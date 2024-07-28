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Новини Війна
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РФ змінює тактику наступальних дій на Харківщині, щоб прорвати оборону ЗСУ, - ОТУ "Харків"

РФ змінює тактику наступальних дій на Харківщині, щоб прорвати оборону ЗСУ, - ОТУ «Харків»

Російські загарбники постійно намагаються змінювати тактику штурмових дій та шукають найбільш ефективні шляхи для того, щоб прорвати оборону українських військових на півночі Харківщини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, іноді ворог штурмує малими групами за підтримки артилерії, а іноді намагається ці групи збільшити. 

"За минулу добу у Вовчанську було застосовано проти наших військ важку вогнеметну установку "ТОС-1"", - розповів Саранцев.

Речник ОТУВ зазначив, що на Харківському напрямку проти Сил оборони воює 155 бригада морської піхоти армії РФ, 128 та 138 бригади, а також десантно-штурмові підрозділи.

Свої втрати на цьому напрямку загарбники поповнюють за рахунок резервів та переміщення підрозділів з інших напрямків фронту, додав Саранцев.

Читайте також: Рашисти посилили обстріли позицій Сил оборони у Сотницькому Козачку та розвідують маршрути висування поблизу Глибокого, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3675)


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Топ коментарі
+7
А фуй им, там ведь девятимиллиардные укрепления, правда буба?
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28.07.2024 17:09
+4
А й правда, зі слів пана Синєгубова, Харківська ВЦА освоїла на будівництві непрохідних для рашистів залізобетонних укріплень майже 9 мільярдів гривень! Не мільйонів - мільярдів! Уявляєте собі - яка це сума? Та ота лінія оборони на Харківщині має стати нездоланним рубежем, на якому рашисти зламають свої гнилі зуби!
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28.07.2024 17:24
+4
Ви нє панімаітє, ета друґоє! Сінєбубов пастроіл непреадалімиє рубєжи для адной тактікі, а каварний врах "змінює тактику наступальних дій на Харківщині," Джерело: https://censor.net/ua/n3501999

а на рубєжи протів "друґой тактікі" у нас дєнєх уже нєт!
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28.07.2024 18:33
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А фуй им, там ведь девятимиллиардные укрепления, правда буба?
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28.07.2024 17:09 Відповісти
В Белгороде теперь санитарная зона - все по плану лилипутина
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28.07.2024 17:18 Відповісти
А в нас взагалі залишилися нормальні генерали? хоча б декілька?
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28.07.2024 17:18 Відповісти
Это вряд ли, дерьмак всех толковых убрал.
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28.07.2024 20:21 Відповісти
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28.07.2024 17:12 Відповісти
Підземні міста - не рішення для війни - це технологічно складно в плані вентиляції та відведенні грунтових вод.
Дешевше швиранути "брудну бомбу" по кримському перешийку а потім по кремлю.
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28.07.2024 17:20 Відповісти
Так саме в Харкові є метро, тобто фактично підземне місто
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28.07.2024 17:28 Відповісти
А й правда, зі слів пана Синєгубова, Харківська ВЦА освоїла на будівництві непрохідних для рашистів залізобетонних укріплень майже 9 мільярдів гривень! Не мільйонів - мільярдів! Уявляєте собі - яка це сума? Та ота лінія оборони на Харківщині має стати нездоланним рубежем, на якому рашисти зламають свої гнилі зуби!
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28.07.2024 17:24 Відповісти
Ви нє панімаітє, ета друґоє! Сінєбубов пастроіл непреадалімиє рубєжи для адной тактікі, а каварний врах "змінює тактику наступальних дій на Харківщині," Джерело: https://censor.net/ua/n3501999

а на рубєжи протів "друґой тактікі" у нас дєнєх уже нєт!
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28.07.2024 18:33 Відповісти
Нам теж треба змінювати тактику - запросити таурегів з Малі !!!
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28.07.2024 17:43 Відповісти
Зараз нам вже не кажуть, що на фронті провал з провалом. Нема кому про це волать. Безуглу нейтралізовали за допомоги "корисних". Нам тепер сповіщають про те, як вашко оркам наступать, прямо пожаліть їх хочеться. Як що на фронті стане ще гірше, то підкинуть тему про Ю.Тимошенко, яка "все украла". І всі тут на цензорі дружненько накинуться на неї. Зараз розгортається трілер про замах на Фаріон. Дивіться всі, там такі повороти.
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28.07.2024 21:57 Відповісти
 
 