають з радівисотомірами. У дрони закладається 3D-зображення з різних ракурсів тільки об'єкта атаки, який дрон повинен захопити на термінальній стадії польоту. Закладати 3D-зображення всього шляху польоту - дуже дороге задоволення, тому така оція є тільки у КР., як і ІЧ оптична станція (дрони літають із звичайною опто-електонною станцією). А так все інше як і у КР - інерційна + GPS.