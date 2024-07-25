Повітряна тривога на Харківщині тривала понад дві доби
У Харківській області повітряна тривога тривала понад дві доби – з 18:31 вівторка по 21:02 четверга.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу відстеження тривог.
Повітряна тривога тривала 50 годин та 31 хвилину, тобто 2 доби та 2,5 години.
Після відбою о 21:02 25 липня за кілька хвилин (о 21:13) знову було оголошено тривогу.
Водночас у Вовчанській громаді Чугуївського району та Липецькій громаді Харківського району, де тривають бойові дії з 10 травня, повітряна тривога безперервно триває понад 66 днів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше близько 17:25 25 липня російські війська обстріляли село Пристін Куп'янського району Харківської області.
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Хочете сказати, що хтось дісципліновано просидів дві доби у бомбосховище?
Без води, їжи та туалету?
У таких "повітряних тривогах" не має жодного сенсу.