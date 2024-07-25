В Росії злітали стратегічні бомбардувальники, - Повітряні сили (оновлено)

З російських аеродромів злітали стратегічні бомбардувальники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал monitoring зазначає, що якщо виліт бойовий, то доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~00:00 - 01:00.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що 6 бортів Ту-95 здійснили посадку. А перед цим на аеродром повернулись Ту-22. Станом на 23:21 загроза атак стратегічної авіації минула.

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