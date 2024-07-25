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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Росії злітали стратегічні бомбардувальники, - Повітряні сили (оновлено)

ту95

З російських аеродромів злітали стратегічні бомбардувальники. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 із аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал monitoring зазначає, що якщо виліт бойовий, то доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~00:00 - 01:00.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що 6 бортів Ту-95 здійснили посадку. А перед цим на аеродром повернулись Ту-22. Станом на 23:21 загроза атак стратегічної авіації минула.

Читайте: Російські окупанти вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому: поранено чоловіка

Автор: 

авіація (4116) росія (64969) бомбардування (337) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (906) ту-95 (10)


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Топ коментарі
+22
Буде колись св"ято на нашіи вулиці? - в"ібем ми по цих ТУ?
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25.07.2024 21:22
+15
свинособаки...
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25.07.2024 21:21
+13
Да все вони прекрасно знають
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25.07.2024 21:38
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свинособаки...
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25.07.2024 21:21 Відповісти
Буде колись св"ято на нашіи вулиці? - в"ібем ми по цих ТУ?
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25.07.2024 21:22 Відповісти
Я вже втратила надію. Чекала два з гаком роки, і бачу, що крім надування щок, зелень нічого не робить для знищення падлючих ТУшок, які системно знищують нашу критичну інфраструктуру.
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25.07.2024 21:36 Відповісти
Цікаво, а що саме зелень може зробити проти тих Тушок?
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25.07.2024 22:33 Відповісти
Для початку відновити ракетну програму у належних обсягах.
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25.07.2024 22:39 Відповісти
Наприклад, те, що зробила Голда Меєр. Моссад, який би вирізав на фіг кацапських літунів так показово, щоб інші боялися до Тушок і підходити. Але в нас замість українського Моссаду - латентний гомосе з кавою в Ялті.
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25.07.2024 22:40 Відповісти
Пілоти живуть у закритих містечках - там неможливо нічому чужому з'явитися, щоб ніхто ннен помітив.
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25.07.2024 22:42 Відповісти
Випадково((( не Вам))))
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25.07.2024 22:51 Відповісти
Мопед туди може раптом впасти
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25.07.2024 23:22 Відповісти
Узские з Хуан - Хе були? Ту-16?
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25.07.2024 22:49 Відповісти
Чим в"їбем , давно обіцяною зброєю ,яку ніяк не довезуть до України ?
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25.07.2024 22:31 Відповісти
Статистика страшна річ - терпіння! Сам чекаю)))
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25.07.2024 23:34 Відповісти
Звісно буде, як на наступних виборах мудрий нарід обере Притулу чи Арестовіча
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25.07.2024 23:56 Відповісти
Іншими словами - злетіла чергова відповідь на "пекельні санкції" від заходу ...
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25.07.2024 21:23 Відповісти
Після першого місяця війни у нашому містечку жодна людина на ті тривоги вухом не веде.
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25.07.2024 21:23 Відповісти
Номінант на дарвіна
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25.07.2024 21:28 Відповісти
Знову теоретики.. Сидіти ночами у сховищі, особливо коли це підземний перехід - ніхто не буде, бо потрібно працювати якось ще вдень
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25.07.2024 21:41 Відповісти
А це де?
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25.07.2024 21:42 Відповісти
в закарпатті)
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26.07.2024 00:26 Відповісти
А якщо немає укриттів ,то толку від тих "тривог".
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25.07.2024 22:33 Відповісти
Оркольотчики навіть не знають що вони коять. Бо ті, хто це усе усвідомлює, або відмовляється, або - самостріл. Хоча, про що я, де там мізки - ВАТА одна.
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25.07.2024 21:25 Відповісти
Да все вони прекрасно знають
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25.07.2024 21:38 Відповісти
Нє вєрю! Станіславськи, Данченко, Нєміровічь.
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25.07.2024 22:52 Відповісти
Тре робити хоча б напалм, бо дешево й невисокотехнологічно, та вижигати міста росіяндії, починаючи з треклятого ростова!!!
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25.07.2024 21:42 Відповісти
Для початку - можна хоча б припинити транзит кацапських енергоносіїв , через Україну , в Європу ...
Та ні ... це ж занадто важко
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25.07.2024 21:46 Відповісти
В цьосу питанні Україна пов'язана міжнародними договорами, тому важко. Бюджет формується з грошей за тими ж договорами, тому, можно, але долар буде по 240 гривень, воно нам треба?
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26.07.2024 04:53 Відповісти
Ті копійки , що йдуть за транзит , на курс гривні ніяк не впливають ...
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26.07.2024 10:28 Відповісти
агов! буданов, малюк!
чому, ці пілоти ще живі?
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25.07.2024 21:43 Відповісти
Тому, що какая разніца, главноє, чтоби лампочка горєла і асфальт бил.
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26.07.2024 00:50 Відповісти
Шоб они **…сь, прям на головы кацапов! И взорвали чуток кацапских тушек. Всю ночь тревога буде
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25.07.2024 21:59 Відповісти
Як же потрібно хочаб 40-50 томагавків і все це лайно в один день буде розвалене
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25.07.2024 22:00 Відповісти
Це сьогодні ми бачимо, що нам потрібно хоча би 50 томагавків, а в 2019 році були готові ракетні проекти "Нептун", "Сапсан", "Вільха М", а якби ще вибрали Гетьмана, а не таваріща "Асфальта", то можливо і до 2022 року були б ще інші ракети, але маємо тільки асфальт, корупцію, яйця по 17 грн. і обіцянки пити каву в Ялті ще минулої весни.
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25.07.2024 22:43 Відповісти
Віслюк Оманський закрив всі ракетні програми, а зелені мародери крадуть так, що аж гай шелестить.
Тут немає місця ракетам.
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26.07.2024 00:54 Відповісти
летять нас бомбити.
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25.07.2024 22:05 Відповісти
Невже направите ракети на опу оце жах.
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25.07.2024 22:08 Відповісти
Дохвастались говорящие головы достижениями в ремонте энергосистемы,шо бы они себе языки откусилли.
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25.07.2024 22:16 Відповісти
Де і що конкретно відновлено - інформації немає. А те, що вимкнень стало менше - так це навіть з космосу видно. Відновили би щось чи ні - ракети запускати вони не перестануть
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25.07.2024 23:17 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

✈️ 7 бортів Ту-95МС тримають курс на «Енгельс».

Нещодавно, https://t.me/eRadarrua/20377 ми писали, що на аеродромі «Оленья» 7 споряджених бортів.

Наша думка така:
Усі 7 бортів, здійснять посадку на аеродромі «Енгельс» і на ранок вилетять для бойової місії.

🚀 Чому не зараз ? Тому що в силу тактико-технічних характеристик ракет Х-101, вони не можуть летіти на ціль у повних сутінках.

✈️ Щодо Ту-22м3, то вони здійснили посадку на аеродромі «Дягилево»
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25.07.2024 22:38 Відповісти
якщо летіти до Дягілєво манівцями від кордону Черніговської області, то "лютим" підлотного часу буде години чотири. Якщо зараз вилетіли, то якраз до зльоту встигли б. Може хоч один би долетів.
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25.07.2024 23:50 Відповісти
От і тривога( Ну нема чим туди дістати... Томагавки не дадуть... Обіда-Мучєнік (б Стругацкие)
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26.07.2024 00:14 Відповісти
ну так, дронами не варіант, бо яке-ніяке ППО на Дягілєво є, і тиххідний гучний дрон не така вже і важка ціль. Просто борти піднімуться о четвертій ранку, і після пуску повернуться на Олєнью.
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26.07.2024 00:30 Відповісти
Не змоде "жужик" довго маневрувати біля смуги... Якби сісти і у потрібний момент у двигун... Хоча, що тому ту один двигун... Тим більше два гвинта попереду... На стоянці і тіки кабина...
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26.07.2024 00:42 Відповісти
то щось ви навигадували. Подібні атаки дронами були 22-му році, і заправлені бомбардувальники просто https://defence-ua.com/media/contentimages/34964e20b5ab5b9d.jpeg горіли прямо на стоянці . Але це було до регулярних атак, тому у кацапів об'єктова ППО на авіабазах вже є, принаймні від дронів.
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26.07.2024 00:52 Відповісти
У 22-му ім не до цього було - парад у Києві готували... Зараз би об'єктову їх вивчати час-від-часу. Самим дуже би потрібно було б... Що можемо мати - Кроталь та Хок? Ну ще "самопали" на ближню відстань.. Старстіки для мобілок... Може трохи потужного РЄБ ( по мбілці дуже далеко зносить при роботі), але балістичним пофігу... Де буди і є укриття - так вони з часів СРСР відомі...
Ви ще Байрактари пам'ятаєте))) - їх найкраще використання у Чорнобаївці було... Підсвітка.
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26.07.2024 01:15 Відповісти
там їхню об'єктову нічого вивчати. На АБ які у двохсоткілометровій полосі по одному "тору" стоїть, і така ж стрілковка з ЗУшками. Все інше - просто стрілковка. Об'єкти тіпу НПЗ і крупних нафтобаз самі вирішують питання з вогневими групами. Мілкі нафтобази і підстанції (навіть потужні) взагалі ніяк не прикриті. Далі за 500+ км взагалі по більшій частині ніхєра нема. Тому головне - правильно прокластитраєкторію польоту, щоб уникнути зайвих ризиків нарватись на ППО на шляху до цілі.
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26.07.2024 01:30 Відповісти
Трохи складніші дрони треба для траєкторії - трохи вище ЛЕПів з широким маневром горизонтальним... Знову питання картографування по висоті... За моєї практики - треба аєрофотозйомку та пара днів за приладами). Як з спутниками вже не знаю, але... Кіліькість різних та у різних напрямках дронів, сбитих і ні, результат їх роботи по Києву... Щось підказує, що цифрові карти оновлюють дуже ретельно, не жалкуючі грошей та не марнуючи часу.
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26.07.2024 01:52 Відповісти
"трохи складніші" - що ви маєте на увазі? )
ЛЕПи тут нідочого - дрони летять на висоті 200-300 метрів (щоб не попадати під оглядові РЛС) завдяки встановленому радіовисотоміру. А траєкторії прокладаються таким чином, щоб оминати місця можливих дислокаій ППО військових об'єктів, над найменше заселеною місцевістю. Аерофотозйомку Волгоградської або якоїсь Саратовської області ми не маємо, та і не можемо мати, тому для бібліотеки 3D-зображень використовуємо супутникові знімки з високою роздільною якіістю, які купляємо у різних компаній.
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26.07.2024 02:27 Відповісти
Трохи складніші - контролювати та тримати висоту. ЛЕПи самі високі споруди на шляху дронів (ну не в місті з багатоповерхівками їм літати). ППО оминати то зрозуміло, радіовисотомір.... Похибка його яка? От і працювати з картою висот треба якнайточніше. +свіжі координати та прокладка маршруту вчора на сьогодні. Супутник скільки по висоті похибку дасть? + висотомір, + людський фактор, + ще що-небуть.... Тому і 200-300 метрів... А серед шахедів, скоріше за все, є дрони з опцією аєрофотозйомки і потроху 3Д карти стають точнішими за супутникові... Ну і матеріали совєтських часів ніхто не відміняв... Усе було у москалів. Те, що було у нас якось тихенько зникло. І картфабрики, і запаси мап. Нажаль.
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26.07.2024 02:59 Відповісти
опори ЛЕН не є перешкодою для дронів взагалі, бо вони летять на висоті зазвичай значно більшій. По радіовисотоміру літають і КР, так що з похибкою там все нормально.
Супутникові знімки не вказують на висоти рельєфу - за це відповідає радіовисотомір. Людського фактору там нема.
Паперові мапи для польоту дронів і КР взагалі не використовуються.
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26.07.2024 03:12 Відповісти
Чомусь КР та інший непотріб спершу літали руслом Дніпра - і низько дуже можна і перешод мінімум, і повороти плавні, легкі. Там їм кисень перекрили
Судячи з преси - стали літати, і дрони і КР нижче(
Висотоміри не модуть на порядок точність поміняти - скоріше база (3Д мапа) стала набагато точніше.
Паперові мапи дуже не просто робилися)) І дуже цікаво було, у свій час, на фотоплані набирати висоти. А от як потім робити цифрову модель місцини для, наприклад КР, то вже без мене - геодезія перестала годувати)))
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26.07.2024 03:41 Відповісти
спершу російські КР літали руслами тому що радіовисотомір дозволяє спускатись на мінімальну висоту польоту без ризику зіштовхнутись із перешкодою, і не зважаючи на численні населені пункти на берегах, там ці КР на початках ніхто не чекав. Зараз ця концепція польотів над Дніпром працює хєрово з багатьох причин. З радіовисотомірами літають майже всі КР.
Наші дрони великого радіуса дії теж літають з радівисотомірами. У дрони закладається 3D-зображення з різних ракурсів тільки об'єкта атаки, який дрон повинен захопити на термінальній стадії польоту. Закладати 3D-зображення всього шляху польоту - дуже дороге задоволення, тому така оція є тільки у КР., як і ІЧ оптична станція (дрони літають із звичайною опто-електонною станцією). А так все інше як і у КР - інерційна + GPS.
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26.07.2024 04:26 Відповісти
То ьак, але щось ті виродки дороблюють по маршрутах, і, мені здається, не без дронів...
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26.07.2024 11:46 Відповісти
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27.07.2024 19:22 Відповісти
Не парюся!))))Я тіки з розумними людьми намагаюся спілкуватися)))))) Дякую за підтримку, Urs)
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27.07.2024 19:42 Відповісти
ростік повидаляв всі свої наїзди)))
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27.07.2024 22:51 Відповісти
Вороже ІПСО перемагаємо разом!
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27.07.2024 23:43 Відповісти
 
 