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Повітряна тривога на Харківщині тривала понад дві доби

Повітряна тривога на Харківщині тривала понад дві доби

У Харківській області повітряна тривога тривала понад дві доби – з 18:31 вівторка по 21:02 четверга.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані сервісу відстеження тривог.

Повітряна тривога тривала 50 годин та 31 хвилину, тобто 2 доби та 2,5 години.

Після відбою о 21:02 25 липня за кілька хвилин (о 21:13) знову було оголошено тривогу.

Водночас у Вовчанській громаді Чугуївського району та Липецькій громаді Харківського району, де тривають бойові дії з 10 травня, повітряна тривога безперервно триває понад 66 днів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше близько 17:25 25 липня російські війська обстріляли село Пристін Куп'янського району Харківської області.

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Автор: 

Харківщина (6054) повітряна тривога (906)


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То мені кацапоротих пожаліти?
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25.07.2024 23:14 Відповісти
Ну-ну.
Хочете сказати, що хтось дісципліновано просидів дві доби у бомбосховище?
Без води, їжи та туалету?

У таких "повітряних тривогах" не має жодного сенсу.
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25.07.2024 23:15 Відповісти
 
 